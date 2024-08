FOLIRANT: Vladimir Štimac ni sam ne zna šta je video u Gornjim Nedeljicama (VIDEO)

BIVŠI košarkaš Vladimir Štimac dao je dve potpuno kontradiktorne izjave u samo dva dana povodom stanja terena u Gornjim Nedeljicama.

- Bio sam u Gornjim Nedeljicama i prošao sam taj jedan kilometar. Evo, ja i sada kada vam pričam naježim se. To izgleda kao jedna zombi zona, apokalipsa, kao neko posleratno stanje - izjavio je Štimac u nedelju 4. avgusta, a samo dva dana kasnije dao potpuno drugačiju izjavu:

- Znate kako, ja sam bio tamo sa tim ljudima iz Gornjih Nedeljica, treba da vidite tu lepotu, to zelenilo, to prostranstvo. I zamislite da to neko do'vati, da uništi - rekao je Štimac.