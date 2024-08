''EKSTREMIMA NE ODGOVARA SPUŠTANJE TENZIJA'': Dejan Ristić poručio da je ministarstvo na čijem je čelu posvećeno dijalogu

MINISTAR informisanja i telekomunicija g. Dejan Ristić izjavio je danas u programu TV Prva da se radi unapređenja medijske scene mora razgovarati. On je tom prilikom naglasio to da je ogromna većina novinara, medija, novinarskih udruženja i novinskih agencija itekako raspoložena za dijalog i da su brojne sastanke prihvatili otvorenog srca i sa olakšanjem.

- Ali, imate i ekstreme, na različitim stranama, kojima ne odgovara spuštanje tenzija. Žive od tih tenzija i to žive vrlo dobro, a to treba otvoreno reći - naglasio je g. Ristić.



Ministar g.Ristić naveo je i to da je Ministarstvo koje vodi posvećeno dijalogu i da nikad neće odustati od njega.- Naravno, na svakom od ovih veoma brojnih partnera na medijskoj sceni je da se opredeli da li želi da učestvuje u dijalogu i da ravnopravno sa svim drugim partnerima participira u unapređenju ove oblasti ili želi da se iz tog dijaloga isključi, apstinira, da se samoizoluje- poručio je g. Ristić i dodao da u Srbiji ima više 2.000 medija i 76 registrovanih novinarskih udruženja.Govoreći o izazovima prisutnim u sferi javnog informisanja ministar je naglasio: ,,Tu, pre svega, mislim na govor mržnje, narušavanje dostojanstva ličnosti, fabrikovanje vesti, izmišljanje, domišljanje, učitavanje i mnogo toga drugog što mi obični građani svedočimo kada govorimo o sektoru javnog informisanja. Ne u svim medijima, i to treba da znamo", istakao je g. Ristić.Na pitanje da li je zadovoljan rezultatima tog Ministarstva, otkako ga vodi, g. Ristić je rekao da lično jeste, ali da to treba da ocene građani i poslanici koji ukazuju poverenje Vladi.

