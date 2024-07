VUČIĆ OTKRIO: Kamali Haris će za izbore pomoći Mišel Obama, videćete njenu ulogu

PREDSEDNIK Srbije govorio je u emisiji "Hit tvit" o povlačenju američkog predsednika Džozefa Bajdena iz kampanje i izborima u SAD-u.

- Razgovarao sam sa ljudima iz Londona i Amerike. Otkriću vam tajnu, nema ona velikih izgleda, ali berujem da će to biti jedna od najneizvesnijih utakmica. Mislim da je doneta odluka u štabu demokrata, da se uključi u kampanju Mišel Obama, što će reći kandidant će biti Kamala Haris, a nosiće je Mišel Obama. Kamala nema tu vrstu emocije i harizme, ali Mišel Obama ima. To je deo dila koji je napravljen, obaveštavam vas jer znam. Videćete njenu ulogu i to će izbore napraviti izuzetno zanimljivim - izjavio je predsednik.