JOVANOV O ĐILASOVIM MALVERZACIJAMA: Da objasni prihode svojih firmi, čekam odgovor (FOTO)

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov odgovorio je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu povodom njegovih poslovnih malverzacija.

- Pola miliona evra, zbog kojih je osuđen Menendez je, takođe, mnogostruko manji iznos od 619 miliona evra, za šta je Đilas rekao da je ponosan što su prihodovale njegove kompanije, i to baš dok je bio na vlasti, ali je približan vrednosti stana u centru Novog Sada, koji je nakon jednog mandata u Pokrajinskoj vladi APV, kupila Marinika Tepić.

Nego da se vratimo na temu i ostavimo po strani ovaj nespretni pokušaj spina.

Pitanja na koja javnost u Srbiji treba da dobije odgovor su sledeća:

1. Ko je ugovorio sastanak delegacije SSP (Đilas, Tepić, Stefanović) sa Menendezom?



2. Koliko je to zadovoljstvo koštalo?3. Ko je to i kako platio?4. Kako to da se svaka saradnja SSP sa stranim zvaničnicima na kraju svede na saradnju sa otvorenim lobistima za nezavisno "Kosovo" i Aljbina Kurtija?

Čekam odgovor. Dan drugi - poručio je Jovanov.

Član Predsedništva SNS Milica Nikolić poručila je Đilasu:

"Reci, lopovčino, da tom “diktatoru” pretite tuširanjem dece uranijumom. Reci i da si ti, lično, Srbiju okrenuo naopačke, onda kada si je pokrao. Reci i da bi to opet pa plačeš zbog izbora. A da pater familiasa Menandeza ne menjaš, redovno mu ideš na noge."

Reci, lopovčino, da tom “diktatoru” pretite tuširanjem dece uranijumom. Reci i da si ti, lično, Srbiju okrenuo naopačke, onda kada si je pokrao. Reci i da bi to opet pa plačeš zbog izbora.

A da pater familiasa Menandeza ne menjaš, redovno mu ideš na noge.

