VUČIĆ O PORUKAMA KOJE JE POSLAO SA PANELA: Smisao demokratije nije da svi "duvamo u istu tikvu"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski imao žestok govor protiv Viktora Orbana premijera Mađarske, koji u tom momentu nije imao priliku da odgovori.

Foto: Printskrin

- Bio je vrlo žestok protiv Viktora Orbana, koji u tom trenutku nije imao priliku da odgovori. Ono što smo čuli od gospođe Fridriksen i britanskog premijera je bilo da Ukrajina mora da pobedi: U tom prvom delu nije moglo da se čuje kako bi dijalogom moglo da se dođe do rešavanja tog problema. Sve je bilo, Ukrajina mora da pobedi, Rusija mora da bude poražena i to je to - kaže Vučić i dodaje:

- Onda sam ja na panelu sam rekao da bih voleo da postoji malo uravnoteženiji stav, ne po pitanju navijačkih strasti, jer ne mislim da je to fudbalska utakmica, već da postoji drugačiji pristup rešavanja problema i da bi to bilo dobro da se čuje, jer je to smisao demokratije a ne da svi "duvamo u istu tikvu". Ali dobro, oni to tumače kao jedinstvo i ujedinjenost. Svi ljudi znaju šta se zbiva, imaju tajne službe koji ih izveštavaju o ratištu. Voz je krenuo, svi se sklone dok ne prođe i to je to... Nikada ovako nije bilo.

BONUS VIDEO: SVE JE JASNO! Ovaj video dokazuje kako opozicioni mediji crtaju metu na čelu Aleksandra Vučića