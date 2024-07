"DIREKTNO SU POZIVALI NA RAT" - VUČIĆ O IZJAVAMA U SREBRENICI: Umesto prilike za pomirenje, Srbija je izložena pogrdama i pretnjama

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Palati Srbija, gde se osvrnuo na sramne napade oko Srebrenice.

Foto: Tanjug/EPA

- Jasno je da se Srbija suočava sa političkim izazovima koje nije ni stvorila, niti je odgovorna. Sukob u Ukrajini mnogi su u okruženju pokušali da iskoriste za napad na Srbiju. Mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici. I umesto da to bude prilika za reči pomirenja, Srbija, njeni građani i srpski narod bili su izloženi pogradama, neistinama, direktnim pretnjama. U toku dve i po godine mogli ste da čujete bezbroj puta da se Srbija naoružava, sprema sa ratne sukobe. Moralo je za sve to vreme da se desi moralno sakaćenje Srbije. To moralno sakaćenje oni u okruženju, videćete da se oni uvek pozivaju na međunarodnu podršku, tog dela međunarodne zajednice koji je dominantan. Na koji se to način radi - od revizionizma, zaboraviti Jasenovac, Jadovno... Pod dva ruski agenti, to je važno da se pokaže - istakao je Vučić i dodao:

- Takođe, lažno optuživanje Srbije da želi rat. Tu je naravno i nedostatak demokratije, diktatura... Ne bi li se tražilo od zapada apriori podrška protiv Srbije. Za to da bi se ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije. Kao se ono podstiče - usporavanje evropskih integracija Srbije i naravno minijature o kojima sam govorio, poput jadarita... Za sve ovo potrebna je političko-medijska agresija. Mediji - evropski, svetski, regionalni i srpski. Kod nas možete da čujete da sam ubica, diktator. Pogledajte kako funkcionišu glavni mediji u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu, Prištini. Šta god dobro da uradite, to mora da se prikrije. Pogledajte, RS donela odluku da odloži sednicu o razdruživanju. Jeste primetili da to nigde nije vest? Sve ima za cilj - priželjkivanje sukoba i intervencija NATO-a. pošto je Srbija i dalje isuviše mala, važno je da isprovociraju, da NATO interveniše. Ono juče su nedvosmisleni pozivi na sukobe. Srbija je dobra samo kada njihove želje ispunjava - istakao je Vučić.

Vučić je potom objasnio kako funkcioniše šema za uništenje Srbije koju možete pogledati KLIKOM OVDE!

- Ono su juče bili nedvosmisleno pozivi na rat i sukobe uz mnogo uvreda i neistina.