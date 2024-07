"ZA DEVET GODINA NIJE URAĐENO NIŠTA" Jovanov o pokušaju ubistva Vučića u Srebrenici - Neko apsolutno ne želi da se bilo šta sazna

ČLAN predsedništa SNS Milenko Jovanov reagovao je na godišnjicu atentata na predsednika Vučića u Srebrenici.

- Jako je interesantno da ni posle devet godina nemamo odgovor ni na jedno pitanje koje se tiče ovog slučaja, ni ko su neposredni učinioci, ni ko su ljudi koji stoje kao organizatori iza pokušaja ubistva predsednika Vučića u Srebrenici.

- Sama činjenica da devet godina nije napravljen baš nikakav pomak pokazuje da neko apsolutno ne želi da se bilo šta sazna o tom slučaju i da to prođe kao nešto što se desilo u prošlosti i da se na to stavi tačka, a to nam onda daje mnogo razloga da razmišljamo šta je zapravo bila ideja i ko su oni koji su stajali iza svega.

- Ono što se desilo nakon tog napada na predsednika Vučića je takođe važno da je predsednik Vučić pozvao i ugostio predstavnike Bošnjaka i bošnjačkih političara i člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića u Beogradu kome naravno nije falila dlaka sa glave. Predsednik je iskoristio priliku da pokaže šta je njegova politika i šta je politika Srbije. Dakle, na kamen koji mu je upućen u Srebrenici on je odgovorio ispruženom rukom prijateljstva, saradnje i razvoja. Nažalost, ta ruka je ostala u vazduhu jer sa druge strane, iz Sarajeva, nema nikakvih naznaka da su spremni da se okrenu bilo kakvoj saradnji, bilo kakvom normalnom funkcionisanju sa Srbijom. Oni se jednostavno ponašaju kao neka večita žrtva koja stalno traži da joj se neko izvinjava, klanja itd. Nikako da izađu iz onih rovova iz devedesetih godina prošlog veka i očigledno nema nikakve namere da se napravi iskorak u tome pravcu. Ono što u velikoj meri zabrinjava je što upravo to ponašanje bošnjačkih ministara podriva i Dejtonski mirovni sporazum i stabilnost u regionu. Plašim se da ponovo mogu da izazovu neke tenzije koje u regionu nikome nisu potrebne - istakao je Jovanov.