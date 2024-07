BORIĆU SE UVEK ZA SVOJ NAROD I POBEĐIVAĆU IH SVE: Jaka poruka Vučića onima koji mrze Srbiju i hoće da je zgaze

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Predsednik je govorio o monstruoznim pretnjama njegovom sinu Danilu, ali i ostalim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

Na samom početku Nacionalnog dnevnika su puštene monstruozne pretnje Srđana Škora koje su upućene Danilu Vučiću.

- Oni za ovo kažu da je kritička reč. Vidite ovaj čovek govori o Majdanpeku i boru sa gađenjem. Nije ovde on u pitanju, to je jedna matrica koja postoji godinama i ništa se nije promenilo. Govorite o Boru i Majdanpeku sa najvećim gađenjem, a Majdanpek je podignut zahvaljujući rudniku. Što se Bora tiče Bor ima značajno veće plate nego ostali gradovi, zahvaljujući rudniku. Zahvaljujući tom rudniku i investiciji koju smo doveli iz Kine, i dalje imamo više od 30 odsto u našem rudniku srpskog udela, a platili su milijardu i dvesta miliona duga koji smo mi ostavili. I Bor i Majdanpek ima svetlu budućnost i tamo će lepo i pristojno da se živi i radi. - kaže Vuičić na početku gostovanja na Pinku i dodaje:

- Oni misle da im oduzmemo svu imovinu. Stvarno? A da mi ne oduzmeš ono što je stečeno posle 2008. ili 2012? A šta da mi oduzmeš? Dnevnice nisam primao ovih dvanaest godina ni jednu. Svi u Vladi uzimaju dnevnice, dežurstva, nikada ništa nisam uzeo, nisam jedan odmor sveukupno iskoristio 12 godina. Onda dolazite do toga "e ako se još nešto bude, pa tuširanje uranijumom", to je valjda lepo i duhovit je i pametan i hrabar.

- Onda dolazite do toga, pa tuširanje uranijumom. Znate, nije problem, sutra da me ubiju biće mnogo njih koji će da slave, ali to ne govori o meni već o njima. Grozio sam se kada slave nešto - Đinđićevu smrt, Miloševićevu smrt. Ti ljudi nisu baš svoji, koji nisu u stanju da pokažu bilo kakav pijetet. Pričate o troškovima. Pa nije Danilo taj koji čezne za Kobrama, njihova obaveza i oni procenjuju gde idu sa njim ili ne. On svoje troškove sam podmiruje. Na žalost, nisam upoznat sa činjenicom da mi imamo uranijum, voleo bih da imamo, pošto vidim koliko ga Rusija izvozi i koliko je važan za njih. Uranijum nemamo, ali imamo litijum. Zajednička snaga celog regiona zavisi od toga, i zbog toga sam mnogo srećan.

- Za uvrede, ne znam ni šta bih mu rekao i odgovorio. Ti ljudi misle kad dođe do promene vlasti, da će neko da beži da se sklanja, a onda će oni nekoga da tuku i ne znam šta da rade. Ovo nema nikakve veze sa mojim poslom. Upravo i obrnuto proporcionalno je onome što bi trebalo da rade. Mnogo više će da kriminalizuju moju porodicu, da napadaju sve njene članove, starijeg sina i brata posebno.

- A šta da odgovorite nekome? Ja ne mogu da odgovorim zato što sam obavezan na pristojno ponašanje i moram da trpim svakojake gadosti, ludosti, boleštine. Moja deca ne moraju da trpe uvrede zato što su moja deca, ali na žalost živomo u takvom društvu. Kada imate takve frustracije i nemate politički program, kada nemate šta da kažete, kad vam sve smeta... Nije valjao Beograd na vodi, mostovi u Novom Sadu, fabrike u Nišu, auto-put prema Bugarskoj, uvek su bili protiv svega. Šta god da smo radili uvek su demonstrirali... - naveo je Vučić.

O najavama Kesića da će rušiti Beograd na vodi

Potom je u emisiji pušten snimak voditelja Zorana Kesića koji je naveo da bi srušio Beograd na vodi.

- Neće oni ništa da sruše, niko ništa neće da sruši - rekao je predsednik komentarišući taj snimak i dodao: - Sve njih možete da vidite u Beogradu na vodi kako se šetkaju i šepure. nekad se iznenadim kad ih vidim kako uživaju i u njihovim pogledima možete da vidite "ej, što si nas sprečavao da ovo radimo". Nisam ja njih, oni su mene sprečavali u tome.

Kaže da je naša promenada deset puta lepša od promenada u drugim zemljama iako nemamo more.

- Ne možemo da pronađemo more umesto Save i Dunava, ali Sava i Dunav su prelepi i uradili smo nešto na ponos cele Srbije - naglasio je.

Srbija kupila 5 tona zlata

- Republika Srbija, odnosno NBS je u petak kupila 5 tona zlata. Platili smo 350 miliona evra. Sada imamo 46,5 tona zlata u vrednosti od preko 3,3 milijarde evra, to je za nas dodatak u finansijskoj sigurnosti - kaže Vučić. - Tek ćemo da kupujemo i9 kupujemo zlato, da time se osiguravamo za teška vremena. Čestitam NBS, ostvarili smo ogromne rezultate.

Predsednik je rekao da će Hotel Bristol biti veličanstven, i da će biti mnogo mnogo divnih stvari u Srbiji.

- Idem da obiđem put Studenica-Rudno koji je građen zbog ljudi koji tamo žive.

Predsednik se ponovo osvrnuo na to zašto opozicija nije osudila monstruozne napade usmerene ka njegovom sinu, već ih naziva "kritičkim mišljenjem."

O izborima u Francuskoj

- Sve je inverzno perverzno. Kao i priče o izbornom sistemu. Da vam komentarišem to što niko nije u stanju da pročita realne brojeve. Imate u Engleskoj da liberali dobiju 6,2 miliona, 4 dobije Faraž, kakav je to tek izborni sistem? Vi mislite odjednom u prethodnih 14 dana desnica u Francuskoj je pala, nestali su. Ne, oni su dobili značajno više u prvom krugu. U procentima njihov ukupan broj je čak 37,1, drugoplasirani je dobio 26,4 to su levičarske stranke i trećepšlasirani je predsednika Makrona 24,8. Dakle ovi su ubedljivo prvi, ali su ovi povukli trećeg kandidata i onda su imali samo izbor da glasaju samo za onog drugog - rekao je Vučić.

- U konačnim brojevima to izgleda mnogo drugačije, upravo zbog izbornog sistema, a ne različite opredeljenosti ljudi. Jasno je da je reč o ogromnoj podeljenosti. Jasno je da će Makron biti jedina adresa koja donosi odluke. Ja Makrona očekujem i nadam se njegovoj poseti tokom leta našoj zemlji. Ali, to kao "debakl desnice", ljudi, umete li da čitate brojeve? Jedno je šta vam piše na tabeli na kraju, a drugo kako se do toga došlo. Niti je to bio debakl desnice, Le Pen, niti je to bio debakl Makrona u prvom krugu.

O Helezu i Amerikancima

- Nikada više Vučić na ova brda oko Sarajeva, na koja je pucao snajperom, neće moći. Ovo je jedan istorijski proces pravljenja države i mi ga uspešno vodimo. Dobili smo težak zadatak, u Dejtonu je neko strašno pogrešio, znamo i ko je. Ne želim da se vraćam na to. Lakše bi bilo sad od početka napraviti da nije Dejtona - izjavio je Halezda tokom gostovanja na jednoj sarajevskoj televiziji, na šta se predsednik Vučić sada osvrnuo.

- Skupili se neki pa rešili da nešto pišu. Pustite te gluposti. Neće krug 99 da ukine Republiku Srpsku. Jel ste ozbiljni? - naglasio je predsednik i dodaje: - Jedno je pucanje iz snajpera po Sarajevu, a druga je za mene mnogo ozbiljnija. Ovo drugo što je rekao bio je sasvim iskren. Pitam Amerikance, O'Brajena i sve, što niste reagovali na ovo? Što ćutite? Srbi hoće da čuvaju Dejtonski sporazum, a drugi viču da je loš i da hoće da ga ruše. Jesmo to čuli? Pa ko onda urušava mir u BiH? Ko onda hoće nešto drugo u BiH osim mira i zajedničkog života? Ja ne mislim da to hoće Bošnjaci ali mislim da to hoće njihovo rukovodstvo i neki sa Zapada koji misle da mogu da se igraju vatrom. Oni sve vreme optužuju da srpska strana ruši Dejtonski sporazum. On čovek mrtav-ladan dođe i kaže mi znamo ko je pravio greške po tom pitanju... Uz veoma slabog Miloševića ovde, koji je u tom trenutku bio "hajde da ja ostanem na vlasti" i to je to, u tom trenutku. Mnogo je opasna ova izjava. Samo da vidim hoće li sad Amerikanci da reaguju na ovo. Hoće li Mrfi da se oglasi sada. Helezu ako sam ja koristio snajper i pucao po Sarajevu, samo jedan maleni dokaz neka pokaže i ja istog dana nisam više predsednik. A ja pozivam tebe, lažove jedan, da ako to ne dokažeš podneseš ostavku na svoju mnogo nižu funkciju. To se ljudi nikada nije dogodilo, izmiuslili su sve. To je stativ od kamere.

O napadima na Vojsku Srbije

- I da vam kažem. Pogledajte šta je ovo izazvalo. Ti lažovi vode kampanju, besmislenu. Juče ste imali kampanju protiv vojske Srbije u njihovim medijima. To je i zbog Bećirovića i zbog Komšića i zbog svih njihovih medija koji su rekli da je Srbija krenula u agresiju posle Srpskog sabora, zbog učešća kadeta Vojne akademije na memorijalnim skupovima obeležavanja tragedije na Kozari. Danas Konaković, ministar spoljnih poslova BiH saopštava da sve što je Srbija uradila, uradila je u skladu sa svim procedurama i zakonima. Tu vest niste videli. Dva dana su lagali i obmanjivali javnost. Iste te kadete smo imali i 2017. I u Češkoj i u Austriji, u Severnoj Makedoniji. Sve procedurte su poštovali - kaže Vučić i dodaje: - Samo je važno voditi kampanju protiv Srba. Nama ne radite ništa, što to radite Bošnjacima, svom narodu koji terate da mrzi nekoga bez ikakvog razloga? - upitao je Vučić.

Podsetio je za napade u Crnoj Gori zbog ulja.

- Kad izađem s podacima i kažem "ljudi, kupili ste 2,2 miliona litara ulja više nego prošle godine". Onda tekst Vučić dolazi u Berane na Petrovdan, idem da obiđem crkvu koju sam obnavljao. Ne smem ni crkvu da obiđem, kao ni Jasenovac, sve je koordinisano. Naravno i sve iz Zagreba. Imate 500 tekstova. Morate da razumete zašto je to tako. Oni bi mene voleli da ja hoću da klečim na kolenima i da im se izvinjavam što su nas ubijali... Da vam se izvinjavam i podilazim zbog toga što ste ubijali Srbe, ne pada mi na pamet. Položiću cveće, ali tražim i od vas da se poklonite srpskim žrtvama, i ništa više od toga.

- Danas vam je Gervala rekla, da poziva sve da pomognu "demokratskim snagama u Srbiji da obvore Vučića jer će oni onda da priznaju nezavisno Kosovo." Evo i ja pozivam sve druge da me obore. Priznajte sve genocide, i stvarne i nestvarne, ja u tome neću da učestvujem. Ovaj čovek malopre, spreman je da otvoreno laže o predsedniku jedne države i da tako brutalno laže. Zamislite da ja to kažem i tako brutalno lažem, šta biste mi vi rekli kao građani ove zemlje? Uradio sam sve što je Izetbegović rekao, on dođe i kaže "ne može to jedan ručak jedna večera, a neki Bošnjaci misle da to nije pravično, mora da si ti nešto smislio protiv nas", i šta vi na to da odgovorite? I ja na sve to ćutim i nikada ih ne vređam.

Vučić je prokomantarisao i mržnju Nikolaidisa.

- Ne misli on ni na šta. On je bio nekada davno inteligentan čovek, ali su mu od mržnje zapušpeni svi krvni sudovi u glavi. On samo mrzi Srbiju i Vučića i ništa drugo ne vidi. A ja da mu kažem, neće mu se desiti ništa, po agendi koju zamišlja. Oni će da imaju inicijative i za rušenje Republike Srpske i svega drugog. I da vam ja sad kažem nema ništa od ta posla.

- Boriću se uvek za svoj narod i pobeđivaću ih sve. Sve te koji mrze Srbiju i čekaju da bude na kolenima, a ni na kolenima im nije dovoljno mala, čekaju da je gaze e tad će biti novi vbetrovi. E takvu Srbiju im nećemo dati.

Vučić o litijumu

- Svi će oni da budu spremniji pre nas. I Portugal i Nemačka i Francuska i Češka i svi. Svi će oni da budu spremni pre nas i zato je trebalo sve da nas spreče pre dve tri godine jer bismo bili prvi i sve bi zavisilo od nas. Strane sližbe i to neke zapadne su nas sprečile tada, bili smo dovoljno naivni neći da kažem glupi. Veliku medveđu uslugu smo svojoj zemlji učinili - rekao je Vučić.

O Ekspo

- Juče smo obilazili radove na Ekspu, i pre tri dana. I ove nedelje ću da odem, obećao sam radnicima da ću sa njima da ručam. Poneću im prebranac, kupus i ribu da im ponudim tamo na gradilištu, rade u nehumanim uslovima po vrućini. Uskoro ćemo da uvedemo treću smenu za izgradnju Nacionalnog stadiona. A svi ovi što mrze, samo će nas ovo sve motivisati da još uspešnije radimo, sa još više entuzijazma i uveren sam u pobedu Srbije - zaključio je predsednik Vučić.