VUČIĆ POD NAPADIMA: Tragedija je što nije uveo sankcije Rusiji, završiće kao Milošević! (VIDEO)

DUŠAN Teodorović rekao je da je sramota i tragedija što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije uveo sankcije Rusiji, a onda je uputio brutalne pretnje i rekao da će da završi kao Slobodan Milošević.

- Pre neki dan se predsednik hvalio kako smo mi jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Pa to je sramota da se kaže! Znači, nas 6 miliona ljudi je pametnije od 500 miliona ljudi koji žive u EU, mi smo bolje smislili i to je kao dostignuće? Ne, to je tragedija ovog naroda! Vučić nas stalno vuče između Istoka i Zapada i ta igra će loše da se završi i po narod i po njega! Tako je i Milošević bio miljenik Zapada pa je posle bio kasapin sa Balkana, ali Vučić kao svaki diktator ne uči sa primera - rekao je on.

Dušan Teodorović:



