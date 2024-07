"GLEDALI SMO IH KAO NA DLANU" Vučić o prištinskim bajraktarima: Da je neko drugo vreme, ne bi se dugo zadržali u vazduhu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je cilj pojačanih izviđačkih aktivnosti u pravcu Srbije bio da se sagledaju operativne sposobnosti Vojske Srbije u širem smislu.

Foto: Profmedia/ilustracija

Vučić je posle vojne vežbe na Pasuljanskim livadama na pitanje novinara, šta stoji iza izviđačkih aktivnosti u okolini Srbije i da li ima saznanja da li su bajraktari koji su dizani iz Prištine ili iz Tirane, rekao da su bili prištinski bajraktari iz Đakovice i da su bili podignuti 5. i 20. juna.

Primećeni su, ističe, dva puta u junu, na visini od preko 5.500 metara.

- Mi smo ih gledali kao na dlanu i da je neko drugo vreme, ne bi se dugo zadržali u vazduhu. Pošto je to prostor pod kontrolom KFOR-a, mi poštujemo prostor pod kontrolom KFOR-a. Tako da, oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao. To za nas ne bi bio veliki bezbednosni problem. Odmah da vam kažem. To za nas ne bi bio nikakav problem, da definišem na taj način - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vučić je, odgovarajući na to što pojedini vojni analitičari kažu da je cilj bio srpska protivvazdušna odbrana, kaže da je ciljeva bilo više i da o njihovim ciljevima ne bi govorio.

- Mi smo ih juče analizirali. Svakako, sagledavanje operativnih sposobnosti naše vojske u širem smislu. U užem bih mogao i detaljnije da govorim - dodao je on.

On je naveo da su obnovljeni resursi tehničkog nauoružavanja "zolja", "osa" i "strela", kao i da će država nastaviti da jača vojsku i motiviše mlade da se bave ovim pozivom.

- Mi ćemo dalje da radimo na tome, da snažimo vojsku - poručio je Vučić.

On je istakao da država ima desetine hiljada "zolja". Na komentar generala u penziji Zdravka Ponoša da bezbednost građana Srbije nije ugrožena zbog pojačanih izviđačkih aktivnosti, Vučić navodi da u vreme kada je on bio general vojska nije bila opremljena koliko je danas.

- Imamo hiljade "osa" i "strela" i svega drugog čije smo resurse obnavljali - rekao je predsednik.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Kada je reč o bespilotnim letelicama, Vučić navodi da ih trenutno ima oko 30, ali da će ih biti još. On je rekao da nedovoljno interesovanje za vojsku postoji, jer je vojnički posao težak i ozbiljan, a posebno je slaba popunjenost u Beogradu i Vojvodini.

- S tim problemom se suočavaju i Englezi, Nemci, Amerikanci, Rusi, kao i Ukrajinci. Posebno u ovim nemirnim i teškim vremenima koja dolaze sa različitih krajeva sveta, ljudi se teže odlučuju - kazao je Vučić.

Istakao je da je na državi da motiviše mlade da se bave vojničkim pozivom, ne samo finansijski, već i rešavanjem svih drugih problema.

- Verujem da ćemo uspeti u tome - poručio je Vučić.