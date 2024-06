UTERUJE STRAH OD "SRPSKOG SVETA" VUČIĆA I TRAMPA: Jastreb politike globalne dominacije SAD na turneji po Sarajevu, Kumanovu, Prištini

Serverova predavanja su, u stvari, providna kampanja s ciljem pridobijanja simpatije albanske i muslimanske emigracije u SAD na predstojećim predsedničkim izborima, ali i na parlamentarnim izborima u EU

SRPSKI svet, pod kontrolom Aleksandra Vučića, već je osvojio Banjaluku i Podgoricu, a, ako na američkim predsedničkim izborima pobedi Donald Tramp, srpski svet koji je sinonim za "veliku Srbiju" ugroziće celu BiH, Makedoniju i Kosovo. Zbog toga je bolje da Džozef Bajden ostane na vlasti u SAD, koje, kao i EU, treba da resetuju politiku prema Srbiji i Srbima.

Foto D. Milovanović Srpska sloga smeta Serveru

Tako govori ovih dana Danijel Server, američki profesor i lobista, stručnjak za upravljanje konfliktima, bivši diplomata i obaveštajni koordinator u Klitonovoj administraciji, na predavanjima u Sarajevu, Tetovu i Prištini. Dodatnu "težinu" njegovim predavanjima dalo je prisustvo Sonje Biserko, predsednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

Foto: EPA/Shutterstock/ilustracija Server je vodeći kampanju za Džozefa Bajdena maštovito povezao "dežurne negativce" Srbe sa Donaldom Trampom

Serverova predavanja su, u stvari, bili providna kampanja s ciljem pridobijanja simpatije albanske i muslimanske emigracije u SAD na predstojećim predsedničkim izborima, ali i na parlamentarnim izborima u EU. Isto kao devedesetih, Server je uvezao "dežurne negativce" - Srbe, Srbiju i predsednika Vučića sa predsedničkom kampanjom Donalda Trampa, koja je "antiimigrantska, antimanjinska i antimuslimanska". Serveru, inače velikom zaštitniku prava homoseksualaca i njihovih varijacija, u žaru predavanja u Kumanovu omakla se i homofobna kvalifikacija Dejvida Grenela kao "Trampove sluškinje", u nedvosmisleno ženskom rodu.

- On (Tramp) je skeptičan prema NATO, prijatelj Vladimiru Putinu i neprijatelj slobodne trgovine i međunarodnih sporazuma i institucija uopšte. Trampova pobeda bi imala neizbežne posledice na Balkanu. On i njegovi miljenici su etnički nacionalisti. Oni će favorizovati etničke nacionaliste na Balkanu, posebno srpske sorte. Ako Tramp pobedi, možete očekivati da će njegova administracija podržati one koji negiraju genocid, pristalice srpskog sveta i proruske izgrednike širom Balkana - poručio je 24. juna Server u Tetovu, severnomakedonskoj varoši koju albanski ekstremisti projektuju kao jedan od najvažnijih gradova "velike Albanije".

foto: mreža Iks Velika Albanija na srcu pripadnika takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga koje sponzorišu SAD

U tetovskom kraju su albanski teroristi iz OVK, pod novom oznakom ONA, izazvali rat koji je trajao nekoliko meseci, a zatim velike nerede i terorističke napade 2007, 2012. i 2015. godine. Server je izabrao baš Tetovo da iz njega pošalje poruku: "Sudbina Ukrajine će vam biti važna ovde na Balkanu. Tramp bi bez sumnje predao Ukrajinu, ili njen deo, Putinu. Bajden neće", kao i da upozori od opasnost od "etničkog nacionalizam u Evropi".

- Nemačka i Francuska su u opasnosti da dovedu na vlast ljude koji bi napustili Ukrajinu i, poput Trampa, sprijateljili se sa etničkim nacionalistima na Balkanu... Podeljena Ukrajina bi promovisala slične ambicije i drugde, uključujući Balkan. Bosna i Hercegovina bi bila u opasnosti. Isto tako i Kosovo i Makedonija. Povratak Trampa, oživljavanje etničkog nacionalizma u EU i ishod rata u Ukrajini veliki su daleki problemi za Balkan, ali i bliži problemi na Balkanu su vredni pažnje. Na prvom mestu je Srbija Aleksandra Vučića - naglasio je Server.

Njegova balkanska turneja usledila ubrzo posle sličnih poseta i poruka Džejmsa Rubina, učenika i sledbenika Madlen Olbrajt, još jednog jastreba programa globalne dominacije SAD iz devedestih. Server i Rubin su još od tada na istoj talasnoj dužini sa Bajdenom, koji je insistirao na "kažnjavanju Srba". Sada Server kao najveću opasnost naglašava civilizacijsko, privredno, kulturno, duhovno povezivanje srpskog naroda predstavljajući "srpski svet" na način kako su nemački nacisti prestavljali "svetsku jevrejsku zaveru".

- Beograd, čini mi se, nije spreman za političku normalizaciju. Predsednik Vučić je krajem prošle godine izrazio nadu u izmenjene geopolitičke uslove koji bi Srbiji omogućili da povrati deo ili celo Kosovo. Novoformirana Vlada Srbije uključuje glasne pristalice ruske invazije na Ukrajinu. Uključuje i vodećeg zagovornika "srpskog sveta", što je eufemizam za "veliku Srbiju" - poručio je Server na predavanju 26. juna u Prištini.

ŽALI SE NA MEDIJE

SERVER se tokom predavanja požalio i na srpske medije:

- Mediji u Srbiji nisu samo pod paskom vlasti, već su i očigledno proruski i rasistički orijentisani, posebno prema Albancima i Bošnjacima. Nisu mnogo bolji ni prema meni.

I GRCIMA GURNUO PRST U OKO

TETOVSKI nastup Server je počeo izjavom koja se neće dopasti Grčkoj: "Veliko mi je zadovoljstvo biti sa vama ovde u Makedoniji, a posebno na Univerzitetu u Tetovu. Da, rekao sam da sam u Makedoniji, jer član 7, stav 5 Prespanskog sporazuma štiti moje lično pravo da zovem državu kako hoću. 'Severni' deo je za službenu upotrebu. Nadam se da će vaš novi predsednik to poštovati".