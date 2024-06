VUČIĆ OBIŠAO NAJMODERNIJI SPORTSKI OBJEKAT U DRŽAVI I REGIONU: "Naše je da vam obezbedimo uslove, a vi nam donesite medalje" (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Nacionalni trening centar – Multifunkcionalnu dvoranu u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Foto: Tanjug

Obraćanje predsednika

- Dragi sportisti... želim da vam se zahvalim pre svega na veličanstvenom dočeku i znam da je važno učestvovati i da je to maksima OI i sporta, ali ja bih da mi to promenimo. Važno je biti uspešan i što uspešniji. Sad mi je Viktor Nemeš rekao da oni nisu mogli da sanjaju da imaju ovakve uslove. Zato ih iskoristite, radite, borite se i pobeđujte. Nisu ljudi izmislili medalje za džabe. Naše je da obezbedimo najbolje. Ja vas molim da se borite i da kad završite karijere, da još marljivije radite i da se borite za svoju zemlju... Pitaju me da li se nerviram, pa niste čovek ako to ne činite i ne navijate. Ako nosite zastavu svoje zemlje, vi ste tada Srbija i tada je svaki čovek uz vas svom svojom snagom. Mi ćemo nastaviti da ulažemo. Sada mi je gradonačelnik rekao da nađemo neku menzu i prostor da ljudi prenoće, jer sigurno u ovaj trening centar dolaze i ljudi koji nisu iz Beograda. Sve što mislite da je za vas najbolje mi ćemo da uradimo - rekao je predsednik.

Foto: Printskrin/pink

Vučić je napomenuo da pored 20 miliona uloženih, mnogo treba da se ulaže i u održavanje.

- Zato vas molim da budete posvećeni, jer ste primer svima i u vas se zagledaju naša deca i što više imate uspeha, više ćete biti njihovi idoli. Hvala vam svima koji brinete o našim mladim ljudima, hvala na angažmanu, trudu i verujem da ćemo do 2027. još mnogo vas obradovati novim sadržajima i dvoranama i verujem da ćete donositi još bolje rezultate - rekao je Vučić.

Za kraj je preneo želju svih sportista iz multifunkcionalne dvorane, rekavši da on nije prevelik optimista.

Foto: Printskrin/pink

- Bliže sam realnom pesimisti i nisam optimista pred večerašnju utakmicu, ali odavde šaljemo mnogo energije i da nas naši fudbaleri obraduju dobrom igrom, da se bore za Srbiju... Želimo im prolaz, i želimo im pobedu, a onda Nemci dolaze da se "igramo" sa njima, pa da prođemo i Nemce.

- Želim vam mnogo uspeha i živela Srbija - rekao je Vučić.

Počeo obilazak

Predsednik je na početku istakao da je uloženo 20 miliona za ovaj projekat i da je to deo Ekspa. Kako se moglo čuti, ispod se nalazi velika podzemna garaža, a teretana je jedna od najboljih u Srbiji.

Foto: Printskrin

Streljana

Prvo su se uputili u streljanu, gde su ga dočekali šampioni Srbije iz ovog sporta.

- Uzdamo se u ove naše borce i rvače, možda i ženski boks i taekvondo, ali se najviše uzdam u vas. Znam da je to najveća muka na vašim leđima... Pritisak je uvek na najboljima - rekao je Vučić, te dodao da pre nekog vremena Srbija nije imala ovaj centar, te da Srbija treba da donese minimum 10 medalja iz Pariza, sada kad je izgrađen trening centar.

Kako su rekli sportisti, streljana je na svetskom nivou.

- Ponosni smo da imamo ovakvo zdanje i zaista smo vam zahvalni - rekao je jedan od strelaca. - Velika zahvalnost prema predsedniku za sve - napomenuo je Mikec.

- Ja kao jedna od 14 medalja sa OI, zaista smo zaslužili ovako nešto - rekao je sportista, na šta mu je predsednik dodao da ne sumnja da mogu doneti i 17 medalja.

- Ali tri kad biste doneli, ja bih bio najsretniji na svetu. Ja ima da napravim posebnu večeru kao u onoj balskoj sobi, samo za strelce. Olimpijske igre su postale pravo takmičenje nacija, i to više nego ikada... To jesu vaši pojedinačni uspesi, ali to je i uspeh za celu zemlju. Sada podižemo na 200.000 evra nagradu - naglasio je predsednik, te dodao da se ni dan ne kasni u isplati novca.

Foto: Printskrin/Pink

Na to su mu sportisti rekli da se ovim bave iz ljubavi, te je predsednik ukazao da svi oni imaju porodice i da treba da brinu o budućnosti. Kina i Indija su navedene kao najveći konkurenti.

Kako je rečeno, troje reprezentativaca Srbije se plasiralo na OI u Parizu.

- Na prethodnim smo nastupali i sa manje takmičara, ali smo donosili medalje.

Svi radovi na izradi projekta su gotovi, osim građevinskih dozvola, koje uskoro treba da se reši.

Predsednik je rekao da razume sportiste, i da nam je svima stalo, te da je reprezentativni sport važan za razvoj zemlje.

- Sve se nadam da ovi večeras nekim čudom nešto urade - rekao je Vučić, pominjući predstojeći meč Srbija-Danska na EURO 2024.

Vučić je napomenuo da se Srbija sportistima odužila koliko je mogla, i da je ono što je uradila streljačka reprezentacija velika stvar, te da se nada da će doneti medalje iz Pariza.

- Smislićemo i dodatni bonus na onaj iznos od 200.000 - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/Pink

Predsednik je potom pogledao prikaz celokupnog plana Nacionalnog trening centra.

- Andrea, jesi li spremna? Ti, Damire, da mi šapneš kako se spremila - rekao je Vučić kada je naša reprezentativka uzela pušku kako bi pokazala predsedniku kako to izgleda i kako teku pripreme za OI.

Zorana Arunović, Damir Mikec i Andrea Arsović pokazali su predsedniku kako se pripremaju za predstojeće OI.

Najveće šanse za naše reprezentativce su u sledećim disciplinama: vazdušna puška, kalibarska i pištolj.

Potom je Zorana demonstrirala pucanje iz vazdušne puške.

Foto: Novosti

Vučić je rekao da ovo ipak ne bi da proba, te da više voli teže pištolje, jer mu bolje legnu u ruku.

Predsednik je potom naglasio da se nada da će i mladi naraštaji biti ovako dobro obučeni, kako bi moglo da se "bije sa Kinezima u budućim naraštajima".

Teretana

Posle streljane, obilazak se nastavio u teretani.

Ministar Mali je istakao da mu se dopada izgled jer je sve u staklu. Kako se moglo čuti, uslovi su fenomenalni, a tu je prisutan i medicinski tim koji je na raspolaganju sportistima.

Teretana je namenjena svim olimpijskim sportistima i podeljena je u nekoliko delova, kako bi se mogli raditi razni treninzi i detaljnije pripreme, tj. timski deo treninga.

- Gledao sam, i kada sam rekao da to uradimo zbog onih koji nam donose najviše medalja, sada smo mnogo srećni kad vidimo kako svi uživaju. Kad pitaš jednog Damira Mikeca koji kaže sretan sam što sad zovu iz inostranstva i mogu da dođu ovde. Kad budemo uradili još i ovo oko Ekspa za vodene sportove, onda bismo mogli da se kandidujemo i pobedimo u kandidaturi za OI - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da će se raditi i posebne dvorane za borilačke veštine, te da veruje da će u Srbiju stići mnogo medalja sa OI, te da još mnogo toga mora da se radi i gradi.

Foto: TANJUG

- Ima nekoliko entuzijasta, Zvezda je pravila velike uspehe u džudou, ali nam rvanje donosi najviše medalja na evropskim takmičenjima. I boks se vratio posle nekoliko godina "kliničke smrti"... - ističe predsednik.

Medicinski sektor

Medicinski sektor ima tri bloka i zadužen je za brigu o svim sportistima.

Kako se moglo čuti, urađen je po svetskim standardima i može da se poredi i sa američkim. Stručnjaci iz ovog dela su ukazali da se raspolaže najsavremenijim aparatima, koji pomažu sportistima u saniranju povreda.

Zadovoljstvo sportista, ali i medicinskog osoblja je veliko, a predsednik je istakao da je srećan što čuje da su ljudi zadovoljni.

- Sve ovo ne bismo imali da nije pomoći države - jedna je od poruka upućenih predsedniku.

Sale za borilačke sportove

Vučić je obišao salu u kojoj se trenira džudo, te zamolio sportiste da pokažu svoje umeće. Predsednik je dobio povratnu informaciju da su zadovoljni svime, te velike reči hvale o tome kako je obezbedio džudistima da ostvare svoje snove.

- Obećavamo vam da ćemo biti još bolji. Imamo 6 reprezentativaca na OI, ali imamo šanse u svakoj kategoriji. Prvi put u istoriji smo ostvarili treće mesto u novoj ekipnoj disciplini, rekao je Ivan Todorov.

Foto: TANJUG

Potom je krenuo u "okršaj" sa Nemanjom Majdovom, koji je ambasador BiH u Srbiji za ovaj sport.

Predsednik je na poklon dobio mali statuu osnivača džudoa i plaketu Džudo saveza.

Vučić je napomenuo da je nagrada za zlatnu medalju 200.000, srebrnu 100.000, a bronzu 60.000 evra i da to takmičari imaju u vidu.

Potom je obišao salu za taekvondo.

- Ono što smo hteli to smo dobili. Možda jedan od najboljih centara u svetu.

Vučić je rekao da ne bi bilo ovog objekta da nije bilo njihovih medalja i Galeta, i da je taekvondo mnogo doprineo Srbiji.

- Milica uzme na početku povede i to drži do kraja, a Tijana me maltretira do samog kraja... Majko rođena, da se nerviraš do poslednjeg sekunda - našalio se predsednik.

Ministar Mali je dobacio da ima crni pojas u taekvondu, 6. dan.

Vučić je rekao da se nervira oko svakog sporta.

- Ovi ljudi predstavljaju sebe, ali i našu zemlju. Znate kad idete na takmičenja predstavljate Srbiju, i kako svaki građanin da se ne nervira. Vukan ima 7 godina, potamne mu pesničice koliko ih stisne samo da neko da koš ili gol... Normalan čovek se nervira, oni kojima je svejedno od njih nema ništa. Taj niti želi uspeh niti mu je stalo do bilo čega. Ovako kada postavite letvicu visoko, onda ćete da se trudite i da radite - rekao je Vučić.

Izričito je rekao da ne želi da priča o politici danas.

Kako je saopštio taekvondo tim, očekuju paran broj medalja, jer se ne isplati ići u Pariz pa se vratiti praznih ruku.

Predsednik se našalio da bez pritiska nema rezultata.

Predsednik je dobio poklon koji mu je uručila Milica Mandić, a reč je o kimonu potpisanom od strane svih iz cele taekvondo asocijacije.

Predsednik je rvačima poželeo mnogo uspeha, i istakao da mnogo očekuje od njih.

- Bez medalja se ne vraćajte na koje god takmičenje da odete. Nadam se da sada imate dobre uslove. Što se tiče odbojke, to će lakše ići, košarka malo teže... - rekao je Vučić.

Rvački savez je uručio poklon predsedniku koji je namenjen njegovom sinu Vukanu, a reč je o dresu.

Karate nam je uvek mnogo medalja donosio. Želim vam mnogo uspeha. Ovo su mi najlepše sportske prostorije koje imamo u Srbiji. Nismo loše potrošili 20 miliona evra, Siniša - rekao je Vučić.

Stigao predsednik

Zajedno sa predsednikom je došao ministar finansija Siniša Mali.

Tu je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, te Marko Kešelj.

