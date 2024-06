"BILO JE KAO DEVEDESETIH..." Vučević o napadima na kol centar - Kad vas oni biju onda je to super, a kada odgovorite, onda smo nasilnici

PREDSEDNIK SNS-a Miloš Vučević prokomentarisao je incident koji se desio u Novom Sadu u kol centru.

Vučević je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je prvi put video da se opozicija bavi tuđim kol centrima, a ne svojim.

- To ide dotle da više nećemo izgleda ni smeti da idemo na izbore. Ne sme vdv kampanja, ne smete da zovete telefonom, da imate kol centar. Vdv kampanju je prvu počela da radi ona ujedinjena DS. Ali tada je to bilo ok, ali sada kada nemaju snagu to je nedozvoljeno. Kada imate miting, bune se što pravite gužvu. Možda samo hoće da se pomerimo i da niko ne kaže ni reč - ističe on.

On ističe da kada bi oni pružili otpor, rekli bi da su "nasilnici, batinaši, huligani".

- Kad vas oni biju onda je to super, a kada odgovorite, onda smo nasilnici - rekao je Vučević.

Upitao je tužilaštvo da li će oni da odgovaraju, ili ih štiti to što su opozicioni političari.

- Dobar su rezultat ostvarili, kako su se ponašali i šta su radili - rekao je Vučević.

Rekao je da se nada da će biti objavljeno kako su evakuisali i izvukli 500 devojaka iz kol centra.

- Bilo je gore nego 90ih - rekao je.