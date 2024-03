"POBEDIĆE SRBIJA": Predsednik Vučić poručio - Pozivam građane da budemo jedinstveni u odbrani naših vitalnih i nacionalnih državnih interesa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz palate "Srbija".

Pitanja novinara

O tome da će opozivicija bojkotovati nadolazeće izbore predsednik je rekao kako danas nije hteo da govori u unutrašnjim stvarima te da je pozvao ljude da se obziljno ophode uzevši u obzir situaciju naše države.

- Mogao sam da pričam o Nestoroviću i o njegovom neodgovornom ponašanju ili o drugima ali to nisam hteo. Molili su me da se održe izbori, iako to sa zakonom nije imalo veze inače će ići na proteste. Pa smo ih održali u roku kada su tražili. Onda su rekli da hoće što pre ponovljene, mi smo rekli da nećemo da krademo nećemo da budemo lopovi kao neki 2008. kada ste prevodili one koju su već imali potpisane koalicione sorazume na vašu stranu. Kao što vam nismo zabranili da šetate do RTS i zbog toga je ubijen Ranko Panić da vas posetim. Onda su rekli nemojte da idemo tako brzo na ponovljene jer su dobili podtake u kojima su videli da su pali. Pa onda nemojte 28. aprila jer tad idu na holidej. Rekli smo da je potrebno da Beograd radi, da ljudi imaju bolji prevoz da ne rade to. Ne, ne nemojte da nam kvarite holidej. Dobro eto znamo da uvek imaju podršku spolja, na poslednji dan u skladu sa zakonom ćemo to da održimo. Idemo na drugi jun. Pa sad hoće da ukinu zakone da idemo na jesen. Što da čekamo dok ne dobijete istraživanja prema kome pobeđujete... Misle da je dovoljno da vode antisrpsku politiku i da će dobiti podršku. Lakše im je da dobiju nedge drugde izbore nego u Beogradu. Ovde im ide teško. Neće ljudi njihov politiku u BG i vrlo su limitirani. Sad opet hoće da ucenjuju i nešto na silu. E pa nećete. To sam vam sto puta rekao. Niko to neće da podrži. Ja ih molim da to ne rade veliku su štetu naneli a ništa dobro nisu dobili onim pto su radili u Strazburu i ko zna gde - rekao je Vučić.

Podsetio je da su pre 8-9 meseci oni bili u prednosti, ali da su to sve izgubili.

- Što se tiče Novog Sada pozivam sve da niko nikog ne napada. Molim da ne prete Dinku Gruhonjiću, sve najgore mislim o njegovim izjavama, ali ću svim silama da štitim njegov fizički integritet. Sram ga bilo za Dinka Šakića. Ustaški zlikovac koji je poklao desetine hiljada Srba. Sram te bilo za to. To ne znači da neko sme da ugrožava njegov fizički integritet. Ovog profesora koji je vređao novinarke treba još više da bude sramota. Zamislite da ja nekom kažem da je ružan i debeo, a ja mnogo lep i zgodan - rekao je Vučić.

Potom su se oglasili opozicioni mediji, te je predsednik povodom njihovih pitanja istakao da će uvid u birački spisak biti omogućen svima.

- Smatram sebe veteranom srpske izborne scene. Ajde vi meni objasnite kakve to veze ima birački spisak i kako to mislite da možete da ukradete kada imate kontrolore. Kako mrtav može da glasa? To znači da neko dva puta glasa tog dana. Kako kada ima sprej na ruci i šta bi išao 10 godina robije, kako svako ko ometa izborni proces, ili 15 godina robije nije važno. Za sve tehnike sam čuo, video, znam kako to ide tamo gde ne postoji birački spisak ali kako može u Srbiji. Svaki dan lupetaju i pišu gluposti... Ja sam za to i zamoliću Vladu da svaki dan imaju pet velikih eksperata i opozciionih, a ne nezavisnih da sede i gledaju birački spisak. Ubaci i izbaci koga hoćeš. Njihov problem je što znaju da ne mogu sada da izgube izbore ubedljivije i kako će da objasne to ljudima - rekao Vučić.

Predsednik je potom ukazao da je u svom prvom obraćanju posle Ohrida sve jasno objasnio.

- Od prvog trenutka smo radili na implementaciji i uvek je pod broj jedan bila ZSO. Nije problem da kažem da je formirate i pustite srpsku robu, a mi već ispunili obaveze oz Ohridnoskog sporazuma oni ništa, jer oni ne žele ništa od toga. Ne zato što nisam potpisao. To svi i znaju. Na sastanku sa Kvintom su rekli da insistram na tome, ali džaba kad oni imaju više ciljeve da sruše Srbiju - rekao je Vučić.

Kako kaže vidi da će Francuzi pokušati da promene poglavlje 35. kako bi možda bar nešto mogli da učine.

Vučić je rekao da je svakodnevno u kontaktu sa Dodikom.

- Do dva i nešto sam noćas pratio rad NS RS. Situacija je komplikovana politički uzavrela i kad agovorite o Dejtonu i da ga Dodik krši samo bih pitao da li je Dodik prekršio član oko imovine ili neko drugi. Samo mi to pokažite. To je na nivou ovog oko biračkog spiska. Pokažite mi taj član Dejtona o imovini koji je prekršio Dodik i RS. To ću uskoro da pitam Šmita i sve druge. Samo mi pokažite gde to piše. Nemoj da mi pričate o duhu i duhobima nego u pisanoj formi gde to piše. Znate kakve su sad sankcije potiv RS i koliko je to komplikovano. Šta će sad da radi Zora Vidović? Žena čupa kosu... neće da im ostave ni jednu koresponendtu banku. Jesu krivi Dodikovi unučići? Ukinuli im račune i za to im Dodik kriv. Nisam ja uvek saglasan sa onim što Dodik radi i obrnuto ali ada vidim kako to ide, ja ću da vas pitam šta ćemo da radimo za dva meseca. Kad ukinu sve banke... Jer su pod sakncijama, pa će pretiti da će uvesiti i nama ako vide da radimo sa njima. Tako velikani rade, sve mimo prava - rekao je Vučić, te pomenuo da će zamoliti Dodika da vodi politiku miru ali i potiliku spuštanja tenzija iako ne mislim da imam pravo na to, ali pokušaću iz prijateljskih pobuda.

- Jeste našli ovo oko imovine gde piše nda ne pripada RS? Možete da tražite 15 dana... Kao i ovoga "mrtvog" što je glasao... sve je laž - rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio i o fudbalu.

- Siniša se mučio ceo dan i ja koji sam glavni pe*er sam se mučio da pomognemo ovima koji nisu glavni pe*eri. Videćemo doneli smo odluku o pomoći. U Partizanu ima dobra vest, a to je da je država svoje uradila i da smo odobrili 3,2 miliona evra da bi mogli da šutiraju loptu u Evropu i prvi put je u Partizanu prihvaćeno da naši stručnjaci iz javnih finansija imaju uvid u njihovo stanje i naprave dalji plan. Koliko sam ih molio da pomognemo i sad su dozvolili i hvala im na tome. Sada su već na pragu idzarvljenja ali će zo biti dug proces. Dug je preko 50 miliona evra, za CZV je manje ali i da je eći bio bi podnošljiv. Jasno vam je koliko je u FK Partizan teška situacija, ali mi znamo kako se to radi. Pokazali smo to u državi. Hvala Bogu pa je neko pustio stručne ljude da im pomogne - pojasnio je Vučić te dodao da se slaže sa izjavama trenera Partizana o omladinskom delu reprezentacije.

- Ako se budu pažljivo i pošteno ponašali, verujem da hoće onda su na putu ozdravljena. Kada donesete teške mere znate da će vaš klub, entitet i država imati dbre rezultate - rekao je Vučić.

Dodao je i da nema veze sa tim ko za koga navija, te da Prtizan ako prihvati reforme koje će država da im preldoži biće veoma uspešni i svi će biti zadovoljni, ovako je to samo išlo u ambis.

Predsednik je još jednom pozvao građane Srbije da čuvaju našu zemlju te istakao - pobediće Srbija.

Obraćanje predsednika

Kako je rekao pokušaće da iznese presek političkog i ekonmskog stanja u Srbiji.

- Pre nekolika dana, ne želeći da hitnom reakcijom proizvedem posledice rekao sam da se nalazimo u teškoj situaciji i naravno uvek možete da razmišljate o sopstvenoj krivici i čime ste doprineli da se nađete u takvoj situaciji. Plašim se da ću zaista ne svojom krivicom već sveopšte situacije da plaćamo visoku cenu... Za nas veoma bitna tema možda najvažmnija je pitanje KiM i svega što se događa te potencijalno ćlanstvo tzv. Kosova u Savetu Evrope - rekao je Vučić.

Kako je istakao reč je o pritisku na srpski narod zbog vojne neutralnosti, odnosa prema sukobu u Ukrajini i treći razlog je taj da zapadne zemlje osećaju veliki pritsak zbog anpretka ruskih snaga i nesigurnosti oko okončanja rata u Ukrajini a ritisnuti porukama iz Moske što se naziva kosovski presedan.

- Za nas je mir od velikog značaja... Pokazaću koliki je ekonomski napredak, to je nešto čime se Srbija ponosi. Od dolaska kurtija na vlast Priština je nesprestano preduzimala napade, imamo ih 459, dok on nije bio na vlasti imali smo svega 175. Što se SE tiče i Kurtijevi sponzori i on govore da je reč o sprovođenju vladavine prava. Kada im se nešto ne dopada kažu da su uveli Kurtiju sankcije... Niko ne govori o tome kako srpska roba nema već 9 meseci promet na KiM, a za proteklih godinu dana učestvovali su na svim forumima gde su pozvani. Govorim o onima koje organizuju zapadne zemlje. Sankcije su uvedene da bi neko bio politički izolovan, a toliko su izolovani da ne spostoji ni jedan forum na koji Prišina nije pozvana. Onda su 24. marta na dan početka agresije NATO na Srbiju doneli sramnu odluku. To je agresija ako se to ne sviđa SAD to mene ne zanima. To je bila i biće gresija. Kaznili su ih zatim time što su pokrenuli inicijativu za glasanje i prijem u SE. Da objasnima apsurd, da li država ili ne nemojte da smtnemo sa uma to da su ovo zapadnjaci nametnuli i rekli nam u svim razgovorima... - istakao je Vučić.

Pomenuo je i to da je velika petroka na jednom od sastanaka uz mnogo pritisaka, shodno tome da Srbija zna svoju poziciju, rekao je da je četiri puta američki predstavnik, četiri puta evropski predstavnik, tri puta francuski, jednom italijanski su napomenuli da je suštinska obaveza Prištine je fotmiranje SZO.

- U lice mi ponovoljeno u više navrata, Srbija nema nikakvu obavezu. Prva se tiče formiranja SZO... Dora Bokajani je tri dana pre nego je promenila mišljenje se naglo pokajala. Sramota. Pa se setila da nije važna SZO ni ekspropriacija i to što će da poštuju odluku vraćanjem nekoliko hektara zemlje manasitur Dečani. Verovatno će parlamentarna skupština SE da se održi na 11. godišnjicu od usvajanja Briselskog sporazuma. Igra datuma nije slučajna, misle da Srbe mogu da ponižavaju doveka - rekao je Vučić.

Kako je rekao primena te odluke je bila cirkus, te da je reč o klasičnom kršenju vladavine prava uskraćujući Srbima njihova prava. U prvom redu korištenje srpskog jezika, prekomernom upotrebnom policijske sile itd.

- Azem Kurtaj koji je upucao našu decu za Badnje veče za njega nema ništa. Goni se za bacanje petardi i eno ga kod kuće. Jeste čuli da ih je nekad neko sa Zapada pitao šta je s Kurtajem ili da pitao za srpsku decu koja su tada ranjena. To nije važno. Što se tiče ZSO njihovi ekperti su rekli da je to obaveza Prištine. Pa su Kurti i Osmani poslali pismo da će to uraditi čim ih prive u SE. A lažu... - rekao je Vučić.

Što se Bakojani tiče, sram te bilo za to što si uradila, poručio je predsednik.

- Neki ljudi imaju kičmu u međunarodnoj areni, a neki nemaju ništa - dodao je.

Ukidanje dinara

- Ne smem da vam pričam šta se u Briselu dešava. Sramota me da govorim. Sramota Petkovića i svih nas. Došli su dotle 'pa dobro to je valuta na Kosovu'... Mi ćemo da uplaćujemo kako hoćete pa da konverujemo, ali ne može ni tako jer nećemo da vidimo ni jednu srpsku banku. Ajde da prodate taj ogranak nekoj drugoj banci. Mi ćemo ogranke svoje banke da prodajemo... Oni jednsotavno nisu normalni. Svi zajedno - rekao je Vučić.

- Ni usput i ne usput nećemo da prihvatimo ukidanje dinara. Nećete na s naterati jer smo dobri i fini a vi ćete da nas potapšete po ramenu. Dosta ste nas lagali i obmanjivali.

Predsednik je rekao da je progon Srba sa KiM organizovan, ali i da se organizovano ćutanje glasno čuje.

Kako je rekao samo srpski vojnici tamo ne smeju da se pojave jer bi nekome svetali.

- Preko dve hiljade raseljenih lica. Bezbedan povratak? Gde to... Neće da nam daju ni komentare jer je za njih to neprihvatljivo. Mislite da se neko okrenuo i rekao morate da odgovorite Srbima jer traže ono što im pripada, naravno da ne. Embargo na robu, krše sva pravila. Kada smo postavili kamere na AP, dobili smo 12 dopisa različitih službi zapadnih sila, 'a šta će vam kamere'. Pa da ne biste lagali oko toga šta se dogodilo a šta ne. A nema ni jedan popis koji nam to zabaranjuje. Kršenje odredbi dijaloga, oduzimanje licenci, zabrana ulasaka našim ljudima, posete utamničenim Srbima i dolazimo do lokalnih izbora. Kada su održani zločinački lopovski sa unapred pripremljenim planom da se razori spsrko stanovništvu. Napustili su institucije suprotno mom savetu ali ih razuem... Kada se odigrao taj čuveni demokratski čin sa izlaznošću od 3,4 % kreće progon. Organizovali su tamo bordele izvukli narko dilere, pa predložili da prihavtimo ostavke i učestvujemo na izborima. Srbi su rekli teškom mukom, ali ako nas pretsednik zamoli. Otišao sam u Kišinjev i saopštio Makronu i Šolcu, ali ono su rekli dobro i da traže da se podnese peticija i čim se vidi da je više od 20% zainteresovano dobićete izbore. I to smo uradili. Kurti ne da izbore. Sad traže referendum i hoće više od 50% a tih ljudi nema, to je nemoguće. Rferendum nije kraj muka već početak. Za opozicju je potrebno 50% plus jedan glasač. I pre i posle Banjske je oko 12% Srba napustilo svoja ognjišta... Glasanje putem pošte je nemoguće zbog odluke tzv. Vrhovnog suda iz 2019. jer se prihvata samo od zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo - rekao Vučić.

Poslao je poruku i Crnoj Gori i Gorčevićevoj te rekao da ih treba biti sramota, zbog svega što se dešava oko KiM.

Dodao je da će glasanje za opoziv biti odbačeno jer su o tome govorili svi njihovi zvaničnici javno.

- U svim fomiranim IK albanski predstavnici u komsiji, i na sednici CIKa je doneta odluka da se postave kamere, ne bi li snimili svakog Srbina koji uđe ne bi li stradao posle. D ase postave albanske zastavave kako Srbima ne bi palo na pamet da glasaju. Sa tim spiskovima ucenjuju Srbije, i to ova 4 narko dilera, ovih najgorih bitangi koji šmrču kokain, ništa drugo i ne rade - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da je objasnio težinu situacije oko KiM.

Spreman sam da saslušam sve predstavike političkih stranaka o tome kakva bi rekacija Srbije trebala da bude 11. maja, poručio je Vučić.

- Ne želim da ograničavam manevarski prodtor. Dobio sam poziv od Makrona i ta će poseta biti od velikog značaja za Srbiju. Znam da Francuska podržava nezaviisnot Kosova ali je moje da molim da dosadašnju podršku obastave ili se drugačije odnose. Ja ću da se borim za našu Srbiju. To je samo deo problema sa kojim se suočavamo - rekao je Vučić.

27. aprila se očekuje da se na dnevnom redu u Svetu Ervope nađe rezolucija o genocidu u Srebrenici.

- Jedan od razloga je da sprksi narod bude kažnjen zbog slobodarkse i nezavisne politike da bude pritisnut zbog KiM, i da mogu da pokažu muslimanima širom sveta, da podrška koju su pružali Izraelu, e pa evo našli smo muslimane kojima možemo u potpunsoti da pružimo podršku i opet će kola da se slome na nama. Vama je jasno da će dan posle toga izaći sa inicijativom koju smo čuli od prf. Gruhonjića o tome kako tvorevine začete na genocidu ne mogu da postoje aludirajući na RS. Ai RS po Dejtonu mora da postoji. Dan posle toga će tražiti i ratnu oštetu od RS što su već najavljivali milion puta. Hoću da kažem u kakvu tešku situaciju Zapad želi da dovede našu zemlju. Naše je da nedvosmisleno kažemo šta se dešava. Reakcija Srbije o tome, što bi moglo biti na redu 24. aprila, to je teška situacija za nas jer ćemo imati zapad i značajan broj islamskih zemalja protiv nas, rećiće da nije upereno protiv nikoga, odmah ću vam reći da lažu. Nema stvari koja vas čini ponosnijim od toga da suvereni i slobodarski način vodite dvnu zemlju kao što je Srbija. Mali smo, sve ove sile su protiv nas, ali borićemo se. Moraju da skupe dve trećine osim ako ne budu varali i po tom pitanju, ali videćemo - rekao je Vučić.

Podsetio je da će tatika verovatno biti mnogo uzdržanih, te da sledi mnogo komplikovana situacija sa minimalnim izgledima za nas.

- Računaju da će imati 27 iz EU za. Na to mi moramo da imamo 14 drugih koji će biti protiv, a ne uzdržani. Mnogo komplikovana situacija, i mnogo je teško.

Žuri im se zbog Ukrajine, Pojasa Gaze i izbora u Americi, pojasnio je.

- Od evropskog puta nismo odustali, ali će nam pozicija biti sve teža i kompilikovanija. Ne znam možda će, neka nova vlada dobiti poziv za drugačije nešto... Mene su zvali? Gde mene nađoše, nije mi to niko rekao. A to su tebe Ivice obavestili - komentarisao je Vučić.

Predsednik je uputio i čestitku povod nadolazećeg Uskrsa.

Novi podaci

Rast od 5,9%, koji je bolji od onog što smo očekivali.

- Verujemo da zbog remonta rafinerije će biti manje u martu... Posebno sam srećan zbog rasta industrijske proizvodnje koji je iznosio 8,4%, posebno prerađivačke koja je iznosila preko 10%. Ja sam video da ljudi ne znaju da praivimo akvatik cetar. Biće najmoderniji uz budimpeštanski. Biće za sve sportove na vodi sve moguće za treninge, 5000 tribine, i nove koje mogu da se dodaju. Imaćemo najveći vodeni centar... Želimo da budemo i vaterpolo i plivački centar. Oko provog maja kreće igradnja nacionalnog stadiona, među najvećima i najlepši. Gradićemo i atletski centar i 2028. očekujem da dopijemo EP u atletici. Mnogo važnih stvari ćemo da uradimo. Nivo investicija na rekordnom nivou, devizne rezerve na nivou takođe. Imali smo težak satsanak sa guvernerima Narodne banke i makroekonomski rezultati Srbije su impresivni, to je bio glavni utisak i želim da svi čuju. Idemo dalje na smanjenje inflacije. Na cenu nafte ne možemo da utičemo, ali drugih problema nemamo. Preko 4 milijarde imamo na računu - rekao je Vučić.

POGLEDAJ GALERIJU Foto Novosti

Rekao je i da bi po pitanju javnog duga Srbija danas među najboljima u svetu.

Poruka predsednika je da građani budu jednistveni u odbrani interesa, nada se susretu sa Si Đinpingom, kako nas očekuje Vaskršnji sabor koji će Srbija i Srpska da naprave u skladu sa Dejtonom, 5. i 6. u Srbiji, gde će biti donesene i značajne odluke za budućnost naroda.

Predsednik će govoriti o svim važnim temama za Srbiju.

Obraćanju prisustvuju i ministri i funkcioneri.

