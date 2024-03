BRNABIĆ U VALJEVU: Dobro je što pravimo nove vrtiće - to je najlepša investicija (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obišla je vrtiće „Mali princ“ i „Palčica“ u Valjevu.

FOTO: Novosti

Obraćanje Ane Brnabić

- Kao i uvek divno je biti u Valjevu. Ja sam u prethodnom mandatu bila četiri puta u Valjevu. Kada pogledate rezultat našeg rada u prethodnom periodu, ultimativno najvažnije je da smo uspei da podignemo stopu ukupnog fertiliteta i postavili smo pred sebe ambiciozan zadatak da je podignemo na 1,7. Sadašnjih 1,6, svakako nije dovoljno, ali je ohrabrujuće.

- Mi smo u Valjevu otvorili tri velike investicije, time napravili uslove za ostanak ljudi u Valjevu, dolazak ljudi ovde. Verujem da će biti potrebe i za novim vrtićima. Neverovatno je šta smo sve ovde uradili. Nadam se da će uskoro biti izdata upotrebna dozvola za Gerontološki centar, u njega smo uložili 10 miliona evra. Ostaje još da se uradi Opšta bolnica, sportska dvorana, da se završi brza saobraćajnica. Mnogo posla je pred nama.

- Kao predsednica Narodne skupštine nastojaću da povećam javnost parlamenta, kao i da budemo više na terenu, da napravimo jedan kvalitativan iskorak u radu Skupštine - kazala je Brnabić.

O kolegijumu zakazanom za 1. april

Na pitanje "Novosti", da prokomentariše najavu opozicije da će prisustvovati kolegijumu koji je zakazala za 1. april, i da će tražiti zajedničku komisiju koja bi nadzirala biračke spiskove, predsednica Skupštine kaže:

- Ja sam sazvala kolegijum, to je sastanak svih potpredsednika i svih predstavnika poslaničkih grupa, a na temu implementacije ODIHR preporuka i pozvala sam radnu grupu Vlade Srbije da dođe i upozna sve sa tim šta je do sada urađeno. Pozivam da razgovaramo potpuno otvoreno na sve teme koje se tiču izbornih uslova, ali u jednoj normalnoj atmosferi. Čini mi se da imamo konsenzus oko ovih preporuka da želimo da ih implementiramo. Ne sve poslaničke grupe, da budem potpuno iskrena. Ja znam da je poslanička grupa SNS, ali i koalicionih partnera, da su apsolutno za to da se implementiraju u najkraćem mogućem roku sve ODIHR-ove preporuke. Nemam nikakv problem da to radimo zajedno. Apsolutno smo za dijalog, ako su konačno rešili da se pojave, hvala im. Podsetiću vas da ih je predsednik pozvao na konsultacije, nisu se pojavili niti udostojili da odgovore, Stojan Radenović ih pozvao, nisu se pojavili, ja ih pozvala na konsultacije, nisu se pojavili. Ovo je kolegijum pod jasnim pravilima, koje nisam izmislila ja, ali ću ih poštovati. Dijalog, konusltacije je ozbiljna i važna stvar za sve građane, to nije rijaliti. Razgovaraćemo po pravilima kako je bilo do sada.

O projektu "Skok u budućnost"

Brnabić je govorila i o projektu "Skok u budućnost".

- Izuzetno je važno, ako pričamo o obrazovanju, da postoji jaka saradnja između predsednika Aleksandra Vučića, lokalnih samouprava, Vlade i Skupštine. U ovako teškim vremenima mi moramo da radimo kao jedan tim, da čuvamo suverenitet zemlje, da se borimo za dalji rast i razvoj, zato što ne žele svi dobro Republici Srbiji. Postoji mnogo činilaca koji žele da uruše uspeh Srbije. Da mi to odbranimo, da Srbija nastavi da raste ekonomski i jača i sačuva ono što je njeno, a to je KiM. Važno je da imamo jak tim, jači nego ikada, a tu veliku ulogu imaju lokalne samouprave, posebno kada je reč o obrazovanju. nastavićemo da radimo zajedno. Taj cilj da do 2027. rekonstruišemo i izgradimo čak 120 škola je izuzetno ambiciozan, ali verujm da ćemo uspeti. Juče sam pričala sa predsednikom Vučićem o rekonstrukciji OŠ "Radoje Domanović" u Praćinu, koja se bukvalno raspadala. Nadam se da ćemo uskoro biti u Paraćinu da to pokažemo - navodi Brnabić.

Gradonačelnika Valjeva: Srećan sam što smo ovim rešili liste čekanja

- Sve ovo ima smisla ako ima ljudi koji će ovo da koriste. Srećan sam što smo uspeli da rekonstrukcijom stare osnovne škole i prenamenom objekta rešimo liste čekanja - kazao je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

Anu dočekali deca i vaspitači

Anu Brnabić dočekala su deca i vaspitači. Ona je dobila uverenja da su ovde primenjeni najsavremeniji standardi, najsavremenija oprema.

- Važno je reći da je novac za opremanje donirala Fondacija Novak Đoković, reč je o preko 18 miliona dinara. Svaka čast - istakla je Brnabić.

- Dobro je zato što pravimo nove vrtiće. To je najlepša investicija - dodala je ona.

FOTO: Novosti

Mališani su gostima priredili kulturno-umetnički program, nakon čega su dobili gromoglasan aplauz. Deca su potom želela da se slikaju sa gostima.

"Gde je Aleksandar Vučić"

Dečak Bogdan, koji je bio među okupljenim mališanima, pitao je Anu Brnabić "gde je Aleksandar Vučić". Brnabić mu je odgovorila da će predsedniku preneti da mališan želi da ga upozna.

Brnabić sa predškolcima za stolom

Predsednica Skupštine posetila je predškolsku grupu i pridružila im se za stolom u njihovim aktivnostima.

Zajedno su pogledali crteže mališana.

- Još malo da uživate ovde, pa od septembra u školu - poručila im je Brnabić.

Jedna od tema sa decom bila je fudbal.

- Drago mi je da smo se upoznali. Učite lepo i još malo - srećan vam polazak u školu - rekla im je Brnabić.

- Ono što je nama bilo važno su dve stvari. Prva stvar - imali smo jako veliki broj nezaposlnih u predškolskim ustanovama. Sve smo prebacivali na ugovor za stalno. Druga stvar da izjednačimo plate u lokalnim samoupravama.

Pored Brnabić, vrtiće obilaze i ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

Ukupan kapacitet dva vrtića je do 500 mesta.

Gradonačelnik Lazar Gojković je ranije izjavio da će otvaranjem ova dva vrtića, Valjevo u potpunosti rešiti problem upisa dece u vrtić.

U prvom objektu "Mali princ" realizovaće se celodnevni program i imaće devet grupa sa 200 upisane dece. Površina objekta iznosi 1.106,99 m2 i poseduje privatnu kuhinju. I u drugom objektu "Palčica" će se realizovati celodnevni program, imaće 13 grupa i 270 upisane dece. Površina objekta iznosi 1.709.52 m2 i poseduje privatnu kuhinju. Do novih obdaništa došlo se rekonstrukcijom stare Šeste škole, nakon preseljenja učenika u novi objekat škole.