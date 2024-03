KRPILI KVORUM DA NAPAKOSTE SRBIJI: Iza kulisa sednice u SE, na kojoj se odlučivalo o prijemu tzv. Kosova, klima se podrška Grčke

NA vanredni sastanak Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, gde je izglasana preporuka da lažna država Kosovo treba da postane deo ove organizacije, došlo je 39 članova od ukupno 89.

Foto: Savet Evrope/Ellen Vuibauk

Pre nekoliko dana, "čekiralo" se tek 24 (za kvorum je potrebno 28), pa su zemlje Zapada, koje po svaku cenu guraju Prištinu dodale gas i okupile više ljudi, iako su na mini-odmoru tokom uskršnje nedelje po gregorijanskom kalendaru. Zbog praznika, a možda su samo to iskoristili i kao dobar izgovor da se ne zameraju većima, nisu se pojavili Španci i Slovaci, čije zemlje ne priznaju tzv. Kosovo, ali ni Mađari koji u poslednje vreme drže stranu Beogradu, iako su ga priznali.

Ovo se prema saznanjima "Novosti" dešavalo iza kulisa sednice na kojoj je za preporuku izvestioca Dore Bakojani da se da zeleno svetlo tzv. Kosovu glasao 31 član Komiteta, protiv četiri i to srpske poslanice Biljana Pantić Pilja i Dunja Simonović Bratić, predstavnica Bosne i Hercegovine Snježana Novaković i Crne Gore Maja Vukićević, dok je Grk Aleksis Cipras bio uzdržan.

- Jasno je da je u pitanju mašinerija koja ima zadatak da gura tzv. Kosovo mimo svih pravila. Zanimljiv je i stav Grčke, koja je bila uzdržana, a nejasno je kako će se izjasniti kada se o preporuci za prijem tzv. Kosova bude glasalo u plenumu na sednici parlamenta SE 18. aprila. Naznake da će se Grčka ovako ponašati došle su kada smo videli da je Bakojanijeva napisala izveštaj u kojem preporučuje da se tzv. Kosovo primi, a da ne ispunjava tri ključna uslova - istakao je naš sagovornik upućen u situaciju.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je u pitanju direktno kršenje interesa Srbije, našeg suvereniteta i integriteta, ali i principa na kojima počiva Savet Evrope. Dodao je da sve ide ka tome da tzv. Kosovo bude primljeno, a ostalo je još glasanje u Parlamentarnoj skupštini i odluka Komiteta ministara.

Enigma zvana Julijan NA Političkom komitetu podršku tzv. Kosovu dao je i Rumun Julijan Bulai. On jedini dolazi iz zemlje koja nije priznala lažnu državu, a glasao je "za" prijem. Bulai pripada političkoj grupi liberala i demokrata - ALDE. On je u više navrata podržao lažnu državu, a svojevremeno je kritikovao premijera Albanije Edija Ramu, jer podržava inicijativu Otvoreni Balkan, a "Kosovo se njoj protivi". Ostatak delegacije Rumunije ne deli Julijanove stavove.

- Oni imaju dvotrećinsku većinu i za očekivati je da se prijem dogodi u maju. Sve ovo dolazi u vreme kada Priština ne ispunjava ništa, nego blokira robu, dinar i srpski narod na Kosovu i Metohiji dovodi u stanje humanitarne katastrofe. U Savetu Evrope je napravljen presedan, jer se prima jedna teritorija koja nema status punopravnog člana međunarodne zajednice. Pristup glavnog izvestioca Dore Bakojani nije bio korektan, jer nas je slagala. Ona je na početku navela tri uslova za pozitivno mišljenje, prvi je povratak imovine manastiru Dečani, drugi formiranje ZSO i treći prestanak eksproprijacije u srpskim opštinama, a Priština je samo pristala na prvi. Zašto Bakojani, sestra grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa, nije predložila da deo Kipra pod turskom okupacijom uđe u SE, ili Katalonija, Krim, Donbas i Republika Srpska - pita javno Dačić.

Srpska lista saopštila je juče da je odluka Političkog komiteta nagrada međunarodne zajednice Prištini za svakodnevni teror nad srpskim narodom, brutalno fizičko i insitucionalno maltretiranje i obespravljivanje. Kako se navodi, najciničnije je to što se u međunarodnoj komunikaciji pominje argument da će prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji biti bolje zaštićena ukoliko Priština bude primljena u Savet Evrope.

- To, drugačije rečeno znači da su Kurti i njegov šovinistički režim nagrađeni zbog tlačenja srpskog naroda da bi, navodno, u budućnosti manje i umernije tlačili. Dok se Srbi na KiM hapse po tajnim i lažnim optužnicama, dok se ukida dinar, otima zemlja nezakonitim eksproprijacijama i dok 11 godina čekamo na ZSO, Prištini se izlazi u susret upravo zato što postoji podudarnost njenih interesa sa stranim mentorima da se Srbima oduzmu sva prava što na kraju puta vodi potpunom egzodusu našeg naroda sa svojih vekovnih ognjišta - navodi se u saopštenju.

Osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da je EU pokazala svoj odnos prema Srbiji:

- Za EU Srbija je mala Rusija i velika smetnja i ništa što mi uradimo to neće promeniti. EU nam je još jednom dokazala da joj nije stalo do Srbije, zato je vreme da mi dokažemo EU da nam je više stalo do prijatelja van EU nego neprijatelja u EU.