"SVE IDE, ČAK I NEŠTO ISPRED ROKA" Vučić na pitanje "Novosti" - "Meni je da vidim tu prugu od aerodroma do centra Beograda..."

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot - Sukovo.

Foto: Printscreen

Predsednik je odgovarajući na pitanje "Novosti" komentarisao i izgradnju nove železničke stanice na Novom Beogradu.

- Biće velelepna železnička stanica, prelepa. Uskoro se završava i autobuska stanica. Sve ide. Ide metro, čak i nešto ispred toka. Meni je da vidim tu prugu od aerodroma do centra Beograda. Naravno i od aerodroma do Obrenovca, preko EKSPA, ali od aerodroma do centra grada da vidim prugu, znate kakva je to promena za Beograd ili Srbiju - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje "Novosti".