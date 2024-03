VUČIĆ OBIŠAO RADOVE: Pruga Niš–Dimitrovgrad biće završena do kraja 2027 - od Pirota do Beograda stizaće se za tri sata (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot–Sukovo, ističući da će pruga biti završena do kraja 2027. godine.

Foto: M.Škorić

Obraćanje predsednika Vučića

- Danas je veliki dan jer će ljudi moći da čuju i vide šta radimo ovde. Kao što je bilo nezamislivo da uradimo auto-put do bugarske granice, danas svi koriste ovaj put, ljudi se brzo naviknu. Hoću posebno da se danas zahvalimo Žiofreu, Fon der Lajen, EU. Ti ljudi su nam ogromnu sumu dali. Mi ovo ne bismo mogli bez njih i hoću da to ljudi znaju. Ovo znači ogromne promene za našu zemlju. Potrebno je da stalno radite i unapređujete stvari. Agenda rasta i reformskih procesa kako bismo došli do jedinstvenog evropskog tržišta. Ako neko to može da bude sa Zapadnog Balkana, onda je to Srbija. Ovaj novac koji smo dobili za ove projekte je nešto izuzetno, u grantovima izuzetno - rekao je Vučić i dodao da mnogo posla još imamo.

- Verujem da ćemo još mnogo zajedničkog posla moći da uradimo. Hoću da imamo zdravu, uspešnu ekonomiju. Neka živi Pirot, Niš, Palanka, istok Srbije, naša Srbija - zaključio je predsednik i još jednom kazao da će se u roku od 48 sati obratiti građanima, ističući da "vremena nisu jednostavna, biće još kompleksnija i komplikovanija".

Foto: Tanjug/Aleksandar Ilić

Obraćanje Žiofrea

Ambasador Emanuel Žiofre obratio se prisutnima.

- Železnica je simbol snage, integracija, jedinstva i zajedničkih standarda. Ovaj projekat će doprineti daljem napretku Srbije ka EU. Danas smo na gradilištu koje predstavlja prvu komponentu celokupnog projekta. Za ovaj projekat EU je obezbedila ukupno 242 miliona evra. Ova linija će biti elektrificirana i opremljena najsavremenijim sistemom, u skladu sa najvišim standardima. Pored toga logistički centar će u budućnosti doneti dodatne mogućnosti - izjavio je Žiofre i istakao da je proširenje ka Zapadnom Balkanu ponovo na vrhu agende Evropske unije.

- Želimo da pružimo blagodeti građanima Srbije i pre nego ona postane član EU.

Predsednik obišao radove

Predsednik Vučić stigao je na mesto izvođenja radova. On je istakao da će vrednost ukupnog posla iznositi 430 miliona evra.

- Stvari se kreću konačno. Kralj Milan je 1884. otvorio prvu prugu Beograd–Niš. Od tada do danas nismo mnogo brži postali, tek sada ćemo, tek sada će stvari da se promene. Ja sam uvek nezadovoljan, ali možete misliti kada iz centra Beograda do centra Niša stignete za 2 sata i 10 minuta - kazao je Vučić i dodao da je od strateškog značaja deonica Beograd–Niš i Niš–Dimitrovgrad.

- Ono što nam nedostaje i što je veoma važno, biće nam potrebno mnogo logističkih centara. Poput logističkog centra koji smo zajedno sa predstavnicima EU svojevremeno otvarali u Batajnici, biće nam potrebno mnogo novih logističkih centara u koje ćemo da ulažemo novac. U jagodinskoj opštini ćemo morati da mi uradimo jedan logistički centar - rekao je predsednik.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ilić

- Mi bismo voleli kada bismo mogli da završimo do maja 2027. zbog Ekspa, ali realno je da bude do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

- Niko ništa nije uradio 50 godina, a sad problem što će neko kasniti mesec dana. Pokažite mi jednu zemlju u kojoj se ovoliko radi. Mora da se uradi kvalitetno i dobro, ovo je za nas od velikog značaja. Mi smo sada naviknuti na velike rezultate, ljudi znaju da će to biti urađeno. To je od neverovatnog značaja za istok Srbije, od Pirota do Beograda stizaće se za tri sata - kaže Vučić.

- Ljudi su zaboravili da vozovi postoje u Srbiji, da železnica postoji u Srbiji. Ljudima je potrebna pruga, potrebni vozovi. Zamislite Beograd–Subotica za sat i 10 minuta.

"Radovi na obilaznici oko Niša počeće najkasnije 1. juna"

Predsednik je izjavio da će radovi na obilaznici oko Niša početi najkasnije 1. juna i da je reč o projektu od velikog značaja za ljude koji žive u tom gradu.

- To je za Nišlije ogromna vest, uz sve projekte koje smo radili, uz sve fabrike koje smo doveli, znam da ljudi nisu nikada sasvim zadovoljni, ali ovo su velike stvari za Niš - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju pruga Beograd-Niš on je najavio da će se u narednom periodu izvoditi radovi u tri faze - prva do Velike Plane, druga Velika Plana - Paraćin i treća Paraćin-Trupale.

- To su tri sektora koja ćemo da radimo na pruzi Beograd-Niš, od izuzetnog značaja. Mi time podižemo celo Pomoravlje, podižemo taj smederevski i podunavski deo Šumadije, kompletan nišavski deo Rasinskog okruga - rekao je Vučić.

Vučić na pitanje "Novosti": "Meni je da vidim tu prugu od aerodroma do centra Beograda..." Predsednik je, odgovarajući na pitanje "Novosti", komentarisao i izgradnju nove železničke stanice na Novom Beogradu. - Biće velelepna železnička stanica, prelepa. Uskoro se završava i autobuska stanica. Sve ide. Ide metro, čak i nešto ispred roka. Meni je da vidim tu prugu od aerodroma do centra Beograda. Naravno i od aerodroma do Obrenovca, preko Ekspa, ali od aerodroma do centra grada da vidim prugu, znate kakva je to promena za Beograd ili Srbiju - rekao je Vučić.

- Mnogo nam je važno da dobijemo zelene koridore. Za nas strašno važne stvari, ako mogu da budem iskren, važnije od ogromnog novca koji nam daju iz Brisela. Ovo je negde moja želja, da bude završeno pre kraja mog mandata.

- Ja sam govorio o nekim teškim vremenima koja su pred Srbijom, o tome sam govorio sa Žiofreom, sa predstavncima Kvinte i o tome ću govoriti narednih dana - dodaje predsednik.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ilić

O Savetu Evrope

Predsednik je, na pitanje da prokomentariše to što je Politički komitet Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope podržao preporuku izvestioca Dore Bakojani da tzv. Kosovo bude primljeno u tu organizaciju, kazao da će se o tome oglasiti sutra.

O razgovoru sa Dodikom

Vučić je kazao da će o razgovoru sa Miloradom Dodikom javnost obavestiti u narednim danima.

- Sutra ili prekosutra dobićete odgovor. Video sam svaku izjavu u svakom trenutku. Sve što je potrebno da se vidi što se tiče regiona, video sam. Oglasiću se u roku od 48 sati.

"Na nekoliko mesta su nam se vratili lekari"

Vučić je istakao da ga izuzetno raduje informacija da su lekari počeli da se vraćaju u Srbiju.

- Juče sam dobio informaciju, na nekoliko mesta su nam se vratili lekari. Čak i sa mnogo dece koje imaju u inostranstvu. Neki od najboljih hirurga i endokrinologa. Bračni par iz Švedske, pa su otišli u Mišović. Vratio se i par iz Amerike, isto fantastični lekari - mnogo sam srećan zbog takvih vesti. Pozivam sve ljude da se vrate u Srbiju, jer je moguće pristojno zarađivati i relativno lepo živeti u našoj Srbiji. I da nastavimo da je gradimo zajedno - poručio je predsednik.

Razgovor sa radnicima

Poželeo je Vučić radnicima sve najbolje i kazao im da se pohvale onim što su uradili.

Vučić je dodao da je čudesan istok Srbije i da je ovde prelepo.

- Ponosan sam na sve, ali nikada skroz zadovoljan svim što je urađeno - kaže predsednik.

- Zamislite da se okrećete za svakim ko ti nešto kaže... Za 36 godina 0 metara pruge je urađeno. Što moja deca ne znaju šta je voz, što vi ne znate - zapitao je predsednik.

Foto: M.Škorić

Deonica duga 86 kilometara - vrednost radova 170 miliona evra

Radovi na rekonstrukciji međunarodne pruge od Niša do Dimitrovgrada počeli su krajem prošle godine, podizanjem starih šina kod pirotskog sela Staničenje.

Reč je o deonici u dužini od 86 kilometara, a rok za završetak radova je 1.276 dana.

Izvođač radova je kompanija Trejs, a vrednost radova je oko 170 miliona evra.

U pitanju je jedina deonica na trasi evropskog železničkog Koridora 10 koja nije elektrificirana.

Ova pruga izgrađena je 1886. godine. Nije rekonstruisana decenijama pa su vozovi na pojedinim deonicama išli brzinama do 30 kilometara na sat.