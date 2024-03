DARKO MLADIĆ: NATO podelio Jugoslaviju da bi se proširio ka Rusiji

DARKO Mladić, sin i pomoćnik poznatog srpskog generala i veterana balkanskih ratova Ratka Mladića, govorio je za Sputnjik, ohrabrujući Rusiju da izvuče pouke iz jugoslovenske krize, jer veruje da je Zapad spreman da ponovi istoriju.

Prava svrha uplitanja NATO-a u unutrašnju političku borbu Jugoslavije bila je ekspanzija na istok, ka ruskoj granici, kaže za Sputnjik Darko Mladić, sin i pomoć poznatog srpskog generala Ratka Mladića.

-Moj otac je previše dobro znao šta NATO želi, zašto ide u rat na Balkanu i zašto je Jugoslavija podeljena, rekao je on.

Darko Mladić se prisetio da je njegov otac služio u elitnim jedinicama Jugoslovenske narodne armije i da je dobro znao za planove NATO-a.

-Iz njih [planova] je bilo jasno da Jugoslavija i Balkan nisu [pravi] cilj NATO-a, NATO je želeo da poveže severno i južno krilo Severnoatlantske alijanse, naglasio je gen. Mladićev sin.

Baza NATO-a na Kosovu i Metohiji zove se „Bondstil” i, prema rečima Darka Mladića, to je referenca na vezu koju je vojna alijansa uspela da uspostavi.

Darko Mladić je dodao da Zapad ima iste planove za Rusiju i da sukob u Ukrajini nema veze sa samom Ukrajinom, već je usmeren na „destabilizaciju Rusije“.

-Čini mi se da se [proces] koji je započeo u Jugoslaviji 1991. godine privodi kraju u Ukrajini, dodao je on.

Međutim, Mladić-mlađi smatra da će Rusija izbeći sudbinu Jugoslavije – ne samo zbog ogromnih političkih i vojnih resursa, već i zbog aktivne spoljne politike.



-Mislim da je vaš lider to shvatio [planove Zapada] i sada preduzima korake da to spreči, zaključio je on.

