KURTI IZMIŠLJA RAT DA IZBEGNE SVE SPORAZUME: Premijer lažne države plasira snimke o navodno pretećim kretanjima vojske Srbije

ŠIRENjE obmana i dezinformacija, koje su mnogo puta dosad razotkrivene kao najobičnije laži, deo su kampanje privremenih institucija samouprave u Prištini, čiji je cilj podizanje tenzija, stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji i izbegavanje međunarodno prihvaćenih obaveza.

Foto: Printskrin/EPA

Ovako su iz Ministarstva odbrane juče reagovali na nastavak opasnog plana premijera privremenih prištinskih institucija, koji uporno pokušava da Beograd predstavi kao agresora, tvrdeći da priprema "invaziju" na tzv. Kosovo.

S tom namerom Aljbin Kurti je objavio i snimak na "Fejsbuku", tvrdeći da su na samo nekoliko metara od, kako navodi, "granice sa Kosovom", primećene specijalizovane jedinice Vojske Srbije, "kod sela Banje u Zubinom Potoku, kao i u selu Oslare".

On je naveo da su svesni kako "oružane snage Srbije sprovode redovne vežbe i koriste ih kao izgovor da izazovu namerne provokacije blizu granice sa Kosovom":

- Pažljivo posmatramo da li će pokušati da pređu granicu, iako ovakav pristup njihovih vojnih vozila nije normalan. Načelnik Komisije za primenu Vojnotehničkog sporazuma Zoran Jovanović objasnio je da se u objavi na društvenim mrežama vide pripadnici Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti koji izvršavaju redovne zadatke na obezbeđenju administrativne linije i kontroli KZB, a sve u skladu s Vojnotehničkim i svim drugim potpisanim sporazumima.

On je ukazao da u izvršavanju tih zadataka i primeni sporazuma naša Vojska sarađuje sa Kforom:

- U obezbeđenju administrativne linije prema KiM nema mesta za tzv. kosovsku policiju ili tzv. kosovske bezbednosne snage, budući da Rezolucija 1244 SB UN i Vojnotehnički sporazum ne prepoznaju druge subjekte osim međunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva u Pokrajini i snaga bezbednosti Republike Srbije. U tom smislu, navodi da tzv. kosovske vlasti blisko prate situaciju u slučaju nekakvog prelaska administrativne linije nemaju uporište u realnosti i pokazaju potpuno ignorisanje dogovorenih sporazuma. Kontinuirano namerno izazivanje histerije u Prištini i pokušaji da se Beograd predstavi kao potencijalni "agresor" prethodnih dana je pojačano.

Tako je Kurti najpre preko britanskog "Telegrafa" zavapio da je tzv. Kosovo ugroženo, pozivajući London da što pre pošalje pojačanje u misiju NATO.

Tom prilikom pomenuo je Ukrajinu, strah od širenja sukoba na Zapadni Balkan, a predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavio kao "malog Putina". Verovatno je to izgovorio s čežnjom da čitaoci sami zaključe kako je onda on valjda "veliki Zelenski". Ni objava snimka kretanja "pretećih" snaga Vojske Srbije na "Fejsbuku" nije mogla bez pominjanja Vučića.

Premijer lažne države, izvlačeći iz konteksta, navodi da je pre nekoliko dana Vučić javno zapretio tzv. Kosovu, rekavši da će "Srbija čekati najbolji mogući trenutak i iskoristiti svoju priliku". Na istom zadataku širenja panike među lokalnim stanovništvom, ali i po celom regionu, angažovani su i albanski mediji na KiM. Masovno se citira Vučićeva izjava da smo "spremni da razgovaramo, ali na drugačiji način", što se nakaradno tumači kao poziv na juriš.

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović ističe da srpske oružane snage nikada nisu ušlena teritoriju KiM nakon 1999. i da to nikada neće učiniti dok im ne dozvoli Kfor.

S druge strane, on podseća da je upravo Kurti u vojnom stilu sproveo okupaciju severa KiM, zabranio Srbima da glasaju na izborima, nametnuo albanske gradonačelnike u srpskim gradovima, zabranio svu srpsku robu na tržištu i od početka februara ukinuo srpsku valutu, osiromašivši i izgladnjujući najugroženije pripadnike srpske zajednice. On je dodao da je sve te jednostrane diskriminatorske mere prećutno odobravala međunarodna zajednica, pod izgovorom "kosovskog suvereniteta" i istakao da prisustvo militarizovanih monoetničkih albanskih jedinica kosovske policije na severu KiM krši Rezoluciju 1244 SB UN i Briselski sporazum. Nema sumnje da Kurtijevo najnovije udaranje u ratne bubnjeve ima višestruku fukciju. Na taj način on pokušava da bukom otera zahteve koji se gomilaju: od formiranja Zajednice srpskih opština, pa sve do rešenja poslednjeg haosa koji je sam izazvao odlukom o proterivanju dinara sa KiM.

Sigurno je da računa da će ratnohuškačkom retorikom usput mobilisati i biračko telo, pošto pominje i izbore. Kurti, naime, kaže da su on i njegov pokret "Samoopredeljenje" spremni za vanredne izbore ako se opoziciji za to izjasni. I već koristi recept koji je oproban po celom regionu: najviše glasova dobija se zastrašivanjem birača ratom, a Beograd je svima idealna tema za kampanju.