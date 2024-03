OPOZICIJI SE NE ŽURI NA IZBORE: Vučić otkrio zašto i ko mu je najveće razočaranje u politici

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u "Prvoj temi" poručio da postoje razlozi zašto se opoziciji ne žuri na izbore.

Foto: Printskrin

- Kako neko može dva puta da glasa, ili ako ga nema u spisku. Kako je to moguće ljudi? Pustite gluposti oko migracija. Ali mi objasnite kako je moguće da glasa neko ko ne može. Ne postoji niko ko to zna bolje od mene, ja sam politički veteran. Sve procedure znam, recite mi kako je to moguće - pitao je predsednik.

Naravno da to nije moguće, odgovorio je on, i rekao da se zato opoziciji ne žuri na izbore.

- SNS bi samostalno, bez SPS, bio na 55 mandata u Beogradu. Na moju najveću žalost i dalje se drže visoko Nestorović i moje najveće razočaranje u politici - Jovanović. SPN bi imala manje od 44 odsto, koliko su imali. Sada bi imali tri manje - kazao je on.

BONUS VIDEO