VUČIĆ OTKRIO PUTINOV KRAJNJI CILJ: Čuo sam od njih deset - to je najveći strah Evropljana

GOST emisije "Prva tema" na Tv Prva večeras je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto AP

Vučić Tvrdi da Emanuel Makron reaguje racionalno, jer iz njegovog ugla je bolje da se suprostavi Putinu na području Ukrajine, "ako će Putin da ide dalje". Kaže da je ogromno nerazumevanje između dve strane.

- Ukrajinci su izuzetno hrabar narod, ali su njihove defanzivne linije trenutno ugrožene. Ako Rusi probiju te linije i pređu Dnjepar, tad pada po 100km dnevno! Gde će da ih zaustave? Ono što je strah u Evropi je da će, pošto Rusi imaju problem sa pomorskim snagama, oni bi išli kopnom. Morali bi da idu na Herson ili da obiđu Nikolajev, onda bi okružili Odesu, a ono što je strah Evropljana - prema Pridnestrovlju.

Foto: Printskrin

- To je strah koji sam čuo od deset njih. Oni to da puste ne mogu. Možda to uopšte nije ruski plan, ali vam kažem šta je strah. Voz je krenuo nizbrdo niz stanice, niko živ ne može da ga zaustavi, nisam vam slučajno rkeao da ne vidim kako ovo može da se zaustavi, ovome kraja ne vidim. Plašim se da će da se završiti najvećim svetskim sukobom ikada. Dao bih sve na svetu da izađem i kažem pogrešno sam procenio.

Vučić kaže da ne vidim motiv zašto bi Putin sada pristao na pregovore.