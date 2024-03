VUČIĆ O PONAŠANJU ZAPADA: Na kraju će Putin da im ispostavi račun za Kosovo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u emisiji "Prva tema" komentarisao i postupke Zapada i njihovih zvaničnika.

Još jednom je ponovio da nam ne treba rat, da ćemo biti mudri i čekati drugačiju političku priliku.

Potom je predsednik komentarisao izjave zapadnih zvaničnika.

- Njih niko neće oprati za 1999. Mogu to da pravdaju kako god hoće, mnogo je bolje da ćute nego da pričaju sve ovo. Moraju da pravdaju to što su uradili, a na kraju će Putin da im ispostavi račun za Kosovo. Reći će da oni imaju jedno Kosovo, a da on ima pet. Kada pređe Dnjepar, pa preko Nikolajeva i dalje - rekao je predsednik.

