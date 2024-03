"KURTI JE NERVOZAN..." Vučić jasan - Mi smo strpljivi i mirni, nama treba mir i pametno ponašanje

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u emisiji "Prva tema" pričao i o novim lažima Aljbina Kurtija.

Govoreći o lažima Aljbina Kurtija, koji je tvrdio da je Vojska Srbije na korak da uđe na Kosovo i Metohiju, predsednik kaže da se mi ne spremamo za rat.

- Ja tu ne vidim granicu, već administrativnu liniju. Taj snimak koji je pokazao je iz Kopnene zone bezbednosti. Tu boravi manje vojnika nego što je bio slučaj ranije, ali su to jako dobro obučeni vojnici. Oni dobro sarađuju sa pripadnicima KFOR. Kurti to radi zato što je nervozan, to ste mogli da vidite i danas po pojedinim analitičarima sa Zapada. Kurti je nervozan zato što ne zna šta će biti u Ukrajini, a ne zna ni šta će biti na izborima u SAD. On hoće da se nešto što pre dogodi, da bi NATO ovde reagovao. A mi smo strpljivi i mirni, nama treba mir i pametno ponašanje - kazao je Vučić.

Potom je komentarisao izjave zapadnih zvaničnika.

- Njih niko neće oprati za 1999. Mogu to da pravdaju kako god hoće, mnogo je bolje da ćute nego da pričaju sve ovo. Moraju da pravdaju to što su uradili, a na kraju će Putin da im ispostavi račun za Kosovo. Reći će da oni imaju jedno Kosovo, a da on ima pet. Kada pređe Dnjepar, pa preko Nikolajeva i dalje - rekao je predsednik.

