"STARI, NISAM TE NIŠTA PITAO!" Parandilović zgrozio Srbiju vređanjem Radenovića i njegovih unuka (VIDEO)

NASTAVAK sednice skupštine Srbije o izboru Ane Brnabić za predsednika Narodne skupstine Republike Srbije traje tooom čitavog dana. Miloš Parandilović iz koalicije Srbija protiv nasilja zgrozio je većinu Srbije svojim obraćanjem predsedavajućem Stojanu Radenoviću, koji po godinama verovatno može da mu bude i deda.

Foto: RTS Printskrin

On je uzeo reč i počeo da viče na Radenovića, obraćajući mu se bez trunke poštovanja, sa “ti”, preteći mu kako on nema pravo da njega prekida. Parandilović je radio i ono po čemu je koalicija Srbija protiv nasilja poznata, a to je udar na porodicu političkih neistomišljenika, te je vređao i unuke Stojana Radenovića.

- Vi treba da pognete glavu, i vi i vaši unuci koji će vas se stideti. Što si u poznim danima svog života dozvolio sebi da sediš tu kao mapetovac i određuješ konce da priča a ko neće da priča i da braniš mafiju - divljački je urlao Parandilović.

Kada je Radenović pokušao da ga urazumi i opomene da pripazi na rečnik usledile su jezive pretnje:

Foto: RTS Printskrin

- Nisam te ništa pitao stari! Reč da nisam čuo odatle. Ti nemaš pravo meni da uskačeš u reč, da se smiriš tu - vikao je predtavnik Srbije protiv nasilja Milan Parandilović.

U naletu besa, Parandilović je, naravno, vređao i Aleksandra Vučića, za koga je rekao da je šef mafije, da su svi iz SNS lopovi i uzurpatori, trpaju svoje glasače u torove.

Većina komentara koji su se pojavili u javnosti oštro osuđuju ovakvo ponašanje narodnog poslanika i smatraju da ovakvo ponašanje srozava ugled Narodne skupštine.