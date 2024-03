BRNABIĆEVA ŽENAMA IZ SRBIJE PROTIV NASILJA: Kako možete sedeti sa čovekom koji poziva na moje silovanje? (VIDEO)

ANA Brnabić, kandidat za predsednika Narodne skupštine, reagovala je danas na izlaganje Željka Veselinovića, iz koalicije Srbija protiv nasilja.

Foto: Printskrin RTS

On je rekao kako nikada u životu nije pozivao na silovanje Ane Brnabić, iako je cela Srbija više puta imala prilike da vidi njegov post na društvenoj mreži Fejsbuk.

Brnabićeva je nakon toga poručila da se Veselinovića ne plaši, ali da ima pitanje za sve njegove kolege iz koalicije Srbija protiv nasilja.

- On je o sebi sve rekao, mene ne zanima on, mene zanimate vi ostali, koji sedite pored njega i dozvolite sebi da sedite pored čoveka koji je ovakvu stvar napisao jednoj ženi. Ne volite Anu Brnabić? Nikakav problem. Niko vas ne tera da me volite. Ali vi podržavate čoveka koji je jednoj ženi rekao, ne rekao, nego napisao, sastavio, seo, razmišljao i objavio i nikada nije obrisao da želi toj ženi da je neko više meseci siluje, u rijalitiju - vi sedite sa takvim čovekom, pored takvog čoveka, time vi podržavate takvo ponašanje, to govori o vama, on mene ne zanima, vi me zanimate. I sve žene tamo preko puta koje su pristale da budu na listi licemernog naziva SRBIJA PROTIV NASILjA, a na kojoj je takav čovek jedan od najpozvanijih valjda da priča o moralu, o tome kakva ova zemlja da bude i protiv nasilja - upitala je Brnabićeva.

Pogledajte i sami u video-zapisu ispod koliko besramno Željko Veselinović laže i koliko bolesne i morbidne stvari je pisao na svom nalogu.