OBRAĆANJE PREDSEDNIKA IZ BRISELA Vučić: Moramo da se spremimo za ono što dolazi (FOTO/VIDEO)

PRVI samit o nuklearnoj energiji, koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Belgija, održava se danas u Briselu, a učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Odgovori na pitanja novinara

O čestitki Putinu

- Ja sam predsednik republike i ponašam se u skladu sa normama međunarodnog javnog prava, poštujem druge zemlje i čestitaću kome ja hoću, u najboljem interesu Srbije i uvek štiteći interese Srbiju. To je moj posao i to ću nastaviti da radim. Nisam sluga bilo čiji, volim našu zemlju najviše na svetu i ponašam se kao samostalni i predsednik nezavisne zemlje koji donosi odluke u najboljem interesu svojih građana - zaključio je Vučić.

O susretu sa Makronom

- Uskoro očekujem duže viđanje sa Makronom. Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, o Ukrajini, našoj bilateralnoj saradnji, njegovoj poseti. Prvo ću ja da odem u Pariz, o svemu smo razgovarali ali ne mogu ni o svemu da govorim.

O Ani Brnabić i opoziciji

- Mislim da je važno da ljudi mogu da vide, nisam mogao sve da gledam ali video sam da su nasrtali na Stojana Radenovića. Sramota me je da izgovorim to, video sam da su ga vređali zbog godina. Videeo sam da su pokrali toaelt papir iz skupštinskih prostorija i time gađali i Anu i sve ostale za tim stolom. Ako je to Srbija koju predlažu građanima naše zemlje onda nikad neće da dođu na vlast. Ani čestitam, ali neka osigura da nikada više ne kradu. To da sam ja glavna tema to nije sportno, to nije problem.

- Izgleda im se ne žuri na izbore. Sutra ću da saopštim nove podatke, nije više pet odsto razlika, sad je mnogo veća. Još malo neka kradu toalet papira i ići će na dvocifrenu razliku - naglasio je predsednik.

O uglju i struji

Predsednik kaže da je pitanje šta će nam sutra nedostajati.

- Mi nismo imali gasovod pre neku godinu. Da ga nismo izgradili propali bismo. Kroz centralnu Srbiju nije bilo ništa. Moramo da vidimo šta ćemo sa naftom, sa skladištima. Neće biti struje u pola evropskih gradova. Moramo da radimo studije i da to bude brzo, jer pola zemalja neće imati struju. Sva prednost koju Francuska ima u odnosu na druge zemlje jer imaju nuklearke - kaže predsednik.

Vučić kaže da su se vremena promenila, da sada ugalj neće više niko da kopa, a da narod mora da ima struju.

- Ako iz uglja budemo proizvodili onda imate problem visokih taksi i nećete moći ništa da prodate.

Obraćanje predsednika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se srpskim medijima nakon Samita o nuklearnoj energiji.

- Izuzetan dan i u kratkom periodu smo obavili mnogo sastanaka. Još mnogo toga nas čeka danas. Prisustvovali smo prvom Samitu nuklearne energije koji je posle mnogo vremena napravljen. Važno je da je Srbija u tome učestvovala jer mi moramo da razumemo šta je to što se zbiva u svetu i šta je to što nam dolazi, a dolazi nam veštačka inteligencija koja troši i zahteva mnogo više električne energije nego bilo šta drugo. Mi imamo velike probleme u snabdevanju strujom i imaćemo ih tek jer su nam potrebe dramatično rastuće, a to znači da nam industrija brzo raste, a i potrebe stanovništva su takve da su građani navikli na viši standard - rekao je predsednik.

On je dodao da nemamo izvore kojima bi to pokrili.

- Čak i ugalj kojeg imamo u dovoljnim količinama, ne iskopavamo brzo dovoljno. Mnogo problema imamo, a sa tim ne smemo da se igramo jer kad budemo proizvodili struju većinski iz kapaciteta uglja u budućnosti moraćemo da plaćamo posebne takse Evropljanima i svuda gde budemo izvozili robu. Zato je važno da što pre promenimo zakonski okvir oko moratorijuma na nuklearnu energiju i da razgovorima sa svima - kaže Vučić.

Izjavio je da su četiri modularna reaktora zamenjuju 1200 megavata električne energije. Kaže da nuklearna energija zelena energija.

- To su ogromne investicije. Za njih moramo da izdvojimo 7,5 milijardi evra. Zato sam danas postavio pitanje o finansiranju. Ceo svet ide na to i to im je jedino kako bi izdržali veštačku inteligenciju jer ona crpi struju. Bezbroj problema - rekao je on.

- Razgovarao sam dugo sa Ursulom o svim važnim pitanjima. Sa Makronom o geostrateškim i geopolitičkim pitanjima, dogovorili uskoro susret u Parizu. Tuska sam pozvao u Beograd. Razgovarao sam sa Robertom Ficom i očekujem njegovu brzu posetu našoj zemlji. Pričao sam sa Plenkovićem i drugim liderima. Čekam i potpredsednika EK da pričamo o rudarstvu i mineralima - dodao je Vučić i rekao da ga očekuju razgovori sa drugim predstavnicima Evropske komisije.

Ističe da Srbija ima tri problema o kojima je govorio na samitu.

- Dug je put pred nama. Postavio sam im ključna pitanja koja se tiče i stope rasta. Mnogo tu ima u zagonetki, ali dobro je da smo danas o tome razgovarali.

Zajednička fotografija

Učesnici samita fotografisali su se zajedno.

Pozdrav Vučića i Makrona

Samitu o nuklearnoj energiji prisustvuje i predsednik Francuske Emanuel Makron koji je prilikom dolaska srdačno pozdravio Aleksandra Vučića.

Njih dvojica su razmenili mišljenja o brojnim temama, a predsednik Srbije ga je informisao o situaciji na KiM.

Tokom samita, Vučić i Makron su pričali sve vreme.

Obraćanje predsednika Vučića na samitu

Predsednik se na početku zahvalio prisutnima, a zatim je svoje izlaganje počeo govoreći o važnosti samog održavanja samita.

Foto: Novosti

- Ne možemo puno naučiti od Srbije po ovim pitanjima, zato što nakon raspada bivše SFRJ nismo imali iskustva sa nukleranom energijom, ali verujem da je ovaj samit od istinske važnosti za budućnost moje zemlje, kao i za budućnost celog evropskog kontinenta i što je još važnije mnogo je važniji od mnogih drugih foruma na kojima smo dosad bili, a koji su organizovani na birokratski način samo da bismo se videli - izjavio je Vučić.

Foto: Novosti

- Zašto verujem da je ovo veoma važan samit? Zato što smo svi spremni da diskutujemo o velikim planovima i stvarima u budućnosti, ali ne znamo kako da ih sprovedemo. Rekli smo sebi da moramo da barem udvostručimo proizvodnju naoružanja, zatim da moramo da poboljšamo naš rast koji kada govorimo o evropskom kontinentu one su jako male i ne znam kako ćemo moći da postičemo veće stope rasta ili ovaj tip proizvodnje i da dođemo do većeg broja malih modularnih reaktora ili upotrebe nuklearne energije - rekao je on i ukazao na tri problema.

- Први, барем у мојој земљи немамо потребно знање о коришћењу нуклеарне енергије и не знамо како да набавимо то знање и те људе. Друго како ћемо финансирати те пројекте и могу вам рећи да смо ми заинтересовани да добијемо 4 мала модуларна рекатора која ће заменити 250 мегавата. Не знам како ћемо то финансирати пошто је то 7,5 милијарди евра. У сваком случају бићемо спремни да учествујемо, али морамо добити неку врсту подршке од водећих држава из ЕУ. И под три, увек ће нам бити потребно да променимо став наших људи. То није једноставно, али спремни смо да то урадимо, да то не значи да ћемо морати да се само прилагодимо него и да се променимо. Да променимо наш законодавни оквир и урадићемо то. И ако ћемо имати континуитет ужасних безбедносних ситуација што значи и подразумева различите типове рата у свету, моје питање је ко ће ово финансирати, како ћемо обезбедити веће стопе раста и како ћемо производити више војне опреме него што смо то пре радили - каже председник.

- Zaista verujem da je ovo veoma korisno i želeo bih da dobijem dosta podrške, naročito znanja za moju zemlju i tražiću od naših domaćina da nam pruže podršku - izjavio je Vučić i pozvao Grosija da bude gost naše zemlje.

Nakon izlaganja predsednik Vučić je dobio aplauz.

Susreti sa zvaničnicima

Na samitu prisustvuje i Ursula fon der Lajen, a predsednik Srbije iskoristio je priliku da sa njom popriča o starteškim pitanjima o budućnosti Srbije.

Predsednik Vučić se pre početka sastanka susreo sa Aleksandrom de Kroom i Rafaelom Marianom Grosijem.

Izjava predsednika Vučića pre početka samita

Predsednik Vučić obratio se medijima pre samog početka samita.

- Važno je da razumemo u kolikom smo zaostatku i kakve smo pogrešne odluke donosili pre 30,40 godina. Značaj koji se pridaje ovom samitu, nama ukazuje koliko će nam struja nedostajati u budućnosti. Bez nuklearne energije nećemo biti u stanju da preživimo.

- Dolazak veštačke inteligencije i električnih automobila, naša sve veća lenjost po pitanju iskopavanja uglja, neophodnost da se odričemo fosilnih goriva, nuklearna energija, zelena energija i sve drugo nas stavlja u poziciju da ćemo morati da menjamo naše zakonske norme, ali i naše navike i da ćemo morati da dovodimo naše ljude iz inostranstva jer nemamo dovoljan broj stručnih ljudi i da ćemo morati da obezbedimo značajna finansijska sredstva da bismo sve to mogli da napravimo. Biće zanimljivo - izjavio je predsednik.

Prvi put na takvom samitu okupiće se delegacije iz 30 zemalja, predstavnici industrije, šefovi istraživačkih centara, stručnjaci, kao i predstavnici civilnog društva.

Svetski lideri će se okupiti u Briselu kako bi istakli ulogu nuklearne energije u smanjenju upotrebe fosilnih goriva, jačanju energetske sigurnosti i podsticanju ekonomskog razvoja.

Predsednik Vučić je ranije izjavio da će u okviru samita biti održani značajni sastanci.

- Imamo taj samit za nuklearnu energiju, biće mnogo evropskih i svetskih lidera, svi evropski zvaničnici, tako da će to biti prilika za dodatne značajne sastanke za sve nas - rekao je predsednik Vučić.

Samitom će kopredsedavati generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grosi i predsednik Vlade Kraljevine Belgije Aleksandar de Kro.

- Samit o nuklearnoj energiji biće prilika za sve lidere koji učestvuju da podele svoje stavove o ulozi koju nuklearna tehnologija mora da igra i koju će igrati u narednim godinama, u ispunjavanju ciljeva dekarbonizacije koje smo zajednički postavili - rekao je uoči samita premijer Belgije Aleksandar de Kro.

Očekuje se da se na kraju samita usvoji i Deklaracija o nuklearnoj energiji, a predviđeno je i da se održe i četiri panel-diskusije na kojima će se razgovarati kako inovacije dodatno povećavaju konkurentnost, upotrebljivost i održivost nuklearne energije, o uspostavljanju ravnopravnih uslova za finansiranje nuklearne energije, kao i o napretku u nuklearnoj tehnologiji za proizvodnju energije.

Samit dolazi nakon istorijskog uključivanja nuklearne energije u Globalnu analizu dogovorenu na konferenciji UN o klimatskim promenama (KOP28) u Dubaiju u decembru prošle godine, koja je pozvala na ubrzanje njenog korišćenja zajedno sa drugim izvorima energije sa niskim sadržajem ugljenika.

To će šefovima država i vlada zemalja učesnica pružiti priliku da podele svoju viziju o ključnoj ulozi nuklearne energije u dostizanju "neto nule" kada je reč o emisijama CO2 i promovisanju održivog razvoja, uključujući nacionalne planove za potpuno iskorišćavanje njenog potencijala.

