VASKRŠNJI SABOR NA METI BOŠNJAKA: Bećirović se žalio Šmitu da ovaj događaj podriva međunarodno pravo

BOŠNjAČKI politički krugovi iz Sarajeva, posle drvlja i kamenja koje su bacali na rukovodstvo u Banjaluci zbog proslave Dana Republike Srpske, sada su se ustremili i na Vaskršnji sabor koji su najavili predsednici Srbije i RS Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.

Foto Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Naime, član Predsedništva BiH Denis Bećirović sastao se u utorak sa Kristijanom Šmitom, visokom predstavnikom kojeg Srpska ne priznaje, a tema razgovora bio je upravo pomenuti sabor.

- Održavanje "velikog Vaskršnjeg sabora" Srbije i jedne administrativno-teritorijalne jedinice koja se nalazi unutar nezavisne, suverene i nedeljive države Bosne i Hercegovine predstavljalo bi podrivanje temeljnih međunarodnih načela koja regulišu odnose među državama članicama Ujedinjenih nacija. Međunarodno pravo mora vredeti jednako za sve države Zapadnog Balkana - kazao je Bećirović, žaleći se nemačkom diplomati.

Dok traje najnoviji napad na Beograd i Banjaluku, Dodik je izneo šta su konkretna očekivanja od "Svesrpskog sabora":

- Očekujemo da jasno pozicionira ulogu Srbije u vezi sa Dejtonskim sporazumom, da odbaci njegovo kršenje, da podrži teritorijalni integritet BiH, odbije lažnog visokog predstavnika. Očekujemo i da Srbija prihvati da će se u narednom periodu, shodno zajedničkim procenama, pred međunarodnim institucijama pravde procesuirati svi koji krše međunarodno pravo, pre svega "Dejton".

Politički analitičar Aleksandar Zobenica podseća da je Bećirović, po ko zna koji put, sebi dao za pravo da uopšte komentariše Srbe kao narod:

- Dolazimo do one naše "Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože" i to je ono čega se naši neprijatelji najviše boje. Predsednici Srpske i Srbije Dodik i Vučić rade uz blagoslov patrijarha. Vaskršnji sabor koji je najavljen trebalo bi da bude simbolično početak našeg ujedinjenja kao naroda, pre svega duhovnog, a onda i političkog.

Zobenica dodaje da srpskom narodu predstoje izazovna vremena. On predviđa da će pritisak na Srbe rasti kako bi im oteli Kosovo i Metohiju i ugasili Republiku Srpsku, ali da ujedinjenje Srba ne mogu sprečiti i da "nemačkog turistu" niko ne sluša.

- Konstantno podržavanje međunacionalne mržnje u BiH dolazi iz muslimanskog Sarajeva i to je ono što će uništiti BiH, a nažalost muslimani ne mogu i neće da shvate da samo suživot sa druga dva naroda može garantovati opstanak BiH na dejtonskim principima. Iluzija koju imaju da će uz podršku dela međunarodne zajednice uspeti da unitarizuju BiH i dalje živi. Vremena hegemonije Zapada su prošlost samo što toga još uvek nisu svesni u Sarajevu. Što se tiče turiste Šmita, koga briga uopšte šta on govori - kazao je Zobenica za "Novosti" i poručio FBiH: "Oprosti im, Gospode, (ne) znaju šta rade. Hristos vaskrse!".



Slave već četiri godine SRBIJA i Republika Srpska zajedno slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se obeležava u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska u Prvom svetskom ratu, zajedno sa saveznicima, probila Solunski front i tako utrla put ka konačnom oslobođenju ondašnje Kraljevine Srbije. Ovaj datum praznuje se u Srbiji i Republici Srpskoj od 2020. godine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Podsetimo, Vučić i Dodik najavili su za 5. i 6. maj, uz blagoslov Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, veliki Vaskršnji sabor na kome će biti donete važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima, njegovom ekonomskom napretku, očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma i zajedničke kulturne baštine.