"KOSOVO JE TERITORIJA SRBIJE": Jasna poruka Zaharove - Martovski pogrom nad Srbima na KiM vrhunac srpskog stradanja

PRE 25 godina, NATO avioni su pokazali svetu šta zapravo znači "humanitarna intervencija". Upravo je taj termin koristilo rukovodstvo Sjedinjenih Država i NATO-a za napade na vojne i civilne ciljeve Savezne Republike Jugoslavije, čije je rukovodstvo, u cilju očuvanja jedinstva zemlje, bilo prinuđeno da vodi oružanu borbu protiv separatista, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: I. Marinković/Profimedia/ilustracija

- Za 11 nedelja, počevši od 24. marta 1999. godine, na suverenu evropsku republiku ispaljeno je 3.000 krstarećih projektila, a bačeno je 80.000 tona bombi, uključujući kasetne granate i municiju sa osiromašenim uranijumom. Prema podacima srpskih vlasti, tokom varvarskih bombardovanja poginulo je oko 2.500 ljudi, uključujući 89 dece - navela je Zaharova na današnjem brifingu.

Kako je podsetila, povređeno je 12.500 ljudi, uništeno 1.500 naselja, a što se tiče materijalne štete, prema nekim izvorima, procenjena je na između 30 i 100 milijardi dolara.

- Vojna operacija SAD i NATO-a protiv Beograda preduzeta je bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, pod izgovorom neosnovanih optužbi protiv vlasti SRJ da su izvršile 'etničko čišćenje' u autonomiji Kosova i navodno izazvale humanitarnu katastrofu u regionu - naglasila je.

Zaharova je istakla da je Rusija prvobitno osudila vojnu operaciju Severnoatlantske alijanse protiv Jugoslavije, smatrajući taj čin grubim kršenjem međunarodnog prava.

- Prema Evgeniju Maksimoviču Primakovu, koji je u to vreme bio na funkciji predsednika Vlade Ruske Federacije, to nije bio samo agresivan udar na neku zemlju. To je udar na ceo svetski poredak koji je uspostavljen posle Drugog svetskog rata - poručila je ruska zvaničnica.

Martovski pogrom nad Srbima na KiM vrhunac srpskog stradanja

Zaharova se osvrnula i na pogrom Srba na Kosovu i Metohiji, ocenivši da je mart možda najtragičniji mesec u modernoj istoriji Srbije, kao i da će Rusija nastaviti da podržava Beograd u njegovim legitimnim zahtevima da se zaštite prava Srba koji žive u tom regionu, njihovi životi i dostojanstvo.

- Ove godine, tačnije 17. marta, navršilo se 20 godina od etničkih pogroma u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Taj dan nije samo jedna od najtragičnijih stranica moderne istorije srpskog regiona, već i jedna od najstrašnijih manifestacija međuetničkog nasilja i verske netrpeljivosti u posleratnoj istoriji Evrope. Žrtve pogroma bili su civili srpske i druge nealbanske nacionalnosti koji žive u regionu - napomenula je portparolka ruskog MSP.

Prema njenima rečima, kao i uvek, udarac je zadat istorijskom sećanju srpskog naroda, koji je vekovima živeo na Kosovu, a na meti vandala bila su groblja, antički hramovi i manastiri – svetinje srpskog pravoslavlja, najvredniji istorijski i kulturni spomenici svetskog značaja od 12. do 14. veka, od kojih su se mnogi našli na Uneskovoj listi svetske baštine.

- Militanti predvođeni stranim 'instruktorima' uz prećutno odobrenje EU i Sjedinjenih Država, nekoliko dana, krijući se iza maske 'potlačenog civilnog albanskog stanovništva na Kosovu' pljačkali su i ubijali. Martovski pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji bio je vrhunac srpskog stradanja u prethodnih šest godina. Događaji od 17. do 18. marta 2004. detaljno su opisani u dokumentarnom filmu koji je Državna Radio-televizija Srbije (RTS) pripremila za 20. godišnjicu pogroma - napomenula je.

Zaharova je istakla da je osnovni cilj organizatora pogroma bio proterivanje Srba sa Kosova i Metohije, bukvalno brisanje svih materijalnih dokaza o njihovom postojanju, kao i da je tako pripremljen teren za naknadno jednostrano proglašenje "nezavisnosti" od Srbije.

- Kao što vidimo, uz prećutno odobrenje zapadnih kustosa, vlasti u Prištini danas nastavljaju metodičnu politiku istiskivanja Srba sa Kosova, bukvalno ugrožavajući opstanak srpskih opština koje su ostale u regionu. Rusija nikada neće zaboraviti da je tzv. Kosovo teritorija Srbije - zaključila je Zaharova.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: ZAJEDNIČKA VEŽBA: Kina, Rusija I Iran sa zajedničkom budućnošću