VEZE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE NERASKIDIVE: Načelnici istočnohercegovačkih opština u Smederevu

NAČELNICI deset istočnohercegovačkih opština boravili su danas u Smederevu, gde ih je ugostio Dejan Stošić, koji godinama unazad, iniciranjem brojnih aktivnosti, neguje čvrste veze između Republike Srbije i Republike Srpske.

- Uprkos stavovima pojedinaca i nekih stranačkih organizacija da su Srbi iz Republike Srpske nepoželjni u Srbiji, mi ovom posetom dokazujemo upravo suprotno, a to je da su Srbi sa one strane Drine naš narod, da su naše veze neraskidive i da ćemo, kako je to započeo i sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, nastaviti sa njihovim daljim učvršćivanjem na svim nivoima. Kao isti narod, delimo kulturu, istoriju i tradiciju, ali i današnje izazove sa kojima možemo da se izborimo samo zajedničkim snagama – rekao je Dejan Stošić.

Rukovodioci opština složni su u jednom, a to je da pomoć Republike Srbije, i moralna i materijalna, imaju neprocenjivu vrednost i posebno im je, ističu, drago, što je dolaskom na vlast predsednika Vučića, granica na Drini, praktično izbrisana.

- Ja sam u Srbiji bio sigurno hiljadu puta i uvek sam dobrodošao, a posle izjava nekih opozicionih liderčića da nismo dobrodošli ovde, današnja poseta Smederevu to sve demantuje. Svi stanovnici Republike Srpske, pogotovu mi Hercegovci, uvek smo dobrodošli u Srbiji i zahvaljujem se Dejanu Stošiću na današnjem prijemu. Ovakva vrsta povezivanja mnogo znači, i meni lično, ali i građanima Bileće i Hercegovine. Znači nam taj odnos sa našom Srbijom, koja poslednjih godina pomaže i Republiku Srpsku i Hercegovinu. Pogotovu ove godine dobijamo pomoć Vlade Srbije za našu Bileću, i ovom prilikom se zahvaljujem i predsedniku Vučiću, i njegovom kabinetu i našoj zemlji Srbiji – rekao je Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.

Dolazak u Srbiju bio je izuzetno važan za načelnike istočnohercegovačkih opština, jer su imali zajednički sastanak sa rukovodstvom banke “Poštanska štedionica”, u pokušaju da reše problem lokalnih zajednica u ovom delu Republike Srpske.

- Neke od naših opština su ostale bez banaka, koje uglavnom počivaju na zapadnom kapitalu i svom interesu, što je veliki problem, i izaći će nam u susret banka “Poštanska štedionica”, uz svesrdnu pomoć predsednika Vučića, na čemu smo mu zaista mnogo zahvalni. Hercegovina, posebno Istočna Hercegovina je stari srpski prostor, geostrateški važan za srpski narod i ljudi iz ovog kraja gaje viševekovnu ljubav prema matici, a ona nam je uzvraćena tek dolaskom predsednika Vučića na čelo Srbije. Odlična saradnja predsednika Vučića i Dodika je plod dobre politike oba predsednika, jer se sada na pravi način odnosimo jedni prema drugima i na pravi način sarađujemo – istakao je Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko.

Važnost angažovanja banke “Poštanska štedionica” i obećanje da će otvoriti svoje filijale u hercegovačkim opštinama, istakao je i Goran Karadžić, načelnik opštine Čajniče.

-To je za nas ogromna stvar. Znači da će ljudi biti sigurni da mogu da opstanu, da plaćaju, da otvaraju svoje firme. Zahvalio bih se i predsedniku Vučiću, pomogao je mnoge opštine, otvoreni su pojedini pogoni, izgrađeni su spomenici kulture, zdravstvene ustanove, institucije. Evo i na ovaj način, ovom prilikom pomaže da opstanu ljudi u tom kraju, da bolje žive i da zajedno prebrodimo sve barijere i prepreke koje su nastale u ovim teškim vremenima, koje su nam drugi nametnuli i odvojili braću jedne od drugih. Nadam se da će u budućnosti biti mnogo ovakvih prilika i da će nam svima ovo biti od koristi – rekao je Karadžić.

Upravo zbog aktivnosti na zbližavanju dva naroda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom Dana državnosti, je odlikovao Dejana Stošića Zlatnom medaljom za zasluge.

Tokom boravka u Smederevu načelnici istočnohercegovačkih opština, kao i predstavnici Udruženja Hercegovaca u Srbiji, obišli su letnjikovac Obrenovića i Smederevsku Tvrđavu, dvor poslednjeg srpskog srednjovekovnog vladar despota Đurđa Brankovića.

