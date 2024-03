NOVI SKANDAL BOJANE SAVOVIĆ: Umrla dva pritvorenika, tužiteljka nije naložila obudkciju

TUŽITELjKA Bojana Savović našla se u centru još jednog skandala.

Kako saznajemo, pre nedelju dana na njenom dežurstvu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu su preminula dva pritvorenika koja su bila u specijalnoj zatvorskoj bolnici Centralnog zatvora u Beogradu.

Savovićeva nije naložila obdukciju i ako je u obavezi bila da to uradi. Naši izvori sa Instituta za sudsku medicinu i iz pravosuđa rekli su nam da se tako nešto nije dogodilo nikada.

Pravilo je da se lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru nalaze u posebnom režimu i u slučaju da neko premine, dežurni tužilac daje nalog da se obavi obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio uzrok smrti. Takva praksa je bila ustanovljena od strane još istražnih sudija a kada se prešlo na tužilaćku istragu od 2013. to je bilo pravilo. Zašto nije naložena obdukcija biće najverovatnije pitanje za disciplinske organe tužilaštva, navodi naš izvor.

Da podsetimo, Bojana Savović je javnosti postala poznata kao tužiteljka koja je koristila službeno vozilo tužilaštva za organizovani kriminal kojim je upravljao njen suprug zaposlen kao vozac u Tok-u, koji ga je koristio mimo posla za privatne svrhe.



Savovićeva se ne retko hvalila dobrim kontaktima u stranim ambasadama i da joj niko ništa ne može zato što je članica Ceprisa i Proglasa.Nakon ove zloupotrebe vozilo je njenom suprugu oduzeto, a ona se priključila političkom pokretu Proglas. Njena izjava na političkim tribinama kao sto su "car je go" pozivanje na blokadu puteva, nazivanje pojedinih medija režimskim i to sa pozicije javnog tužioca izazvalo je osudu struke. Nažalost, dok ne prorade disciplinski organi tužilaštva ovakvo ponašanje, bez sankcionisanja dovešće do totalne devastacije vladavine prava, navodi naš izvor.