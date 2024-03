VUČEVIĆ PORUČIO ANI LALIĆ: Rođen sam u Novom Sadu i niko me nije "posrbio"

GOSTUJUĆI u "Glavnom dnevniku" Informer TV, ministar odbrane Miloš Vučević komentarisao je uvrede Srbiji od strane Ane Lalić.

Ministar odbrane Miloš Vučević naveo je da opozicija već zna koje resore u okviru vlade želi da dobije iako je na prethodnim izborima izgubila sa razlikom od milion glasova.

- Da sam se ja pitao, zagovarao bih formiranje Skupštine krajem decembra, međutim, predsednik države je apelovao da budemo otvoreni. Gospodin Jerković je bio nosilac liste pokreta "Mi" za Beograd i jasno je rekao da je za razgovor sa vladajućom koalicijom. Dobro je što će biti novih izbora kako bi se postigao neki konsenzus i radićemo na kontroli prebivališta glasača i dodatne kontrole na biralištima. Opozicija zna koje resore želi da dobije iako su već izgubili sa razlikom od milion glasova. Oni vanpravno žele da suspenduju rad RIK-a i da se zabrani promena prebivališta, a ne interesuje ih šta bi to značilo za narod - rekao je Vučević.

Vučević je dodao kako niko nije iz vladajuće pozicije apelovao na ukidanje televizija ili opoziciji naklonjenih novina, što oni pokušavaju da postignu.

- Njihov cilj je da sastave privremenu vladu kako bi protivnicima selektivno zabranjivali učešće na izborima i oduzimanje frekvencije televizijama koje im nisu podobne. Niko od nas nikada nije tražio oduzimanje frekvencije njihovim televizijama i zabranjivanje njima bliskih novina.

Predsednik SNS Miloš Vučević je povodom tvrdnji Ane Lalić, predsednice Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), da je dobila pretnje smrću, jasno naglasio da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu.

-Duboko se i sa ponosom ne slažem sa svime što govori Ana Lalić, ni sa jednim njenim stavom o kojem ona govori. Ona o našim crkvama i hramovima priča kao o trafikama. Banalizovala je da neko želi da gradi crkvu na plaži, što je laž. Izvinite, ali na tom mestu je tokom Drugog svetskog rata izvršen najstrašniji zločin u Bačkoj - pogrom od strane nacista i fašista. Tamo je vršeno ubistvo. Hoćete da zabranite mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo za pokoj duša žrtava fašizma? O kojoj vi to borbi protiv fašizma govorite - jasan je Vučević, koji je ponovio da osuđuje pretnje i dodao:

-Nije se ona tako gadila nas. Bila je portparol u Pozorištu mladih dok sam ja vodio grad. Doveo je POKS i Vlada Jelić. Gospođa Lalić je rođena u Valjevu. Gde god da je rođena u našoj lepoj Srbiji. Ja sam rođen u Novom Sadu, pre tačno 50 godina i ja sam Srbin. Niko me nije "posrbio". Družio sam se i sa Mađarima i Slovacima. Najvažnije je ko je kakav čovek. Ali, to da mi oduzmete pravo da sam Srbin, to nećete nikada. Ima traga da je naš narod tu postojao vekovima. U čemu je problem sa crkvama ili bulevarima? Interesantno je kada kaže mi radimo. A ko ste to vi koji radite na vojvođanskoj naciji? Ja sam ponosan na to, jer su moji preci živeli tu. Crni gavrani sede tamo, tek sada ne bih otišao tamo na more. Više volim Dunav i Savu, Boku Kotorsku, grčko more- reči su ministra vojnog.