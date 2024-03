OSTATAK DRŽAVE GLASA KASNIJE: Zakon ne dozvoljava da glasanje u 87 opština bude 2. juna, u danu kada bira prestonica

IZBORI širom lokalnih samouprava Srbije, u njih 87, ne mogu biti održani 2. juna kada i beogradski, jer to zakonski nije moguće.

Foto: Tanjug

Zakon o lokalnim izborima predviđa da kada se izbori raspisuju u redovnom roku, to može biti učinjeno najranije 120, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata. S obzirom na to da su se skupštine opština posle izbora u junu 2020. godine konsituisale u različitim terminima, mora se tražiti datum raspisivanja koji odgovara za svih 87.

Na primer ima lokalnih parlamenata koji su konstituisani tokom jula, ali i onih koji su započele rad u avgustu. Takva je, na primer, Ivanjica čija je skupština konstituisana tek 27. avgusta. To znači da se za ovu opštinu izbori najranije mogu raspisati 120 dana od isteka mandata, a to je 30. april. Kako kampanja moće da traje najmanje 45, a najviše 60 dana, znači da se na izbore može od 14. juna do 29. juna.