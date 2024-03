IME MANDATARA ZA 10 DANA: Vučić saopštio kandidate za predsednika Narodne skupštine i gradonačelnika Beograda (FOTO/VIDEO)

SRPSKA napredna stranka održala je danas sednicu svog Predsedništva, nakon čega su se građanima obratili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik SNS-a Miloš Vučević.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Данашња седница председништва је била важна не због само одлука које смо доносили, већ због тога што смо темељно и детаљно анализирали и кроз припремна документа и кроз дискусију ситуацију у којој се земља налази, перспективе, разумевајући геополитичку позицију Србије, тежину геополитичке позиције Србије, истовремено желећи да урадимо све оно што смо обећали народу кроз програм који смо назвали Скок у будућност Србије ЕXПО 2027. Имао сам прилику да после, верујем за моје пријатеље из председништва СНС-а, не тако дугог времена кажем све оно што видим, све оно што знам. Foto Z. Jovanović

- Mislim da je za nas od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir i da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji koju je u izuzetno teškoj situaciji i dobili smo informacije da nema nikakvog napretka u razgovoru međunarodnih predstavnika sa prištinskim političarima. Tražićemo rešenje do poslednjeg trenutka. Detaljno sam o tome obavestio predsedništvo stranke. Govorili smo o predstojećim investicijama. Vranje će uskoro, ja verujem u maju, najkasnije početkom juna dobiti jednu veliku fabriku, odnosno krenuće se sa izgradnjom jedne velike, moćne, važne fabrike, jedne ogromne investicije u stotinama miliona evra, najveće do sada za Vranje.

- Veoma sam ponosan na tu činjenicu i srećan i mislim da je to velika vest za Vranje. Govorili smo i o tome naravno koliko je važno da podignemo našu odbrambenu industriju u uslovima kada Evropska unija već donosi zvanične odluke o militarizaciji kontinenta i kada za 50 i 60% povećavaju snagu svoje vojne industrije, Srbija mora da dodatno pojača vojnu industriju i dodatno da ulaže novac i to nije mali novac za nas, to su velika opterećenja, ali moramo da radimo ukoliko želimo da ostanemo kao suverena, nezavisna i slobodna zemlja.

- Međutim, postoji jedan značajan deo funkcionera čiji odnos prema ljudima je na lošem nivou. Taj odnos odnosi se ili na zanemarivanje svojih obaveza ili potreba običnih ljudi, ili sa druge strane u još gorem arogantnom i bahatom ponašanju prema običnim ljudima. I onda i svi oni drugi ljudi koji se trude, muče i bore svakoga dana spadaju loši samo zato što neki misle da im je dozvoljeno sve i da im niko ne može ništa i da su nezamenljivi i na svojim funkcijama, jer imaju, kako to sami kažu, velika leđa koja su na različite načine obezbedili. To je bila moja molba upućena predsedniku Vučeviću i ostalim članovima predsedništva stranke.

- Razgovarali smo o formiranju pokreta i predsedništvo stranke je načelno dalo saglasnost. Mi ćemo uskoro izaći sa tim. Pokret nije stvar koja se formira za izbore. Mi ne pravimo pokret ad hoc da bi neko dobio jedno poslaničko mesto više ili manje ili mesto u vladi više ili manje. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima. Pošto treći put govorim o najtežim uslovima, želim da vam kažem da ja verujem da su i pred Srbijom i pred svetom najteža vremena do sad. Ekonomski za nas su najbolja vremena. Geopolitički najteža vremena.

- Upravo govorim zbog onoga što se zbiva u Ukrajini, govorim zbog onoga što se zbiva u mnogim drugim mestima širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ukoliko se ne zaustavi do maja, plašim se da ćemo doći do katastrofe neviđenih razmera. Moje poslednje nade su da to do sredine ili kraja maja može da se zaustavi. Ako ne bude tako, teško da će u godinama koje su pred nama to moći da se zaustavi bez posledica koje će biti katastrofalne po ceo svet.

- I u skladu sa tim moramo da se pripremamo, jer mi tu smo mali, niko nas ništa i ne pita, ali ćemo svakako osetiti posledice kao što smo i do sada osećali posledice, a da čak mnogi nisu ni primetili, nisu ni razumeli koliko je teško bilo upravljati zemljom i držati i čuvati mir i stabilnost i sve drugo.

- Nama je danas ili juče preminula jedna mlada žena od cistične fibroze. Iz Užice je primljena u Kragujevcu i preminula je zato što je kasno dobila lek. Mi dajemo samo za lekove za retke bolesti 7,2 milijarde, više nego ikada. I zamolio sam ih da pronađemo načina da taj lek bude dostupan svima, pa makar morali da podignemo za još 50 miliona evra ili za još 6 milijardi. Da bismo bukvalno pokrili svakoga, nemojte me držati za reč, Triftaki, Traftiki, nisam lekar pojma, nisam farmaceut da bih znao kako ime leka.

- Mi smo izabrali danas kandidata za gradonačelnika, kandidata za predsednika Narodne skupštine, a za mandatara je predsednik Vučević predložio 7 do 10 dana da se sačekamo, pa ćemo onda izaći i sa tom kandidaturom.

Aleksandar Šapić kandidat za gradonačelnika Beograda, Ana Brnabić za predsednika Skupštine Srbije Stranka je donela odluku, jer mi smo i na prethodne izbore izašli sa najboljom ponudom i sa onim što možemo da uradimo, pre svega sa dobrim planovima, programima, ali i dobrim ljudima, da kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Šapić. Izašli smo sa onim što će verovatno biti iznenađenje za vas i o tome ću da kažem nekoliko reči. Kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije biće Ana Brnabić.

- Ana Brnabić je moje najpozitivnije iznenađenje u politici. Ona je osoba koja je najbrže i najviše napredovala. Nikada nisam video nikoga da je tom brzinom učio, da se tako snažno borio, tako hrabro borio. Da je u svetu kojem nažalost dominiraju muškarci, da se ona borila junački kao malo ko od političara, da je radila vredno, da je napredovala i da mi je teško da zamislim da i kao predsednik Republike, pošto imamo bicefalnu izvršnu vlast, ne sarađujem sa njom, jer od kada sam predsednik i ona je predsednik vlade.

- Ali će biti na drugoj, najvažnijoj funkciji u Srbiji, to je predsednik Narodne skupštine, imaće mnogo toga da pokaže, mnogo toga da učini za svoju zemlju i ona je zadovoljna i srećna zbog novog izazova, kao što rekoh, samo ne znam kako ću ja da se naviknem. Meni za tri godine ističe mandat, ne mislite valjda da ću da menjam ustav i da se kandidujem ponovo. Naravno da neću. Verujem da će izbor novog mandatara i 50 posto članova vlade koji će biti drugačiji, da smo uvek spremni za promenu.

- Kada su me pitali, ona mi je rekla da je to ogorman izazov i zaista je zaslužila da jednu od najviših državnih funkcija obavlja i nadam se da će je obavljati na najvišem nivou.

- Što se tiče mandatara, sistem mora da počne da radi, zemlja da napreduje i da sa ogromnom energijom krenemo napred. Ana mora sa ostalima u Skupštini da gradi mostove saradnje, al i da se bori. Orlić je taj posao obavljao sjajno, ali imaće on zaduženja na nekom drugom mestu.

- Borićemo se, niko nema pravo da nam to oduzme, verujem da ćemo da pobedimo. Da su danas izbori u Beogradu, razlika u našu korist bi bila veća nego na prošlim izborima. Toliko o tome koliko su se neki mudro ponašali nakon izbora.

- Molio sam Anu za nešto drugo, Ana je izabrala teže.Ona će uvek moći da računa na podršku iz stranke. Veliko joj hvala - rekao je Vučević.

- Ja sam preskočio da spomenem, bitna tema je bila situacija na Kosovoj i Metohiji, odnosno položaj srpskog naroda. Bilo bi nefer da to ne spomenemo, odnosno mislim da je važno da tu činjenicu istaknemo. Samo još jedan detalj, danas smo doneli odluku da pozovemo sve državotvorne snage da nam se priključe čak i na predstojećim izborima, ali ne samo na izborima, već svim ljudima koji su van stranke, da se priključe pokretu, jer to neće biti potrebno da traje dan, dva ili godinu, već više godina, jer verujem da će uslovi sve vreme biti takvi da će nam znanje svakog dobrog, čestitog i poštenog čoveka biti više nego potrebno.

- Kad već govorimo o sportistima, zašto sam ja ono Miloša naglasio, tu je Dejan Tomašević recimo. Dejan Tomašević je dobio simpatije svih u našoj stranci ne zato što je znao da šutne levi krošej i desni ulaz, ili levi roling mu je bio bolji od desnog, ili svejedno, ne. Zbog toga što je pokazao pažnju prema svakom čoveku, što nikada nije pokazao aroganciju, što je došao u teškom trenutku kada su ga svi zbog toga proganjali, a gde god je otišao sa svakim običnim čovekom je mogao i da sedne, i da popije rakiju, i da zaigra kolo, da razgovara o svakom problemu i da pokuša da taj problem reši. Zato ga poštujemo.

- Mnogo smo prošli u prethodnom periodu, mnogo je teško vreme pred nama, grčevito se borimo svakog dana da uradimo što više, jer slede teža vremena geoplotičika, a u isto vreme napredujemo velikom brzinom. Da li uvek može bolje i više? Može naravno. Da radimo više, bolje, napornije. Da li je zemlja an dobrom pravcu? Nema nikakve sumnje. Mnogi su mi se smejali kad sam u novembru 2021. govorio o najvećem sukobu u Evropi. Nije to zbog mog nosa ili što sam mnogo pametan, već zato što ja ne poređujem dve tačne premise da bih došao do tačnog zaključka, već ih poređujem devet, da bih iz devet tačnih premisa izvukao deseti zaključak. Tako da se plašim da će biti mnogo, mnogo, mnogo teže vreme u svetu.

- A svi događaji će da idu i sve će da pitaju. Samo mene neće ništa da pitaju, jer svaki put znate kako se to završi. I onda je neko pametan zaključio Vučića ne pitajte ništa. Dakle to, jer tu ne možeš dobro da prođeš. Ajde vam ja otpijem. Nešto što predsjedniče Vučeviću bih vas zamolio da uradite. Pozovite predstavnike pitali ste sad, nas puste, govorimo. Pozovite predstavnike opozicije. Sedite, razgovarajte, pogledajte tačan broj upisanih birača. Kontrolišite svaki sledeći upisani birač da li je prebačen sa neke teritorije iz političkih, ovih ili onih, ako treba, anketni odbor za svakog čoveka koji se prebačuje. Molim vas da vam to bude prva inicijativa i na radnoj grupi sa Odirom da tu pozovete i predstavnike opozicije. Ja sam ih pozvao na razgovor. Znate, oni nisu želeli da se odazovu na konsultacije, jer po istom principu zamišljali su ako ga opsujemo, nećemo lepo da prođemo. Ako mu nešto drugo kažemo pametnije od nas, opet nećemo lepo da prođemo. Tako da su izbegli to, a ja sam samo želeo da im pomognem. Pošto znam da moraju da nađu Alibi za još jedan poraz i moraju da ga traža u napred."

- Molim vas, svakog birača koji bi u skladu sa zakonom da promeni prebivalište, molim vas da se označi i da se proveri, da se veoma restriktivno tumači. I da se jasno kaže da li je to bilo 126 birača u periodu između dva izborna ciklusa ili 239 birača i po imenice da se kaže zašto se to dogodilo, jer moguće je da će 126 birača doći. Naravno da neće, ali nije mnogo važno. Dakle, sve to vas molim da se uradi, zato što je strašno važno da ljudi u Srbiji steknu puno poverenje u izborni postupak, da ljudi znaju da je ovo demokratska zemlja, da ljudi znaju da ovde nikome nije padalo na pamet, niti će dok sam živ i dok imam uticaj u partiji čiji sam član, da nešto slično pokuša. Jer ne zaboravite, videli ste gospodina Jerkovića, jasno vam je da smo imali većinu za formiranje vlasti, ali nisam želeo da budemo Đilas i oni koji su zajedno sa njim ukrali narodnu volju 2008. godine, ni za živu glavu, nego smo rekli idemo na teške izbore za nas, pod teškim geopolitičkim okolnostima.

- I hvala SNS-u što su prihvatili to što sam ih zamolio i to je za nas od ključnog značaja. Analena Berbok je mnogo važna. I ja za razliku od drugih koji misle da ona nije pametna, ja mislim da je ona veoma inteligentna. Mi moramo da razumemo da se nalazimo u svetu u kojem neće da nas slušaju. Ponekad se prave da nas ne čuju. Upravo zbog 99. godine. Pred nama je i 24. mart koji obeležavam od kada sam postao predsednik vlade. Kao godišnjicu agresije. Ne kao godišnjicu intervencije, otprilike je neko vadio zub pa je intervencija. Ili kampanje, pa je to kao bila izborna kampanja, a ne agresija na jednu suverenu zemlju.

Obraćanje Miloša Vučevića

- Neke odluke smo danas doneli. Neke odluke ćemo doneti u periodu koji je pred nama u rkatkim rokovima. Ovo sve što smo razgovarali, jesmo u koordinaciji sa predsednikom. Razgovarali o geopolitičkoj situaciji koja se naravno prelama, reflektuje na državni i nacionalni nivo. Razgovarali o našim daljim aktivnostima u predizbornim kampanjama koje nas čekaju, pre svega na lokalnom nivou. Kao što sam rekao neke odluke smo danas doneli, neke odluke ćemo doneti u periodu koji je pred nama, u vrlo kratkim rokovima.

Završena sednica Predsedništva SNS

Sednica Predsedništva SNS završena je nakon sat i po vremena, a u uskoro se očekuje obraćanje medijima.

Počela sednica Predsedništva SNS

Sednica Predsedništva SNS počela je u 17 sati.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u sedište stranke

Brojni članovi SNS-a stigli su u sedište stranke, a došao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik SNS-a Miloš Vučević.

