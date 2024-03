"I ZATO VAS NAROD NEĆE": Mali jasan - Nikeziću, vi i Dragan Đilas ste simboli korupcije

MINISTAR Siniša Mali poručio je Dušanu Nikeziću da su on i Dragan Đilas, lider opozicionog bloka, simboli korupcije.

Njegov odgovor prenosimo u celosti:

- Pita me Dušan Nikezić, potpredsednik Đilasovog SSP-a, na koje projekte tačno mislim kada kažem da "Srbija vodi računa o svakom dinaru?".

Rado ću mu odgovoriti. Ukratko, to su oni projekti koji su nas doveli do BDP-a od 69,5 milijardi evra, sa vaše 33 milijarde iz 2012. godine. Ovi što su nam nezaposlenost sa vaših 25,9 odsto smanjili na 9,1 odsto. Projekti što su nam privukli 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija i doneli rast, razvoj, zaposlenost, rast standarda sa vaših 330 na naših 812 evra prosečnih plata i tako dalje.

Ali o njima ljudi već sve znaju.

Zato ću vam sada dati samo nekoliko, od bar 619 miliona primera korupcije vaše vlasti, vašeg nedovršenog posla koji biste sada opet rado radili, onih projekata na koje ne mislim kada kažem da se vodi računa o novcu građana.

Dakle, sigurno ne mislim da se „vodilo računa o svakom dinaru” kada je u vreme mandata Vašeg šefa, bišeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, bivši gradski menadžer Aleksandar Bijelić osumnjičen za malverzacije u vezi s rekonstrukcijom Bulevara kralja Aleksandra, kada mu se stavilo na teret da je budžet grada Beograda oštećen za više od 642 miliona dinara. Čitali smo tada da je bivši gradonačelnik Beograda zloupotrebio službeni položaj „van granica ovlašćenja” i tako dalje i tako dalje, negde oko 619 miliona evra ukupno van tih granica, rekao bih, a razumećete me.

To je, Nikeziću, baš negde u doba vrhunca Vaše političke karijere. Kada ste osetili slasti fotelje na đilasovski korupcionaški način, 2008. godine ste angažovani kao savetnik za privredu i finansije predsednika vlade, 2011. postajete državni sekretar u Ministarstvu finansija i na toj funkciji ostajete do kraja jula 2012. godine. I tako dalje, i tako dalje. E, Nikeziću, kada se sada opet budete predstavljali građanima na predstojećim izborima obavezno ih podsetite da je to baš ona godina kada Srbija nije imala dovoljno novca na računu da isplati penzije. Nije to mala referenca za jedan takav CV. Biti savremenik i uzročnik bankrota jedne evropske zemlje u 21. veku je svojevrstan „uspeh”.

To je i godina kada su penzioneri primali, ako ima para u budžetu, 200 evra penzija, a građani zarađivali prosečno 330 evra. Ali, Nikeziću, vaša hokus-pokus ekonomska ekspertiza nije bila tako neuspešna na ličnom planu. To su ujedno i godine kada su nakon hapšenja Vašeg oca Zvonimira Nikezića, zbog malverzacija sa preduzećem „Azotara“, mediji u Srbiji dosta pisali o poslovanju Vaše porodične konsultantske kompanije „CES Mecon“. Podsetiću Vas na jedan novinski naslov iz te 2012. godine. Kaže „Zvonimir Nikezić nije „primetio“ problem u Agrobanci”, a piše dalje „interes države u Agrobanci proteklih godina, između ostalih, zastupali su i Zvonimir Nikezić, otac Dušana Nikezića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija… Međutim, u Ministarstvu finansija kažu da im se u proteklih godinu dana nijedan predstavnik države u UO nije požalio da postoji problem u Agrobanci, što je i bila njihova obaveza, i time sugerisao na krah koji će ova banka doživeti”…



Ne samo banka, Nikeziću, država je doživela potpuni krah sa Vama, ali vaši lični računi su eksplodirali.

I zato vas narod neće. Jer se seća.

To su vam građani pokazali na izborima 17. decembra, a to će vam pokazati i na predstojećim beogradskim izborima.

Pamtimo. Preživeli smo vas i pamtićemo da ste opljačkali roditelje dece u vrtićima u Beogradu u iznosu od skoro četiri milijarde dinara. Ne zaboravljamo i nećemo vam dozvoliti da još jednom od građana Srbije napravite taoce bankrota, ekonomskog dna, nerazvijenosti, bede i siromaštva - naveo je Mali.

