"ONA JE POGREŠNA INVESTICIJA" Božić: Mogla bih čitav dan da potrošim i ne bi mi bio dovoljan za svaku Marinikinu glupost

DA postoji Oskar za glupost, Marinika bi bila doživotni dobitnik, poručila je Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, reagujući na izjave Marinike Tepić.

- Međutim, i bez toga ona je nagrađena žetonima koje u džuboks ubacuju Đilas and Co. mrzitelja Srbije! Ubaciš žeton - Marinika lobira za tzv. nezavisno Kosovo! Opet žeton - eto je moli strance da uvedu sankcije građanima Srbije! Žeton - i ona postaje glavni protagonista teze da su Srbi genocidan narod! Mnogo žetona je ona progutala, evo još jedan je ubačen! I tako radi džuboks! A mogla bih čitav dan da potrošim i ne bi mi bio dovoljan za svaku glupost koju je ova žena izgovorila! I na kraju, ona je uvek pogrešna investicija! Znaju to i Čanak i Živković i mnogi drugi! Čekamo i da mašinski mozak to shvati - navodi Božić na društvenoj mreži H.

