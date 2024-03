"IZBORI NEMAJU SAMO LOKALNI KARAKTER" Šapić: Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika koji će da vodi srpsku politiku

PREDSTOJEĆI beogradski izbori su najvažniji lokalni izbori u poslednjih 25 godina zato što nemaju samo lokalni karakter.

Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika koji će da vodi srpsku politiku, jer kad god je imao nekog ko je vodio jugoslovensku ili neku drugu politiku, svima je bilo dobro osim nama Srbima, a kad god je vodio srpsku politiku, bilo je dobro i svima drugima. Zato će ovi izbori biti referendumsko pitanje, odbrana nacionalnih stavova i nas kao naroda, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić za TV K1 i TV Pink.

– Naša politička odluka je da idemo na izbore zbog celokupne situacije, da pokušamo da podignemo letvicu na viši nivo i pokažemo da želimo stvarno puni legitimitet, da pokažemo da nismo ovde po svaku cenu da bismo došli do vlasti. Nadam se da će novi izbori biti što pre, da će Beograđanima neka pitanja biti jasnija. Očekujem da ćemo nastupiti u jednom širokom frontu, gde nećemo svi oko svega biti saglasni, ali ćemo imati nedvosmisleno zajedničke stavove oko pitanja nacionalne politike, i toga kako Beograd treba da se vodi – rekao je Šapić.

On je naglasio da je posle završetka izbora urađeno sve kako bi se konstituisala Skupština, a pre svega javno je upućen poziv svima jer nisu hteli da rade ništa onako za šta su optuženi odmah posle izbora.

– Idemo na nove izbore iz mnogo razloga, ali pre svega zbog pitanja legitimiteta koje su postavljali oni koji su upravo sve suprotno radili jer od uvođenja višestranačja skoro svaka vlada, i gradska i republička je pravljena upravo suprotno od onoga što je najavljivano pre izbora. To radimo zbog specifičnosti situacije, ne samo kod nas nego u svetu. Zbog svega toga odlučili smo se na ovaj potez koji je objektivno na našu štetu jer smo imali mogućnost da formiramo vlast – istakao je Šapić.

Od Beograđana zavisi, kako je rekao, da li ćemo se naći u sličnoj ili istoj situaciji ponovo, ali uz jednu malu razliku, a to je iskustvo sa ovih prethodnih izbora.

On je rekao da nije tema ko će da vodi Beograd, već hoćemo li da dozvolimo i dođemo u situaciju da nakon svakih izbora ulazimo u sve veće konflikte i obračune na ulicama.

– Ukoliko ovo ponašanje usvojimo svi kao praksu, dolazimo do toga da više nećemo demokratskim putem da odlučujemo ko će da nas vodi, već će ko god bude bio nezadovoljan izborima, ići na ulicu i rušiti državu. Mi ne smemo da dozvolimo, da ko je jači na ulici, vlada državom, jer će nam to srušiti ustavnopravni poredak i napraviti od države, kokošinjac. Onaj ko pobedi na izborima i dobije veće poverenje građana treba da dobije priliku da prvi sastavi gradsku vlast, ukoliko on ne može, onda ide drugi iza njega i tako redom – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, postoje određene političke stranke kojima je politička platforma da osporavaju sve što se desi suprotno njihovoj volji.

– Zato sutra, ako budem izabran, biću gradonačelnik svih građana Beograda, čitavog našeg naroda, svih onih koji žive ovde i pokušaćemo na sve načine da smirimo tenzije. Politička situacija u kojoj se nalazimo je takva da pre nego što dođemo do gradskih tema ovde se postavljaju pitanja koja su od ključnog nacionalnog značaja. To su pitanja pre svega da li treba svesno da se odreknemo dela svoje teritorije, što je zvanična politika dobrog dela opozicije. To je važno jer Beograd je srpska prestonica, glavni grad Srbije, te iste države čije teritorije treba da se odreknemo. Velika je razlika da li Beograd vodi neko ko ima antisrpsku ili srpsku politiku. Postavlja se pitanje da li će onaj koji će imati većinu u gradskoj skupštini promovisati neku drugu politiku, između ostalog da sami sebe proglasimo za genocidni narod, da se odreknemo Republike Srpske, uvedemo sankcije Rusiji, što će biti pokazatelj da će Srbija po svaku cenu da sluša, a za to će da koristi sve gradske resurse. Između ostalog, šarena zastava koja se pominje je samo simbol onoga što će da se uči u školama. Treba da vidimo da li mi pristupanjem EU apsolutno „gasimo” svaku vrstu suvereniteta. Mi smo Evropa, mi pripadamo evropskoj civilizaciji, naši đedovi su se borili u Prvom i Drugom svetskom rastu za slobodu Evrope. Ne mogu oni protiv kojih smo se borili da budu veći Evropljani od nas. Zato su ovi beogradski izbori daleko iznad lokalnih i ove teme će biti izuzetno važne, a možemo da pričamo paralelno i o infrastrukturnim, komunalnim i bezbednosnim objektima i svemu što sam do sada uradio a za koje nije video nijednu konkretnu kritiku – rekao je Šapić.

Očekujem, dodao je, da ćemo u narednih par dana imati Glavni odbor gde ćemo izglasati našeg kandidata za gradonačelnika, kao i da će naš veliki nacionalni i državotvorni pokret u odbrani Beograda i srpske politike podržati veliki broj ljudi.

– Taj posao radićemo svi i očekujem da, ako ja budem kandidat za gradonačelnika kao na prošlim izborima, najviše na dnevnom nivou se bavim raznoraznim temama koje se tiču Grada Beograda. Naravno da se nećemo odreći Aleksandra Vučića, štaviše, ponosni smo da možemo da koristimo ime čoveka koji ima najveći politički autoritet u zemlji i koji je rodonačelnik i nacionalne politike i beogradske politike poslednjih deset godina – rekao je Šapić.

On je podsetio da termin izbora zavisi od izbora budućeg predsednika republičke skupštine jer to pravo nema sadašnji predsedavajući.

– Očekujem da taj izbor bude vrlo brzo u narednom periodu i mislim da izbori treba da budu raspisani što pre, zbog pet meseci praktično vanrednog stanja u Beogradu i potencijalno još tri do četiri meseca takvog stanja. Što brži izbori potrebni su nam i zbog Ekpsa, jer moramo maksimalno iskoristiti priliku koja nam se ukazala – zaključio je Šapić.

