VUČIĆ: Ne krijemo ko nas predvodi za razliku od opozicije koja krije svoje gazde Rota, Šidera, Šenaka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se članstvu na početku sednice GO SNS.

Borili smo se onim što smo radili i što je naš plan i program, što ćemo da napravimo do 2027, autoputevima, Expo, naučnotehnološkim parkovima, većim platama i penzijama. Onda su rekli "ne, ne, pokrali ste izbore", nisu stanju ljudski ni da prihvate svoj poraz, oni i danas znaju da su lagali. Vidite po tome što nema euforije kod njih što izlazimo na nove izbore. Savršeno im je jasno šta misle ljudi u Beogradu i Srbiji. Kad smo ih uhapsili rekli su "nemojte, to su naši studenti". Jesu to huligani ili vaši studenti? Onda su pozvali sve one koji mrze Srbiju po zadatku već deceniju i duže. Jeste li nekada čuli da je bilo šta lepo rekao o Srbiji Šenak, Šider, bilo ko od njih? Oni se vode: "Mi ćemo one koji nas predvode da sakrijemo, da se ne vidi da nam je Đilas vođa, a vi vaše ne smete da postavite".

Evo ja kažem "ja ukoliko ja pobedim, spreman sam da vam pomognem". Ja njima predlažem, ako već ne smet Đilasa da stavite, hajde onako hrabro stavite na čelo liste lepo Mihael Rot, Šider, Šenak, a možete na to da dodate koga hoćete, i Bodirogu i Topalka, sve ćemo da vas pobedimo zajedno, zato što narod hoće one koji će da se bore za Beograd, za ljude - rekao je Vučić.

