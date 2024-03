"NAŠA IME JEDNOG SRBINA - ALEKSANDRA VUČIĆA!" Premijerka opoziciji: Neka njihova lista nosi ime Šider, Šenah, Rot...

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da bi bilo najpoštenije da se lista opozicije na novim izborima u Beogradu zove Šider, Šenah, Rot, dok će lista vladajuće koalicije nositi ime po jednom Srbinu - Aleksandru Vučiću.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Ona je prokomentarisala to što je glavni zahtev opozicije zabrana korišćenja imena Aleksandar Vučić u kampanji te upitala kako nije smetalo kada je to isto radio Boris Tadić kao predsednik.

- Vidim da je najvažnija tema kako će se koja lista zvati. Bez obzira na demokratske principe, kako kod nas tako i u inostranstvu, gde je svuda dozvoljeno da predsednik pozajmi svoje ime listi. Kao što je i Boris Tadić to svojevremeno radio, takođe dok je bio predsdnik, ali to tada nije bio problem za nevladine organizacije, za civilno drustvo, za Građanske inicijative. To je tada bila demokratija, a danas nije. Pre će biti da je do onoga što su rekli u Briselu - da oni ne mogu da pobede listu koja nosi ime Aleksandar Vučić ni na jednom nivou. Oni nisu za demokratiju - oni su samo protiv Aleksandra Vučića - izjavila je Brnabić.

Premijerka je poručila da i opozicija takođe koze da koristi imena za svoju ujedinjenu listu.

- Mislim da bi bio fer da se ta široka lista koju najavljuje Đilas, u kojoj će biti i Miloš Jovanović i koalicija NADA zove - Nasiljem protiv Srbije - Šider, Šenah i Mihael Rot. A naša lista da nosi ime jednog Srbina a to je Aleksandar Vučić. Toliko o tome - zaključila je premijerka.