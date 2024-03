ŠAPIĆ: Sednica Skupštine grada odlaže se za nedelju, kada je poslednji rok za konstituisanje

ODLUČILI smo da odložimo sednicu Skupštine grada kako bismo dobili još dva dana i zauzeli zajednički stav zbog situacije koja je daleko komplikovanija nego što je izgledala na početku. Mi nećemo dozvoliti urušavanje države, ustavnopravnog poretka i uradićemo sve da i Beograđani i ceo naš narod i svi građani naše zemlje budu spokojni i mirni i u skladu sa tim ćemo doneti odluku u sledeća dva dana, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić u obraćanju medijima pred sednicu Skupštine grada.

Foto: Grad Beograd

On je precizirao da predsedavajući Toma Fila odlaže sednicu Skupštine grada za nedelju, 3. mart, kada je poslednji rok za njeno konstituisanje kao i da se odbornici vladajuće većine neće pojaviti na sednici radi daljih konsultacija i dogovora.

– Kada smo sednicu prethodnog puta odložili, odlučili smo se na to zbog specifičnosti na političkoj sceni i namere da podignemo lestvicu legitimiteta. Želeli smo da vidimo da li ćemo uspeti da postignemo dogovor, pre svega, s gospodinom Nestorovićem, kao s nekim koga smo smatrali legitimnim i kredibilnim, što je bio i stav ljudi u tom pokretu. Posle par dana nakon izbora on je rekao da neće ni sa kim da razgovara, čak je unapred optužio spremnost nekih iz njegovog pokreta da razgovaraju s nama oko formiranja vlasti u Beogradu. Lično sam razgovarao sa gospodinom Jerkovićem, kao nosiocem liste pokreta, i praktično smo došli do nivoa konačnog dogovora.

Foto: Grad Beograd

- Međutim, ipak smo se zaustavili jer smo odlučili da sačekamo stav gospodina Nestorovića, čoveka, kojeg su oni sami nakon izbora proglasili jedinim legitimnim, s obzirom na to da nisu nijednu njegovi izjavu, koju je on davao nakon izbora u ime svih njih, dovodili u pitanje. U međuvremenu taj pokret se raspao i došlo je do međusobnog optuživanja i napada jednih na druge, gde su sami krenuli da oduzimaju legitimitet gospodinu Nestoroviću optužujući ga da je upravo on glavni razlog cepanja njihove grupe. Sve to je navelo neke naše funkcionere, pre svih Anu Brnabić, da preispita svoj prethodni stav i da sada smatra da treba da napravimo većinu bez čekanja gospodina Nestorovića da promeni mišljenje – precizirao je Šapić.

On je ponovio da ostaje pri tome da bez obzira na to što su odlučili da čekaju Nestorovića, ne misli da bi pogrešili i da formiraju većinu koju imaju sa dvoje ljudi sa izborne liste „MI – glas iz naroda” jer su se na taj i na daleko manje legitiman način, sklapale većine na srpskoj političkoj sceni već 25 godina, pa to nikome nije smetalo.

Foto: Grad Beograd

- Oni koji su nas optužili za nedostatak legitimiteta su radili daleko gore stvari. Ne mislim da je loše, nemoralno ili neligitimno da sklopite većinu sa ljudima koji žele da podrže vašu politiku javno, a gospodin Jerković je jedini na to bio spreman kao neko ko je bio nosilac liste – rekao je Šapić.

Pored toga, kaže Šapić, on lično ostaje pri njihovom prethodnom stavu da ukoliko Nestorović ne bude želeo da prihvati saradnju, da treba ići na nove izbore

- Bez obzira, kakvu god odluku da donesemo, a donećemo je najkasnije do 3. marta, nijedna neće biti manje loša od druge, jer su obe legitimne – dodao je Šapić.

Deo opozicije neće da se pomiri sa poslednjim izveštajem ODIHR-a koji im ne odgovara, ocenio je on.

- Očigledno da su oni spremni na daleko ozbiljnije konsekvence koje mi moramo da sprečimo. Ne smemo da dozvolimo, a što je govorio i predsednik Vučić i svi drugi najviši državni funkcioneri, urušavanje države, ustavnopravnog poretka jer ukoliko to budemo prihvatili, ovaj njihov standard da nakon svakih izbora, ko bude bio nezadovoljan ide na ulicu i da se na taj način obračunava, onda ulazimo u jedno anarhističko društvo i onda nam nema spasa. Mi to svakako nećemo dozvoliti i uradićemo sve da i Beograđani i ceo naš narod i svi građani naše zemlje budu spokojni i mirni i u skladu sa tim ćemo doneti odluku u sledeća dva dana – zaključio je Šapić.