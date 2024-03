TERZIĆ: Dveri po zadatku Đilasa i Šolaka lažu i izmišljaju

POVAMPIRENI deo Đilasove desne kolone, što u ovom trenutku jedino i predstavljaju Dveri, ne bi trebao da komentariše ništa van okvira lokalne politike u Čačku, jer kako su radili u prethodnom periodu, tako ih je narod i glasao, te su shodno tome, što se podrške tiče, ostali na nivou statističke greške i na taj način postali najnebitniji politički faktor u Srbiji, izjavio je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- A kako i ne bi kada im se bivši lider i bivši političar Boško Obradović mesecima na ulicama Beograda šetao rame uz rame sa hrvatskim vijećnicima i Alijinim snajperistima i rušeći Vučića i Srbiju zloupotrebljavao tragedije koje su se desile u Ribnikaru i Mladenovcu, samo kako bi pored Đilasa izborio makar malo vlasti i sitnog ćara, kao nekada iz Kolubare. Aleksandar Vučić je u Tirani vodio prosrpsku politiku koja podrazumeva da Srbija nije ni američki ni ruski, ni bilo čiji drugi satelit. Shodno zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost mi nastavljamo sa vođenjem nezavisne, suverene i slobodne politike uz poštovanje teritorijalnog integriteta svih država članica UN, i uz neuvođenje sankcija Rusiji, jer se mi za razliku od mnogih drugih u međunarodnoj areni ne odričemo vekovnog prijateljstva ni sa Rusijom ni sa NR Kinom. Na prirodu naših stavova ne utiču novonastale okolnosti, a ni uticaji spolja i to je sasuto u lice svima u Tirani po ko zna koji put - dodao je Terzić.

- Glas Srbije se sada vrednuje i poštuje u međunarodnoj areni, a Vučićevom diplomatskom ofanzivom uspeli smo da izborimo da u tekstu Deklaracije ne sme da stoji deo koji bi se odnosio na sankcije, maligni uticaj Rusije i bilo šta što ima veze sa predstavnicima PIS iz Prištine. Tu diplomatsku borbu smo dobili svidelo se to nekome ili ne i to je fakat. U prilog nevadenog treba naglasiti da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja više od dve godine odbija da uvede sankcije Rusiji, pa su shodno tome i iz Rusije stigle reči predstavnika njihovog najužeg rukovodstva, koje decidno govore da Srbija u Tirani nije izdala ni sebe ni Rusiju. Ali u magnovenju lokalne politike očigledno je da Dveri i Boško Obradović to nisu uspeli da isprate, pa im ne preostaje ništa drugo nego da po zadatku Đilasa i Šolaka lažu i izmišljaju, ne bi li dobili neku mrvicu od ukradenih narodnih para sa tajkunskog stola - zaključuje Miloš Terzić.

