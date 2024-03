ŠAPIĆ: Konstitutivna sednica skupštine grada Beograda odlaže se za dva dana

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obratio se pre Konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda i saopštio da se ona odlaže za još dva dana, kada će se doneti konačna odluka.

Foto: Printskrin

- Gospodin Fila će odložiti Skupštinu za dva dana, do 3. marta do kada je poslednji rok za konstituisanje, naši odbornici se tamo neće pojaviti, da bi on imao osnov da je odloži - rekao je Šapić.

Šapić je rekao zašto su odlučili da odlože sednicu za još dva dana.

- 19. februara kada smo ptvi put odložili Skupštinu, s obzirom na specifičnost momenta, odlučili smo se da podignemo lestvicu legitimiteta i da vidimo da li ćemo uspeti sa Nestorovićem da se dogovorimo, koga smo smatrali jedinim kredibilnim - rekao je Šapić.

- Da više ne ulazimo u šizofreniju koja se stvorila, iz tog razloga, ljudi koji odlučuju kod nas, došli u situaciju da preispitaju svoje stavove o tome da li je Nestorović legitiman, kad ga ni njegovi ne smatraju legitimnim. Juče sam rekao da sam ostao pri starom stavu, ukoliko smo prihvatili stav da je Nestorović jedini legitiman, za to sam da ostanemo pri njemu. Znate i sami, da sam ponavljao da ne smatram da je nelegitimno jer je tako funkcionisala politička scena i proteklih 20 godina. Ne mislim da je loše, nelegitimno da sklopite većinu sa ljudima koji žele da podrže vašu politiku javnu.

- Zbog svega toga smo odlučili da pomerimo, da dobijemo još dva dana, da bi porazgovarali, stavili sve na sto. Sinoć sam slušao Veselinovića, da nam neće dozvoliti ako odlučimo da formiramo većinu, da će nas fizički sprečiti. Da dovode u pitanje nove izbore. Kažu da neće bojkotovati izbore, već da neće dozvoliti da se oni sprovedu.

- Do nedelje ćemo zauzeti konačni stav i obavestiti javnost. Situacija je dodatno komplikovanija nego što smo mislili. Nakon izveštaja ODIHR-a koji je iziritirao deo opozicije, očigledno da neće da se pomire sa nekim stvarima i da su spremni na daleko ozbiljnije konsekvence, koje mi moramo da sprečimo. Mi ne smemo da dozvolimo urušavanje države i ustavno-pravnog poretka. Ako misle da će posle svakih izbora moći da izlaze na ulicu, tuku se i ruše vlast, ući ćemo u jedno anarhističko društvo i nema nam spasa. Mi to nećemo dozvoliti. U skladu sa tim ćemo doneti odluku u naredna dva dana, a kakva god ona bila, učinićemo sve da se ti scenariji ne ponove.

Foto N. Fifić

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana je za danas, ali je i dalje neizvesno kako će se odvijati i da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Šapić je najavio da će se obratiti uoči sednice i dati sve informacije, a da će odluka o formiranju vlasti u Beogradu ili održavanju izbora biti doneta do 3. marta kada ističe zakonski rok.

Na dnevnom redu je izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Beograda, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Pored toga, na dnevnom redu je i postavljenje sekretara i zamenika sekretara, kao i Predlog rešenja o izboru članova administrativno-mandatne komisije Skupštine grada.

Konstitutivnom sednicom, do izbora predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom predsedava najstariji prisutni kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat.