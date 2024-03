ZELENI KORIDOR ZA JAČI BALKAN: O čemu se sve razgovaralo na jučerašnjem samitu u Tirani

PLAN rasta za Zapadni Balkan će nam omogućiti da dodatno koristimo bližu saradnju unutar samog regiona i sa Evropskom unijom. To nas približava velikom tržištu od više od 400 miliona potrošača, uz pristup većem broju dobavljača robe i usluga, nižim troškovima proizvodnje i jednostavnijim načinima trgovanja.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Osim toga, tu su i potencijali za otvaranje novih radnih mesta, niže cene, bolji kvalitet, bezbednost i širi izbor proizvoda i usluga, više inovacija, istraživanja i razvoja, mobilnost preduzeća i pojačana ekonomska aktivnost. Zato je za Srbiju ključno ubrzanje integracija u oblasti zelenih koridora, ocenjivanje usaglašenosti i jedinstveno tržište plaćanja u evrima, sa krajnjim ciljem da naši građani imaju koristi od ove saradnje. Ovako je predsednik Aleksandar Vučić sumirao svoje utiske sa samita zemalja našeg regiona i EU, koji se održavao u Tirani.

Za razliku od srede, drugog dana skupa dominirale su ekonomske teme, a šef države najavio je da će u Beogradu formirati tim sa ministrom finansija Sinišom Malim na čelu, koji će svakog dana njega i premijera izveštavati o tome kako napredujemo u realizaciji plana rasta. Reč je o paketu koji predviđa finansijsku podršku od šest milijardi evra, od kojih su dve milijarde bespovratni grantovi, a četiri milijarde povoljni krediti koje daje EU, a cilj je da se podstakne ekonomski rast regiona.

Startuje jedinstveno tržište rada PREDSEDNIK Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je revolucionarnim to što danas startuje jedinstveno tržište rada "Otvorenog Balkana", čije su članice Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a građanima ovih zemalja omogućiće da uz najjednostavniju proceduru dobiju posao u bilo kojoj od zemalja ove inicijative. Čadež je, kako je saopšteno iz PKS, jedan od prvih koji je dobio elektronsku potvrdu koja omogućava da može da radi u bilo kojoj zemlji "Otvorenog Balkana".

- Razgovarali smo i o graničnim i administrativnim prelazima. Tu moramo prvo da izbacimo papire, jer mi za pet godina samo na papirologiji na prelazima izgubimo 163 miliona evra. Naravno, mi najviše izgubimo jer smo i najveći, imamo i najprometnije prelaze posebno na Horgošu, ali i Batrovcima, kao na Preševu i Gradini. Verujem da do marta možemo da uvedemo takozvane zelene koridore. To je nešto što ubrzava evropski put, ali i znači za naše građane. Predsednik je najavio još jednu moguću olakšicu:

Razgovori o dinaru na KiM PREDSEDNIK Vučić rekao je da je Beograd spreman da razgovara sa Prištinom o svakom pitanju, uključujući i ono vezano za odluku o ukidanju korišćenja dinara na KiM, a koju su, kako je naglasio, osudili svi predstavnici međunarodne zajednice. - Oni nisu razumeli zašto Priština to radi. Nadamo se da će se ubuduće ponašati razumnije. A što se nas tiče, mi smo uvek spremni da razgovaramo o svemu, o svakom pitanju. I poslali smo našu delegaciju sa našim glavnim pregovaračem u Brisel da razgovara o tome dok se njihov nije pojavio

- Kada šaljete doznake iz inostranstva i zemalja EU, tu se plaćaju značajni procenti koji ne dolaze do konačnog korisnika i niti ostaju davaocu doznaka, to je taj Single European Payment Area SEPA, što bismo već pre kraja godine mogli ljudima koji žive u inostranstvu da omogućimo i značajno da olakšamo, ali pre svega više novca za one koji su primaoci tih para od svojih najbližih. Vučić je kazao i da će Srbija u narednih 10 godina svakako da udvostruči privredu - da će imati 140 ili 150 milijardi BDP:

Neusaglašeni o Navaljnom NA pitanje novinara da li se Srbija uskladila sa deklaracijom EU kojom se predsednik Rusije Vladimir Putin smatra odgovornim za ubistvo ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, Vučić je odgovorio: - Do sada se po takvim pitanjima nismo usaglašavali, nismo to radili, iznenadilo bi me da je drugačije. Ako vi mislite da je to tragedija i razlog da nas napadnete, ja ne mislim, mislim da je veoma važno da Srbija vodi samostalnu politiku, nezavisnu i da procenjuje od slučaja do slučaja - kazao je predsednik.

- Ići ćemo i preko toga. Šef države podsetio je da u ovom trenutku Srbija ima i više nego dovoljno novca i da joj nije najvažnije da li će prva tranša finansijske podrške u okviru Plana rasta da bude u maju ili oktobru. Kazao je i da je posebno pitanje u razgovorima sa EU raspisivanje nabavki sa Kinom i koliko će Unija da insistira na tome. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da je plan rasta ambiciozan i da je za njegovu primenu ostalo još pola vremena, kao i da će region morati brzo da napreduje kako bi dovršio reforme.

Tajvan je Kina, ne rušite UN PRVI čovek Srbije ponovio je da je Tajvan - Kina i zapitao da li oni koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem hoće da sruše sistem Ujedinjenih nacija. On je na pitanje novinara o pisanju pojedinih medija da će njegov stav po pitanju Tajvana skupo koštati našu zemlju, kazao da u njegovom odgovoru nije ništa sporno. - Ja sam rekao da ću odgovoriti u 10 sekundi, a vama ću odgovoriti u dve - Tajvan je Kina. Šta je problem i šta je netačno. Hoćete li sutradan da mi kažete da ne smem da govorim ni o Kosovu i Metohiji i rezolucijama UN

- Društva Zapadnog Balkana trebalo bi da budu integrisana u EU, koja mora da ponudi sve prednosti članstva. Morate primenjivati pravila EU. Možete postati deo evropskog tržišta i pre nego što postanete član EU - kazao je Varhelji učesnicima samita, podsećajući da plan može da doprinese udvostručavanju privrede Zapadnog Balkana u narednih 10 godina. Albanski premijer Edi Rama bio je kategoričan - ili će zemlje regiona "sklopiti mir" kako bi radile na prosperitetu, ili će nedostatak prosperiteta učiniti da izgubimo mir.n