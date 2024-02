BRNABIĆ NA TV PRVA: To što je predsednik Vučić uradio u Tirani ostaće zapisano u istoriji

PREMIJERKA Vlade Srbije, Ana Brnabić bila je gost dnevnika na TV Prva, gde je govorila o svim važnim i aktuelnim temama.

Na potečku gostovanja premijerka je govorila o predsednikovom učešću na smitu u Tiranu, gde je svojim zalagnjem postigao ogroman i istorijski rezultat, shodno tome da je na njegovu inicijativu promenjena deklaracija. U prvom redu se misli na to što je termin "država" izbačen ispred tzv. Kosova.

- Da to nije bilo prihvaćeno, onda bi se naša autonomna pokrajina Kosovo i Metohija tamo pojavljivala kao zemlja učesnica samita. Na tome je predsednik Aleksandar Vučić insistirao i izdejstvovao da se to promeni, da se taj deo izbaci. Mi smo tako u jednom izuzetno važnom danu na jednom izuzetno važnom samitu iz svih dokumenata i deklaracija praktično to izbacili i potvrdili naš suverenitet - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je to "ogromna stvar u teškim okolnostima". Pored toga, dodala je da je, zahvaljujući Vučiću, izbačena formulacija o neophodnosti uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, kao i deo o malignom ruskom uticaju.

- Mi zaista ne vidimo maligni ruski uticaj u Srbiji, ni na Zapadnom Balkanu. Ali ako pričate o malignim uticajima stranih država, onda svakako možete da razgovarate o malignim uticajima različitih stranih država - istakla je premijerka.

Prema njenim rečima, izbacivanje tih delova i formulacija iz deklaracije predstavlja veliki diplomatski uspeh Srbije.

- Kada je predsednik Vučić krenuo da elaborira sve to verovatnu su shvatili da je najlakše da izbace to iz rezolucije - kazala je Brnabić.

Kako kaže to je jedna od najtežih stvari koje je uradio u poslednje vreme, te će ovo ostati zapisano u istoriji.

- Kapa dole - rekla je premijerka.

O izveštaju ODIHR-a

- Konačno je stigao danas je i objavljen... Da bise održao narativ koji nije tačan, njima je bilo neophodno da prvi krenu sa narativom. ODIHR jeprisutan us vim zemljama sveta, i nije nikada zabeleženo da neko pre nego je objavljen izveštaj izađe u javnost. To su objavili doređeni mediji Junajted grupe. Ali to je dobro da ODIHR vidi kakva je atmosfera u Srbiji, koliko su nepristrasni i koliko zloupotrebljavaju to pravovremeno informisanje - kazala je ona.

Kako kaže taj izveštaj je mnogo objektivniji.

- Da li se slažemo sa svim u izveštaju, apsolutno ne. Ali da li on doboro definiše preprouke i da li ćemo nastaviti da radimo na tome, svakako da. Radiće se idalje na implementaciji svih prpeoruka. Ono što pokazuje da izveštaj stavlja tačku na besmislice o izbornoj krađi, i da okrećemo novi list, nemamo vremena za gubljenje, pokazuje nekoliko stvari iz izveštaja. Dakle manji je broj preporuka nego posle izbora 2022, dakle prioritetnih koje treba da ispunite. U tom filalnom je u aprilu 2022. bilo 9, sada ih ima 7. Preporuke za medije, tada ih je bilo 5, sada samo dve. Vidi se da su ovi izbori održani u boljem okruženju. Da li postoji prostor za unapređenje, naravno da postoji. Neke od preporuka su identične ili slabije nego što imaju zemlje EU - kazala je.

Brnabić je istakla dve važne stvari.

- Ono što ljudi treba da znaju je da se nigde ne pominje međunarodna istraga izbora, ipominje se formiranje radne grupe ako Vlada mstra da je to potrebno i ne postoji preporuka kakvu je tražila opozicija ili Proglas, koja kaže da liste ne mogu nositi naziv osoba koje nisu na listu. To stavlja tačke na lažei i besmislice, koja je pravljena tendenciozno u vezi sa naregularonšću izbora. To je sada prošlost i idemo u budućnost - poručila je Brnabić.

Kako kaže opozicija je nastavila da se služi otovorenim lažima, te da termini poput "fantomski birači" postoje u izveštaju, ali samo u kontekstu da ih je koristila opozicija, te da se ODIHR prezicno u izveštaju ograđuje upotrebom termina "navodno, sumnja" i slično.

- Ni jedan dokaz se nije pojavio, a ne možete imati dokaz za nešto što se nije desilo. N aprimer, u izveštaju je pomenuto da je opozicija NAVELA da je došlo 40 hiljada ljudi iz RS. Stvarno je izbalansiraniji izveštaj... Možda se ne slažemo oko svega, ali preprouke su one koje želimo da uradimo jer imaju smisla, i želimo da nsatavimo da radimo sa njima - kazala je ona.

O formiranju vlasti u Beogradu

Brnabić je istakla da su veliki pritisci na Milošu Vučeviću koji je predsednik SNS, a najveći na predsedniku Vučiću.

- Postoji veliki pritisak članstva da se formira vlast u Beogradu. Rasprave su da li je većina legitimna ili ne. Stava je da legitimitet nije upitan, a pokret koji treba "Mi Glas iz naroda" čiji je nosilac bio Jerković, a ako on želi da podrži i imate matematičku većinu imate i legitimitete. Vučiću je izuzetno stalo da matemtaika nije politika i da volja naroda mora da se poštuje i da ne dođemo više nikada u situaciju iz 2008. i 2012, kada je Đilas postao gradonačelnik i kada je to bila vlast bez legitimiteta, za koju Beograđani nisu glasali. Zbog tih razgovora je učešće Vučića na Samitu u Tiranu, ta odluka će verovatno biti pomerena sa 1. na drugi mart. Pritisak da se formira vlas je veliki i mnogi u SNSu misle da imamo pun legalitet, legitimitet i da to znači najogovorniju moguću politiku. Mi vremena za gubljenje nemamo. Imamo ambiciozne planove za do kraja 2027. predstavio ih je predsednik Vučić projektom "Skok u budućnost". Na kraju krajeva veliki je uticaj predsednika pa ćemo videti šta će na kraju biti - kazala je.