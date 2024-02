PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na prvom samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa, koji se održava u Tirani.

Foto: RTS

Vučić o otvorenom razgovoru sa Zelenskim

Predsednik za RTS kaže da je za Zelenskim imao najotvoreniji razgovor do sada, kao i da su pričali kako da se dođe do mira i "evropskom putu" obe zemlje.

Ističe da mu se čini da je glas Srbije slušan sa poštovanjem u Tirani, pa "čak i od predsednika Zelenskog". Kaže i da ne razume negativan odnos prema Ukrajini jer "Ukrajina nikad protiv Srbije ništa nije uradila" i nije priznala lažnu državu Kosovo.

- Trudimo se da imamo dobre odnose - rekao je on.

Vučić se sastao sa Zelenskim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ukrajine Zelenskim tokom boravka u Tirani.

- Ponovio sam principijelni stav Srbije o poštovanju normi međunarodnog prava i Povelje UN, kao i o ključnom značaju diplomatije u rešavanju svih sukoba, jer nas tome, pre svega, uči teška istorija Srbije koja je vekovima stradala. Zahvalio sam se na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, a tema razgovora bio je i evropski put naših dveju zemalja - napisao je Vučić na Instagramu.

Obraćanje predsednika

- Imali smo sastanak na kojem smo govorili svi. Ceo dan juče, celu noć i jutros do malopre trajali su razgovori oko te deklaracije koju su i Evropljani i Ukrajinci i svi drugi sastavljali. To naravno za nas nikada nije jednostavno. Nije bilo fer što je gostođa Osmani, iako su pre sat vremena dogovorili, prihvatili naš predlog da se izbaci tačka 11 o sankcijama Ruskoj Federaciji, da se izbaci deo o malignom uticaju Ruske Federacije jer sam ja rekao - ok, ako to tako doživljava veći deo vas ovde, onda da ubacimo još neke koje mi doživljavamo sa malignim uticajem, onda kada su čuli koga mi sve doživljavamo sa malignim uticajem, onda su to izbacili, i ono što je za nas bilo od najvećeg značaja da se izbaci "naše države i naše zemlje", to su imali u 4 ili 5 tačaka, pa je onda ostalo u tački 6 i 7, pa su onda izbacili su iz tačaka 6 i 7. Ja sam rekao da mi iako želimo da podržimo međunarodno javno pravo, i naše ukrajinske prijatelje, mi to ne možemo da prihvatimo. Nemoguće je da se sada neštpo desi jer smo obavešteni da je to prihvaćeno. To je deklaracija sa milion uobičajnih stvari o ruskom napadu na Ukrajinu - ali nema sankcija, ne pominju se, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj. Ja sam tražio i zbog vojne neutralnosti. Ja sam rekao da smo mi jedina zemlja koja to ne traži i koja ne želi u NATO. Oni me gledaju svi onako čudno. Ali dobro, naš narod zna zbog čega, mi moramo da se držimo i naših skupštinskih deklaracija, i stavova našeg Saveta na nacionalnu bezbednost.

O odnosima sa Ukrajinom i Osmani

- Ukrajini danas nije lako i mi Ukrajini nemamo šta da zamerimo. Morate imati u vidu da Ukrajina nije priznala Kosovo i ja sam to danas ovde rekao. Rekao sam da je Ukrajina jedna od retkih zemalja koja može da govorio o teritorijalnom integritetu, jer ona nije gazila nečiji tuđi kao što je većina drugih, iako su im usta puna toga. Ovde je čak Osmani pred Rojtersovim kamerama i pred svima drugima rekla kako se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta. Onda se vi pitate je li moguće da takva vrsta dvoličja bez presedana može da postoji. Nada je važno da sa Ukrajinom imamo dobre odnose. Ukrajina nije priznala Kosovo i ne zaboravite, eventualno drugačija odluka Ukrajine bi veoma ozbiljno uticala na najmanje dve evropske zemlje. Verujem da ćemo nstaviti da gradimo prijateljske odnose sa Ukrajinom, a poštujući odluku Saveta za nacionalnu bezbednost još od pre dve godine istajati u politici prijateljstva prema drugim akterima sa istoka Evrope, uključujući i Rusku Federaciju - rekao je Vučić.

- Za nas je bilo važno da ovo ne bude nešto što donosi direktne negativne posledice za Republiku Srbiju.

Foto M. Š.

O zahtevu Osmanijeve i izbacivanju tačke o sankcijama Rusiji

- Sad je to uradila ponovo. Kad smo sve bili dogovorili da tačka ne bude, ona je rekla "ja ponovo tražim da se glasa o tome". Ali izgleda da joj nije prošlo. Izgleda im je bilo važnije da kažu da je nešto izglasano, usaglašeno, nego da imaju Srbiju protiv ili uzdržanu - rekao je predsednik na pitanje o izbacivanju iz deklaracije tačke o sankcijama Rusiji.

- To je ta vrsta pristupa u kojem svaki put mora da se vrši žestok pritisak na našu zemlju. Kada bih vam ja reko čiji je predlog bio prvi za sankcije - Vljosa se posle setila, neki mnogo moćniji ljudi su to tražili. Najmoćniji koje možete da zamislite - rekao je Vučić.

- To je naša politika, ili imate politiku ili nemate politiku. Niti ste vi bilo kakav heroj, niti bilo čiji poslušnik. Tu za nas nema lakih stvari. Jedino što možete da radite jeste da se borite za svoju politiku. I to je ono što sam radio danas. Mi danas imamo još mnogo posla. Ne zaboravite da već od popodne od 7 sati, sada se završava Samit Jugoistočna Evropa, nama ide samit Zapadni Balkan - Evropska unija. Idu priče o jedinstvenom tržištu, napretku ka Evropi i tako dalje. Pre svega priče koje su realne. Ima ovde onih što sanjaju snove da će prekosutra da uđu u EU. Ja da se pravim glup i blesav pred našim narodom ne mogu. Imamo mnogo važnih stvari sa EU da radimo, od zajedničkog tržišta, preko zelenih koridora, PEN konvencije... Da ja to objasnim narodu. Ako dovedemo proizvođača automobila, a ne možemo da ga dovedemo jer ne može 55 odsto delova da pravi u Srbiji, ako nema tih 55 posto, a mi nismo u EU, onda kada izvozi u zemlje Evrpske unije, ide 10 odsto dažbina dodatnih na to. Onda se nikome ne isplati da proizvodi u Srbiji. Bavimo se tim stvarima, jer onda možemo da privučemo i Japance, Korejce i Nemce. To su stvari koje su za nas mnogo važnije nego njihov novac. Ako to uspemo da uradimo do kraja godine, to su veliki rezultati - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje naše novinarke.

O razgovoru sa Zelenskim

- Imao sam i poseban razgovor sa njim, imaću i dodatnu bilateralu. Mi, i kao slovenski narodi i kao ljudi čije su zemlje prošle kroz teške periode razumemo jedni druge. Nisam od onih koji vole da skaču u nebo i da se nekome na Zapadu dodvorava ne znam čime. Mi humanitarno pomažemo, i verujem da smo korektna zemlja i verujem od Ukrajinaca nećete čuti lošu reč o Srbiji. Kao što ne možete da čujete od Rusa. Mi vodimo svoju politiku i ponosan sam na to. Ovde su svi slušali šta sam ja govorio. Ostalo manje-više. Poštovanje za domaćina i tako dalje, ovo drugo mogli su kako god, šta god - rekao je Vučić.

Foto M. Š.

Sve spremno za zajedničko tržište radne snage Otvorenog Balkana

Vučić je rekao da je sve tehnički spremno da se uspostavi zajedničko tržište radne snage zemalja Otvorenog Balkana.

- Za nas velika stvar, posebno što sada imamo nedostatak radne snage, ali je dobro i za kretanje (radnika) - izjavio je Vučić.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da li je sve spremno za uspostavljanje zajedničkog tržišta radne snage Otvorenog Balkana, koje je najavljeno u martu.

Vučić je naveo primer da, kada je neko dobar radnik u Tirani ili Skoplju, sada će, ako želi, imati priliku da više zaradi u Beogradu.

- Super stvar za ceo region, odlična stvar, to će nam biti potrebno sa više zemalja - rekao je Vučić i dodao da Srbija sad razmatra sa kojim azijskim zemljama može da potpiše ugovore, kako bi dovela odatle radnike.

U petak razgovaram sa kolegama iz SNS o izborima u Beogradu

Vučić je izjavio je danas da će u petak popodne sa kolegama iz Srpske napredne stranke razgovarati o izborima u Beogradu, da on lično nije promenio stav i da smatra da treba ići na izbore, ali da je odluka o tome na onima koji imaju vlast u stranci.

Vučić je rekao da njegovi stranački prijatelji i šefovi stranke smatraju da treba da se formira vlast u Beogradu, pošto kažu da imaju većinu.

- Ja nisam menjao svoj stav do sada, ali sam im obećao da ću razgovarati sa njima u petak popodne - naveo je Vučić i dodao da će sutra predveče kada se vrati odmah imati susret sa predsednikom Centralno-afričke Republike koji će biti gost naše zemlje.

- I sa njim imam tet-a-tet sastanke i organizujem večeru za njega. U petak imam mnogo obaveza, ali u petak popodne mogu da razgovaram sa njima, pa ću vas obavestiti - rekao je Vučić.

Foto M. Š.

Kako je rekao, on do sada, nije video razlog za promenu svog stava o Beogradu.

- Ako nemate pun legitimitet, ne vidim razlog da se ne ide na izbore, ali oni imaju vlast u stranci i oni donose odluke. Hvala im na tome što su me pitali i što će sačekati moje mišljenje, pa ćemo da vidimo - rekao je Vučić.

Vučić je objasnio da bi ponovljeni izbori za beogradsku vlast, ukoliko ona ne bude oformljena na sednici 3. marta, mogli da se održe samo samo 21. ili 28. aprila.

- Tada ističe rok i ako nema vlasti, ti izbori mogu da budu samo 21. ili 28. aprila, jer rok za to iznosi 45 do 60 dana, a trećeg vikenda od 3. marta je Uskrs. Van tog okvira od tih 60 dana, mogu da budu samo ako se formira većina za izbor predsednika skupštine grada - rekao je Vučić.

On je precizirao da bi u tom slučaju, ako se izabere predsednik Skupštine grada, oni mogli da se održe do kraja maja.

- Verovatno 26. maja, ali ako toga ne bude u opticaju su samo ova dva datuma. To nema veze ni sa OEBS-om, ODIHR-om, već samo sa zakonom. Mi moramo da se držimo zakona i Ustava - rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na izveštaj ODIHR-a o izborima koji su održani 17. decembra.

- U izveštaju niko ne pominje izbornu krađu, niti može da pominje, jer je nije bilo. Naša obaveza je da postupamo u skladu sa preporukama ODIHR-a i verujemo da će nadležni organi to dobro razumeti - rekao je on.

Priština u Briselu pokazala da ne želi dogovor, zapadni partneri žele rešenje

Predsednik Srbije je rekao da je prištinski režim juče u Briselu pokazao da ne želi ni dogovor, ni normalno ponašanje prema Srbima koji žive na KiM, ali da mu se čini da Evropljani i Amerikanci žele da se pronađe rešenje.

- Možda ne ono koje nama odgovara, ali da bi ljudi mogli da nastave da žive normalno. Verujem da ćemo uspeti da to pronađemo u narednim danima - rekao je Vučić u Briselu odgovarajući na pitanje da li smo bliže rešenju pitanja o dinaru nakon jučarašnjeg sastanka u Briselu.

On je istakao da je i juče u Briselu bilo jasno da Priština ne želi bilo kakvo rešenje.

- Bilo je jasno da (premijer) Aljbin Kurti i (predsednica) Vjosa Osmani i režim u Prištini ne žele ni po koju cenu i ni na koji način, ne dogovor, nego normalno ponašanje prema Srbima koji žive na KiM - ukazao je Vučić.

On je istakao da veruje da će zajednički sa zapadnim partnerima da se pronađe rešenje.

- Svakako ne dobro, ali rešenje koje će značiti opstanak i mogućnost života našeg naroda na KiM - dodao je predsednik.

Zajednička fotografija učesnika

Organizovano je i zajedničko fotografisanje svih učesnika Samita.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Predsednik na plenarnom sastanku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na plenarnom sastanku u okviru Samita Ukrajine i Jugoistočne Evrope.

- Verujemo da samo konstruktivni dijalog i diplomatska rešenja mogu dovesti do mira. Republika Srbija će, kao i do sada, nastaviti da pruža, u okviru svojih mogućnosti, humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine, ostajući posvećena poštovanju međunarodnog humanitarnog prava - istakao je predsednik Vučić u svom obraćanju.

Dolazak predsednika Vučića

Predsesnik Srbije stigao je na samit.

- Naporan dan je pred nama, ozbiljne i važne poruke, trebalo bi da razgovaramo sutra i o programu rasta i o jedinstvenom evropksom tržištu, danas da ragovaram sa predsednikom Zelenskim. Za nas veoma važne i ne uvek lake teme. Nisu stvari tako jednostavne kao što vama izgledaju. A da li ću sresti Plenkovića i šta ću da razgovaram, sigurno neću da razgovaram o tome kakvog je kvaliteta smoki ili krem bananice - rekao je Vučić.

- Imamo više predloga deklaracije, celu noć to već traje. Videćemo. Ja mogu samo da kažem da ću se držati načela i principa koje je Savet za nacionalnu bezbednost usvojio pre dve godine - rekao je Vučić.