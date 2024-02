PALMA: Jedinstvena Srbija će ući u Pokret za narod i državu

"JEDINSTVENA Srbija je u koaliciji sa SPS-om od 2008. godine i naravno da ćemo ući u Pokret za narod i državu koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić", naveo je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na televiziji Pink.

Foto Tanjug

- Nismo još razgovarali, ali me uopšte ne interesuje šta će moja stranka da dobije, jer to ne radimo zbog stranke, nego zbog građana Srbije, da vidimo kako da spasemo Srbiju, jer vidite kako iz bivših jugoslovenskih republika non-stop napadaju Srbiju, kao hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman. Ali zašto oni napadaju Vučića i Srbiju? Zato što Srbija mnogo brže ekonomski napreduje od njih - izjavio je Palma.

- Šta je poenta. Ne živi se od prošlosti ni budućnosti, Prošlost je prošla, a budućnost tek treba da dođe, ali važno je sada, šta je danas. Mislim da treba da se napravi vlast u Beogradu, to nije kršenje narodne volje. Da nastavimo dalje da radimo, da se gradi Ekpo 2027, da se gradi infrastruktura, putevi, a ne da gubimo još 120 dana na beogradskim izborima. Oni drugi neka se spremaju, neka treniraju, vežbaju, ali mislim da će da se premore i da će da odu u političku penziju, jer će to narod da ih otera glasovima u političku penziju - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.

- Ja ne vidim šta je tu uopšte problem da se napravi većina u Beogradu. Tih šest odbornika „čuvenog doktora” treba da se bore programom i platformom. Oni su videli kako neki upadaju u Skupštinu grada Beograda motkama. Da li su se za takav Beograd borili? A što se tiče „čuvenog doktora”, svi se sećamo kada je bila korona, kada nam je on savetovao da idemo u šoping u Italiju i kada je govorio da je korona lažni virus. Ali kada su ljudi počeli da umiru, ljudi koje poznajemo, onda sam je sebe zapitao „ako nam takve savete daje jedan lekar, šta je budućnost”. I to se posebno odražava na decu, koje roditelji ne žele da vakcinišu zbog takvih saveta, a vidite ove boginje poslednjih dana koje su veoma opasne, ali još to nije uzelo maha i nadam se da neće. I oni kažu „nismo to MI od pre, mi smo MI od danas. Je l' to politika ? I kažu „nećemo da uđemo u vlast ni sada, a ni posle sledećih izbora”, pa šta ćeš da budeš kibicer, šibicar, kalauz, kao oni nekada sa šibicama „nije ovde, majke mi. I ima nekih koji kažu „mi smo novi DSS”. Ne. Vi ste Hadži novi DSS. Sve se ono pre zaboravlja, što je bilo pre i što vaš predsednik nije bio informisan - kazao je Dragan Marković Palma.

- A ova druga opozicija koja svaki dan preti protestima, štrajkovima i njima treba poručiti „mi više nemamo šta da čekamo” I zato treba da se napravi vlast u Beogradu, a ne da se ide na nove izbore. Na početku godine se prave poslovni ugovori. Ta opozicija je zaustavila privrednike iz celog sveta da prave sa našim privrednicima poslovno–ekonomske ugovore, jer oni sad zbog te opozciije kažu da je Srbija krizno žarište. I ta opozicija, takozvana protiv nasilja je lagala o Srbiji u Evropskom parlamentu, pa je čak i Kurti na sednici Saveta bezbednosti rekao „evo danas će biti izglasana Rezolucija u Evropskom parlamentu protiv Srbije. Je l' to patriotizam? Patrotizam je da voliš i poštuješ svoju zemlju. Patriotizam je danas da obezbediš nova radna mesta, da što manje socijalnih slučajeva ima u tvojoj državi, da se izgrađuje - poručio je Marković.

