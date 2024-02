VESIĆ: Opozicija lažima pokušava Srbiji da ukine sredstva iz fondova EU

U NAMERI da dođu na vlast, uprkos volji građana Srbije, pojedini opozicioni poslanici pokušavaju da u javnom mnjenju Evropske unije kreiraju netačnu informaciju o tome da naša zemlja ne koristi sredstva iz fondova EU u skladu sa njenim odlukama, što je skandalozno i pokušaj da se Srbiji ukinu ta sredstva, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

FOTO: FSS

- To što oni rade nikada niko u istoriji Srbije nije radio. Bilo je različitih ljudi koji su služili stranim interesima kroz istoriju, ali to da direktno pokušavate da otmete novac koji pripada građanima Srbije za infrastrukturne projekte da bi vas neko doveo na vlast, kao što rade Radomir Lazović i njemu slični, to je zaista neverovatno, rekao je Vesić gostujući na televiziji Hepi.

Naveo je da deo naše opozicije ne poštuje srpski parlament i da nisu u stanju da polože zakletvu ispred grba i zastave Srbije već su to učinili u hodniku republičkog parlamenta u direktnom prenosu pred Šolakovim medijima, ali da zato, kako kaže, poštuju Evropski parlament u kojem nisu članovi i sa kojim Srbija nema nikakve veze jer nije članica EU.

Kako je rekao, oni misle da će pritiskom preko raznih poslanika Evropskog parlamenta, poput „korumpiranog” austrijskog evroposlanika Andreasa Šidera, moći da izvrše pritisak na Srbiju da dođu na vlast, iako to birači ne žele.

- Iako to ne mogu da opravdam, donekle mogu da razumem da, pošto nemaju podršku u Srbiji, traže podršku po raznim zemljama jer znam kakav je kapacitet tih ljudi, ali ono što zaista ne mogu ni da razumem niti da opravdam to je kampanja koju vodi nekoliko opozicionih poslanika poput Radomira Lazovića koji ni fakultet nije završio niti je išta u životu radio, rekao je Vesić.

Kako je rekao, nekoliko takvih, opskurnih likova vode kampanju i optužuju Srbiju da neplanski troši sredstva EU.

- To rade da bi iz toga proistekla odluka EU da se ukinu sredstva koja ona daje Srbiji što znači da nema infrastrukturnih projekata poput izgradnje brzih pruga, a to upravo rade ljudi poput Lazovića i Dobrice Veselinovića koji su poznati po tome da su zloupotrebljavali sredstva donatora za svoje nevladine organizacije, uzimali ta sredstva za određene projekte, a onda ih koristili za političke kampanje, rekao je Vesić.

