"HOĆE DA NAS IZGLADNJUJU... JEDVA SASTAVLJAM KRAJ SA KRAJEM": Potresna ispovest bake Dušanke, zbog Kurtijeve odluke ne zna kako da preživi

VIŠEDNEVNE gužve ispred Banke Poštanske štedionice, dnevna ograničenja za podizanje gotovine na 10.000 dinara i prazni bankomati su samo neke od posledica uredbe Centralne Banke Kosova koja je od 1. februara zabranila dinar. Penzionerka Dušanka Vlahović iz Severne Mitrovice kaže da ova odluka najviše ugrožava penzionere, ali i ističe da se niko iz međunarodne zajednice ne brine zbog toga.

Foto: printskrin/Jutjub

Na već otežan život penzionera na Kosovu dodatno su uticale poslednje odluke vlasti u Prištini, ali Dušanka Vlahović poručuje da svoje vekovno ognjište neće napuštati.

- Jedva sastavljam kraj sa krajem, a da vam ne pričam o lekovima. Sad je dve nedelje kako se lečim u bolnici, a u bolnici nema ni infuzije, kao što svi znate. Najgore mi je što se međunarodna zajednica mnogo ne sekira za to i ništa ne rešava. Ne znam šta će biti, ali u svakom slučaju ja sam ovde rođena, ovde živim, a ovde ću i da umrem - kaže ona.

Komentarišući velike redove ispred banki ovih dana Vlahović kaže da nije ni pokušavala da podigne penziju jer je u lošem zdravstvenom stanju.

- Nisam pokušavala da podignem penziju zato što me bole noge, imam nizak pritisak i ne pokušavam uopšte da čekam, nego ćerka ode, čeka po dva-tri sata, nekad primi 10.000 ili 15.000 dinara, pa rasporediš to. Situacija nikakva, ali to je ’demokratija’, a ništa nam ova ’demokratija’ nije trebala. Živeli smo kao bogovi, ali ova demokratija nas je uništila sve, od najstarijeg do najmlađeg - ističe Vlahović.

Vlahović kaže da je penzionerima trenutno najteže, jer su stari i bolesni.

- U redu sigurno ne možemo da čekamo. Iako stanemo u red, bude situacija da nema para više, pa da dođemo sutra, čekamo dva-tri sata. Nagrdili su ceo narod, ali su penzioneri najugroženiji ovde što se tiče dinara. Ne znam šta im je to trebalo i kome to odgovara ne znam, ali nama sigurno ne odgovara - poručila je ona.

Ona je, govoreći o svakodnevnoj realnosti na severu tzv. Kosova nakon uredbe CBK i zabrani srpske robe, navela da živi izuzetno loše. Skromna penzionerska primanja se trudi da raspodeli za ceo mesec, a nakon kupovine lekova, kaže nekada može sebi da priušti voće, ali češće ne, jer novac ne izlazi za sve.

- Što se tiče hrane, hoće da nas izgladnjuju. O tome niko ne vodi računa, da ukinu više tu zabranu da roba ima slobodan prolaz. O tome niko ne priča sada, jer je najvažniji dinar. Nama je uvek glavna valuta bila dinar, i ostaće, nadam se, jer se toliko međunarodna zajednica zabrinula i ova demokratija koja je došla ovde, a mogli smo bez nje - poručuje Vlahović.

(Kosovo onlajn)

BONUS VIDEO: NIJE BILO NEREGULARNOSTI NA IZBORIMA U SRBIJI Hrvatska i BiH na Parlamentarnoj skupštini OEBS-a