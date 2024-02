VUČIĆ OTKRIO DETALJE SASTANKA SA SI ĐINPINGOM: "Nakon što je to rekao, kao da sam počeo da letim"

KINA je pravi prijatelj Srbije, a narodi dve zemlje uvek su održavali dobre odnose, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za "China Media Group'' u Beogradu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je podsetio na pomoć Kine Srbiji na početku pandemije korona virusa 2020. godine, kada, kako je rekao, niko nije znao kako da reši problem nove, veoma zarazne bolesti.

- Kada je Srbija bila u teškoćama, najviše nam je pomogla Kina, kako se kaže, prijatelji se poznaju u nevolji. Ako prođete ulicama Beograda i bilo kog drugog grada u Srbiji, čućete samo reči hvale o Kini i Kinezima jer smo uvek imali samo dobra iskustva - rekao je Vučić.

Dodao je da su u to vreme svi govorili o solidarnosti, a da zapravo, niko nije pokazivao tu solidarnost "pre nego što su pronašli dovoljno vakcina, lekova i respiratora za sebe".

- A kineski prijatelji nisu zaboravili jednu malu zemlju, jedan mali narod. I kao što sam vam rekao, verujemo da smo lojalni ili lojalniji od nekih drugih, i ne možemo to zaboraviti - naveo je Vučić.

Vučić je demantovao takozvanu „teoriju kineske dužničke zamke” i zahvalio Kini na podršci razvoju Srbije kroz inicijativu „Pojas i put”. Povodom sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije koji je potpisan u oktobru prošle godine, predsednik Srbije je rekao da je uveren da će taj dokument Srbiji doneti bezbroj novih mogućnosti i da će biti podjednako koristan za Kinu, ali će biti od većeg značaja za Srbiju.

- Sporazum će otvoriti ogromno tržište za poljoprivredne proizvode, poput kvalitetnog srpskog vina. Istovremeno ćemo moći da uvozimo i kineske proizvode po nižim cenama. Sve više kineskih kompanija i običnih ljudi dolaziće kod nas radi saradnje između kompanija i razmene kadrova, otvarajući nova vrata za razvoj Srbije - rekao je Vučić.

On je još jednom zahvalio predsedniku Kine Si Đinpingu što je pristao da potpiše ovaj sporazum koji omogućava obema stranama da unaprede saradnju.

- Nadam se da možemo postići više u budućnosti - zaključio je Vučić.

Ističući da je Peking uvek podržavao Srbiju, podsetio je da je u vreme dok je bio premijer i tražio rešenje za smederevsku železaru, zamolio za pomoć kineskog predsednika.

- Tada je predsednik Si došao u Srbiju. Bila je 2016. godina. Mi smo ga ugostili. Tretirali smo ga, verujem, na veoma gostoljubiv način. Ljudi su mi govorili da ako mogu da dobijem podršku predsednika i dovedem kinesku kompaniju da se brine o tom kombinatu, bićemo spašeni. A ja sam se tokom ručka u Smederevu malo postideo. Znate, kako pristupiti najvažnijem svetskom lideru, tražiti od njega veliku uslugu za ovu zemlju, i zašto bi on trebalo to da sluša - ispričao je Vučić.

Naveo je da je pokušao da pripremi Sija da ga sasluša i da čuje od kolikog bi značaja pomoć bila za Srbiju ako se problem železare reši.

- Onda sam shvatio da pričam sa čovekom koji je mnogo, mnogo, mnogo pametniji i mnogo bolje pripremljen nego što sam mislio. Rekao mi je: 'Gospodine Vučiću, dajem vam reč da će biti rešeno'. Nakon što je to rekao, kao da sam počeo da letim. Kada rešiš veliki problem za svoju zemlju i to se desi kao iz vedra neba, to je nešto sa čim se ništa drugo ne može uporediti - poručio je predsednik.

Naglasio je da Srbija to nikada neće zaboraviti jer je te 2016. godine jedna kompanija iz Kine došla u Srbiju i doslovno spasila 5.200 ljudi, obezbedila im poslove za budućnost, ali i za više od 20.000 ljudi sa kojima to preduzeće sarađuje. Nakon toga, dodao je, iz Kine su došle i velike rudarske kompanije i mnoge privatne kompanije.

- Kina je veoma pouzdan stub od najvećeg značaja za budućnost Srbije i pravi prijatelj - naveo je Vučić.

Govoreći o brzoj pruzi koju od Beograda do mađarske granice gradi kinseki konzorcijum “China Railway International” i “China Communications Construction Company” istakao je da je to najbolja i najbrža pruga u jugoistočnom delu Evrope.

Vučić je rekao da će deo pruge od Novog Sada do Subotice, odnosno do mađarske granice biti završen do kraja ove godine i da se nada da će Mađarska svoj deo do Budimpešte završiti do kraja 2025. ili početkom marta ili februara 2026.

BONUS VIDEO: DECA GA DOČEKALA VRISKOM - Vučić na ceremoniji u Sava centru