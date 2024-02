PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisutvovao je svečanom otvaranju 45. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Foto: Novosti

Obilazak

Predsednik Vučić se uputio u obilazak štandova na sajmu.

- Moramo da ulažemo u banje, da radimo na infrastrukturi - istakao je Vučić.

Vučić je prvo posetio štand Kancelarije sa Kosova i Metohije i od naroda iz Štrpca dobio poklon, kao i vino iz našeg manastira.

- Prenesite pozdrave našem narodu sa Kosova i Metohije. Divno ste uredili ovaj štand - kazao je on.

Vučić: Imamo prelepu zemlju

Predsednik je poželeo dobrodošlicu gostima.

- Ljude koji u našu Srbiju dođu punog i otvorenog srca, verujem, uvek će dočekati iskrena, neretko i veličanstvena dobrodošlica. Naš slavni pisac Branislav Nušić davnih godina opisao je Sokobanju "Sokobanja - Soko Grad, dođeš star, odeš mlad." Iako smo svi to znali, nismo znali da je baš Nušić tvorac ovih stihova - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da smo prošle godine imali dva miliona sto hiljada stranih turista.

- Oni su ovde došli nošeni idejom o dolasku na jedno lepo, zanimljivo i, pre svega, bezbedno mesto - rekao je on.

Ističe da je prvi put u istoriji u prošloj godini je broj stranih gostiju premašio broj domaćih turista.

- Danas, sa nemalo ponosa, obaveštavam vas da je Srbija u prošloj godini bila prva destinacija u svetu po stopi rasta prihoda od stranih turista u odnosu na 2019. godinu i iznosila 79 odsto. To nisam rekao ja, već najnoviji barometar Svetske turističke organizacije - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Ističe da je devizni priliv od turizma 2023. iznosio je rekordnih 2,55 milijardi evra, čak 3,5 puta više nego 2012. godine, saopštio je on.

- Ove godine, iako je tek početak, imamo evidentiran rast ukupnih dolazaka za oko 3 odsto, a broj noćenja čak za 19 odsto u odnosu na isti period lane. Sve to trebalo bi da znači da smo mnogo toga uradili, a ja bih želeo da ukažem na to da bi trebalo mnogo više da radimo i da nisam zadovoljan brzinom kojom isporučujemo rezultate. Na Dunavu sve ono što smo planirali da uradimo kroz projekat "Zaplovimo Srbijom" tek da smo počeli. Mnogo toga je pred nama - kazao je Vučić.

Kaže da imamo prelepu zemlju, a nismo je dovoljno ni svom narodu pokazali.

- Imamo fascinantnu kulturnu baštinu - rekao je on.

Kaže da nam je potrebno 100 novih hotela, te da će Beograd biti nosilac razvoja.

Dodaje da ćemo za EKSPO uraditi mnogo toga.

- Predstavićemo zemlju kao mesto inovacija, savremenih tehnologija i jednog od lidera u veštačkoj inteligenciji, svakako, makar u nivou zemalja naše veličine i ekonomske snage. Pokušaćemo da budemo uspšeniji čak i od toga. Taj događaj menja budućnost naše zemlje. Moraćemo da gradimo još mnogo muzeja, da osnažimo našu ponudu iz sfere kulture i onoga što predstavlja turizam zajedništva i privlačenja onih koji žele da potroše svoj novac, a to što ćemo mi da zaradimo više mora da bude pravi podsticaj i nešto na čemu da zasnivamo svoje buduće delovanje i to ne samo u Beogradu - kazao je on.

Vučić kaže da moramo da izgradimo novi prirodnjački muzej.

- Naš velikan Nikola Tesla dobiće muzej zaista dostojan tog najvećeg, kolosalnog imena svetske nauke. Gondole će vrlo brzo spajati Zlatibor sa Pribojskom Banjom, Goč sa Vrnjačkom Banjom - rekao je on.

Predsednik je pozvao sve turiste da posećuju i zemlju našeg partnera, ali i zemlje svih naših gostiju koji večera prisustvuju manifestaciji.

- Želim vam da se osećate ovde kao kod svoje kuće, a vi Huseine da radite još više, mnogo više, cela Vlada da radi mnogo više, ja zajedno sa vama i da zajednički sledeće godine obelodanimo rezultate koji će biti neuporedivo bolji nego ovi o kojima sam ovoga trenutka govorio. Još jednom vam veliko hvala što ste došli - kazao je Vučić.

Sajam

Sajam će se održati u periodu od 22. do 25. februara i okupiće gotovo 400 izlagača iz više od 27 zemalja, najavio je ranije Beogradski sajam.

Grčka je zemlja partner, a sajam će, kako su najavili organizatori, zajedno sa predsednikom Srbije svečano otvoriti i grčka ministarka turizma Olga Kefalogiani.

Paralelno sa ovim sajmom, u halama 2A i 2C, odvijaće se i 19. Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" pod sloganom "Poslužite se".

Foto: Novosti

Na sajmu će prvi put nastupiti Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija. Zemlje koje se vraćaju i ponovo će učestvovati su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe.

U paviljonu Nacionalne turističke organizacije Grčke, biće prisutni izlagači iz cele zemlje, od regionalnih predstavnika, turističkih organizacija iz najpopularnijih grčkih destinacija do profesionalnih udruženja.

Foto: Predrag Stanić

Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali četiri Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih regionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije.

Turistička organizacija Srbije predstaviće se pod sloganom "Srbija. Doživi!", a pored aktivnog odmora akcenat će biti na bogatstvu različitosti, kroz promociju novih brošura pod nazivom "Uporište duhovnosti" i "Moj Dunav". Među izlagačima Turističke organizacije Srbije su Ministarstvo turizma i omladine, Skijališta Srbije, Zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački centar Svilajnac i Agencija za bezbednost saobraćaja Nastup Turističke organizacije Beograda biće u znaku predstojeće izložbe Ekspo 2027, kada će direktor Miodrag Popović potpisati protokol o promotivnoj saradnji između Ekspo 2027 i ove organizacije i sastati se sa predstavnicima turističkih organizacija iz Izmira, radi proširenja turističke saradnje sa Turskom.

Turistička organizacija Beograda predstaviće različite manifestacije koje nude beogradske opštine. Učesnicima i turističkim agencijama iz zemlje i inostranstva i ove godine je bio dostupan B2B portal namenjen za registraciju kako izlagača, tako i poslovnih posetilaca.

Putem tog portala, više od 100 profesionalnih kupaca zakazalo je više od 500 poslovnih sastanaka. Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" okupiće domaće i inostrane kompanije koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom hotelskog i ugostiteljskog nameštaja, opreme za kuhinje, restorane i barove, kao i novim trendovima poslovanja.

Radno vreme sajma biće od 22. do 24. februara od 10 do 19 časova, a u nedelju, 25. februara, od 10 do 18 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara. Grupna ulaznica (najmanje osam osoba) košta 400 dinara, dok poslovna ulaznica sa paketom pogodnosti iznosi 3.000 dinara. Cena parking mesta iznosi 200 dinara po satu.

